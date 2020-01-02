DHA YURT BÜLTENİ - 4

02.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:58

İçinde ambulansın olduğu feribot, poyraz nedeniyle Gökçeada'ya döndü (1)

Çanakkale Gökçeada'dan Kabatepe'ye giden, içinde ambulansın olduğu, ' Gelibolu ' isimli feribot, poyraz nedeniyle tekrar Gökçeada'ya döndü. İçinde hasta olan ambulansın da bulunduğu 'Gelibolu' isimli feribot, poyraz nedeniyle bugün tümü iptal edilen tarifeli seferler dışında saat 09.00'da Kabatepe'ye sefere başladı. Yarım saatlik yolculuk sonrası feribotun kaptanı, poyraz yüzünden yola devam edemeyeceğini belirterek, Gökçeada'ya dönüşe geçti. 'Gelibolu' isimli feribot, saat 10.00 sıralarında Gökçeada'da limana yanaştı.

(GÖRÜNTÜ GRÇİLİYOR)

HABER: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

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Hukukçu cübbeli müstehcen poz, tepki çekti

ADANA'da bir avukatın yanında çalışan erkek katibin, kadın arkadaşına cübbe giydirip, çektirdiği müstehcen fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması tepki çekti. Adana Barosu'nun başlattığı inceleme sonucu kimliği belirlenen avukat katibinin işine son verildiği bildirildi.Kentte bir avukatlık bürosunda çalışan erkek katip, iddiaya göre kadın arkadaşına cübbe giydirip, verdirdiği uygunsuz pozları fotoğraflayıp, arkadaşlarıyla paylaştı. Yine iddiaya göre, arkadaşları da fotoğrafı, sahte sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Kolunda 'Adana' yazan cübbenin yer aldığı fotoğrafın yayılmasının ardından, Adana Barosu Başkanı Veli Küçük harekete geçti. Baro, 'mesleğin onuruna saldırı' şikayetiyle mahkemeye başvurdu. Fotoğrafların yayınlandığı hesap ve paylaşıldığı sosyal medya hesaplarına erişim engelli getirildi. Katibin işine de son verildi.Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, yapılanın meslek mensuplarının itibarını zedeleyen bir davranış olduğunu belirterek, "Fotoğrafın sosyal medyada kullanılması meslektaşlarımızı rahatsız etti. Kim olduğunu tespit ettik. Avukat arkadaş, katibin işine son verdi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Erkek katibin, arkadaşına cübbe giydirip çektirdiği müstehcen fotoğraf-Adana Adliyesi'nden genel görüntü

Haber: ADANA,

============================Dicle Elektrik, sınırdaki Mehmetçiği enerjisiz bırakmadı Şırnak'ın Uludere ilçesindeki, Irak sınırında bulunan Kureyşin Askeri Üs Bölgesi'ne enerji sağlayan yüksek gerilim hattındaki arızayı gidermek için Dicle Elektrik Anonim Şirketi (DEDAŞ) görevlileri, 2 metrelik karda yürüyerek, enerji hattındaki arızayı giderdi.Uludere ilçesindeki Irak sınırında bulunan Kureyşin Askeri Üs Bölgesi'ne elektrik sağlayan enerji nakil hattı olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle koptu. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgedeki 2 bin rakımlı askeri üs bölgesine ulaşmak için yola çıkan Dicle Elektrik görevlileri arazi araçlarıyla karla kaplı yolları aşamadı. Bunun üzerine diğer kurumlardan yolu açması için iş makinesi istendi. Yol açılmasının ardından Dicle Elektrik arıza onarım ve bakım ekibi, askeri araçların yardımıyla kopan hattın bulunduğu yere ulaşmayı başardı. Görevliler, 2 metrelik karda da bir süre yürüyerek direklerin bulunduğu yere ulaşarak kopan hattı yenileyerek askeri birliğe yeniden enerji verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Ekiplerin araçla bölgeye gitmesi-Ekiplerin kar içinde çalışmaları-Genel ve detay görüntüler

