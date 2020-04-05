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Balıkesir, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 22

Kavgayı ayırmak isteyen uzman çavuş sırtından bıçaklandı KARAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Balıkesir'de görevli olan Uzman Çavuş A.O.D. (30), arbede sırasında sırtından bıçaklandı.

05.04.2020 02:37 | Son Güncelleme: 05.04.2020 02:37
DHA YURT BÜLTENİ - 22

Kavgayı ayırmak isteyen uzman çavuş sırtından bıçaklandı

 

KARAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Balıkesir'de görevli olan Uzman Çavuş A.O.D. (30), arbede sırasında sırtından bıçaklandı. A.O.D. hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ise kaçtı.Olay, saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle İbrahim Öktem Caddesi'nde meydana gitti. Balıkesir'de görevli olan Uzman Çavuş A.O.D., iznini geçirdiği Karaman'da iki grubun kavga ettiğini gördü. Kavgayı ayırmak için müdahalede bulunan A.O.D.,  yaşanan arbede sırasında sırtından bıçaklanarak kanlar içerisinde yığıldı. Kavga edenler olay yerinden kaçarken, yaralı uzman çavuş ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yaralı uzman çavuşun ambulansla hastaneye getirilmesi-Hastaneden ve ambulanstan detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,=======================================

Turgutlulu gencin videosu sosyal medyayı karıştırdı MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan bir gencin eğlence amaçlı çektiği video sosyal medyayı karıştırdı. 16 yaşındaki genç dün akşam yürürlüğe giren koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getiren genelgeden sonra sosyal medyadan video paylaşımı yaptı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getiren genelgeden sonra Turgutlulu genç yayınladığı videoda "Arkadaşlar ben sanayide çalışıyordum. Sokağa çıkma yasağı geldiği için çalışamıyorum, anneme ben bakıyorum, babam iki yıl önce vefat etti, bana destek olursanız çok sevinirim, dua ederim size arkadaşlar" diye konuştu. Turgutlulu gencin çektiği video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Yardım organizasyonlarıyla bilinen AHBAP platformu kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent akşam saatlerinde Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Levent "Bu çocuğumuzu gün boyu etiketlediniz, araştırdık çocuğumuz Turgutlu'da bir kolejde okuyor. Adı biz de kalsın, böyle bir durum yokmuş. Tik Tok için yapılmış bir video kötü bir şaka yapmış ama çocuk işte bilginize." şeklinde açıklama yaptı.Akşam saatlerinde ise sosyal medya fenomeni PAU, Turgutlulu gencin açıklama amaçlı çektiği videoyu hesabından yayınladı. Turgutlulu genç daha sonra yaptığı açıklamada: "Sanatçımız Pau abim tarafından bana ulaşıldı. Sanayide çalıştığım iddiasıyla çektiğim video gerçeği yansıtmamaktadır. Babam da hayattadır. Videoyu arkadaşlarım arasında paylaşmak amacıyla çekmiştim. Ancak çeşitli yerlerde yayınlandığını gördüm. Bu videoyu izleyen herkesten özür dilerim. Kimseyi kandırmak istememiştim, herkese iyi günler dilerim. Herhangi bir yardıma ihtiyacım yoktur."diye konuştu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Turgutlulu gencin eğlence amaçlı çektiği tiktok videosu

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),====================================

Şanlıurfa'da 2 mahalle ile 3 ev karantinaya alındı ŞANLIURFA'da, merkez ile kırsal mahallelerde yaşayan 5 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu 2 mahalle ve 3 ev karantinaya alındı.İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan yeni tedbirler Valiliğin internet sitesinden duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, merkez Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinin Yenişehir, İpekyol, Hayatı Harrani ve kırsaldaki Açıkyazı mahalleri ile Siverek ilçesi kırsalında bulunan Şekerli Mahallesi'nde ikamet eden 5 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Bu nedenle kırsalda bulunan Açıkyazı ve Şekerli Mahallerinde, kent merkezindeki söz konusu 3 evde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. Daha önce Suruç ve Eyyübiye ilçelerinde birer mahalle karantinaya alındığı bildirilmişti.

Haber: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA,===============================

Marketten çıkıp, aracına binerken otomobilin çarptığı polis hayatını kaybetti KAHRAMANMARAŞ'ta, aracına binmek üzereyken otomobilin çarptığı polis memuru Yakup Karaca (50), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Kaza, akşam saatlerinde Binevler Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Yakup Karaca, iddiaya göre maketten aldığı malzemeleri aracına bıraktı. Daha sonra aracına binmek isteyen Karaca'ya İsmail G. (45) yönetimindeki 46 BB 494 plakalı otomobil çarptı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karaca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaca, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Yakup Karaca'nın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Sürücü İsmail G. gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,===========================================

Sağlık çalışanının oturduğu apartmana asılan yazıya tepki SAKARYA'da bir sağlık çalışanının yaşadığı apartmana asılan yazı tepki topladı. Yazılan notla kapı kolları ve merdiven korkuluklarına dokunmaması istenen sağlık çalışanı, yazıyı asanlara yazı ile cevap verdi.Serdivan'daki Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde Hasta Hakları Sorumlusu olarak görev yapan Yıldırım A. akşam ailesiyle birlikte yaşadığı eve gittiğinde apartmanın girişine asılan yazıyı görünce şoke oldu. Bilgisayar çıktısıyla apartman girişine yazılan yazıda, "Apartmanımızda ikamet eden sayın sağlık çalışanları, apartmana girip çıkarken giriş kapıları ve merdiven korkuluklarına temas etmemenizi önemle rica ederiz" ifadelerini gören Yıldırım A., yazının boş kalan kısımlarına şu sözleri yazdı: "Bu apartmanda ikamet eden tek sağlık çalışanı benim hepimiz biliyoruz. Bu virüs olayı er ya da geç illaki bitecek inşallah. Bu sürecin sonunda yine çalıştığım hastaneye gelecek, kapımı vurup odama girecek, ceketinizi düğmeleyip benden kendiniz için yine ayrıcalık isteyeceksiniz. İşte o zaman dilinizi koparır, çenenizi kırarım. Bilginize."Yıldırım A. daha sonra yazıyı sosyal medya hesabından paylaşırken, sağlık çalışanına karşı alınan tutum tepki topladı.

Haber: Güven HASBAŞ/SERDİVAN(Sakarya),=============================

Husumetli olduğu kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü MERSİN'de, Mustafa Doktoroğlu, kendisi gibi oto tamircisi olan aralarında husumet bulunduğu kayınpederi Halil Aydın'ı, başından bıçaklayarak öldürdü. Doktoroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Ölümü çoktan hak ettin" ifadesine yer verdiği öğrenildi. Olay, akşam saatlerinde Mezitli Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Doktoroğlu kendisi gibi oto tamircisi olan kayınpederi Halil Aydın'a ait iş yerine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Doktoroğlu, eline geçirdiği bıçağı 2 yıl önce çıkan kavgada kendisini yaralayarak kalıcı hasar bırakan ve bu yüzden aralarında husumet olduğu ileri sürülen kayınpederi Halil Aydın'ın başına sapladı. Kanlar içerisinde kalan Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, Doktoroğlu ise olay yerinden kaçtı. Halil Aydın'ın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan şüpheli ise bir gün önce doğum yapan eşi ve çocuğunu görmek için gittiği özel bir hastanede yakalandı. Gözaltına alının Mustafa Doktoroğlu, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.Öte yandan, Mustafa Doktoroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ölümü çoktan hak ettin" ifadesine yer verdiği görüldü.

Haber: MERSİN,

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Kaynak: DHA

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