Haber: Elif FİLİZ-Kamera: ŞIRNAK,

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Özge'nin yaşı büyüdükçe yeni protez gerekiyor Antalya'da, sol bacağını yanlış müdahale sonucu kaybettiği öne sürülen, babasının kendi imkanlarıyla yaptığı protezle yürümeye başlayan Özge Yıldırım (7), ailesi ile birlikte yeni yaşını kutladı. Özge'nin babası Ali İhsan Yıldırım (39), yardımseverlerden toplanan para ile alınan protezin Özge büyüdükçe, küçük geldiğini, değişmesi gerektiğini söyledi.Kepez ilçesinde Ali İhsan Yıldırım (39) ve İlknur Yıldırım (35) çiftinin Özge adını verdikleri kızları, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 1 Ocak 2013 tarihinde 6,5 aylık olarak dünyaya geldi. Sol bacağını diz kapağından kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle kaybettiği öne sürülen Özge, alüminyum doğrama ustası babasının, evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle ilk adımlarını attı. Makara sistemiyle evde yürümeye çalışırken, Demirören Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği Özge için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda kişi, protez bacak ve tedavi masrafını karşılamak üzere yardımcı oldu.HAVUZA GİRMEK İSTİYORYardımseverler tarafından toplanan para ile 3'üncü protez bacağına kavuşan Özge, 7'nci doğum gününü ailesiyle birlikte evde kutladı. Babasının getirdiği pasta üzerindeki mumları söndüren küçük kız, daha sonra pastayı kesti. Özge'nin yeni yaşında isteği ise 'havuza girmek' oldu. Pastasını yiyen Özge, ailesinin doğum günü hediyesi olarak aldığı polis arabasıyla oynadı.'PROTEZİN DEĞİŞMESİ GEREKECEK'Özge'nin çok kötü günler geçirdiğini söyleyen Ali İhsan Yıldırım, "Artık kızımızı mutlu etmek istiyoruz ve elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Gelecekten kaygı duyuyoruz. Protezi hayırseverlerin ve belediyelerin yardımıyla aldık. Özge yaşı ilerleyince yurt içi ve yurt dışında nakil olabilir. Adalet sistemi bizim için durdu ve bu durum bizi üzüyor. Özge'nin yaşı büyüyüp, vücudu geliştikçe protezinin değişmesi gerekecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Özge'nin hazırlanmasıPasta getirilmesiÖzgeden detayProtezden görüntüDetaylarRöp: Ali İhsan Yıldırım

Haber: - Kamara: Semih ERSÖZLER/ANTALYA-

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95 yaşında şemsiye tamir ediyor

Isparta'da yalnız oturan 2 çocuk babası Ahmet Kelten (95) ilerlemiş yaşına rağmen derme çatma dükkanında şemsiye tamir ederek, yaşamını sürdürmeye çalışıyor.Isparta'nın Karaağaç Mahallesi'nde kendisine ait 2 katlı evde oturan ve evin yanındaki tek odalı, 3 metrekarelik iş yerinde yıllardır şemsiye tamir eden Ahmet Kelten, hem ev işlerini kendisi görüyor hem de kazancını sağlamak için gün boyu çalışıyor. İlerleyen yaşı nedeniyle bazı rahatsızlıkları bulunan Ahmet Kelten, titreyen elleriyle hala kerpeten, pense ve kargaburnu gibi aletleri, yılların verdiği tecrübeyle ustalıkla kullanıyor. Gençlik yıllarında kemancı olarak düğünlere de giden ve bu işle evini geçindirdiğini anlatan Ahmet Kelten, "Yaşım ilerleyince düğün işini bıraktım. Keman çalmayı kendim öğrendiğim gibi bu işe merak saldım ve bozulan şemsiyeleri tamir etmekle, bu işi yapmaya başladım. Kaç sene oldu bilmiyorum, burada şemsiye tamir ederim. Şemsiyesi bozulan insanlar bana getirir. Kiminin telini değiştiririm, kiminin mekanizmasını değiştirir ya da tamir ederim. Onlar da el emeğimi verir. Başka yere iş yeri açayım dedim, fakat bir düşündüm ben yalnız yaşayan bir adamım. Evi biri soyup gitse haberim olmayacak. İyisi mi aşağıya dükkan açayım dedim. Şimdi iniyorum aşağıya işim bitinceye kadar burada çalışıyorum, sonra evime çıkıyorum. Bahçem de var. Orada ayva ağaçlarım, meyve ağaçlarım var. Kimseye muhtaç olmadan çalışıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Yaşlı şemsiye tamircisinin işyerine gelişi ve kapı kilidini açmasıTamir tezgahının başına oturmasıMuhabir ile söyleşiDetay görüntü

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

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Kaynak: DHA