DHA YURT BÜLTENİ - 22

06.11.2019 23:51 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:51

'Uçan tekme'yle düşen gaspçı ve sevgilisini özel ekip yakaladı

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı'nın (32), banka şubesinden çektiği parayı gasp etmeye çalışan C.B. ve sevgilisi D.E., 80 güvenlik kamerası kaydını inceleyen özel ekip tarafından yakalandı. D.E.'nin, para çeken Deniz Tuzlalı'nın fotoğrafını çekip, dışarda bekleyen erkek arkadaşı C.B'yi gönderdiği belirlendi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı, ev almak için 10 yıldır biriktirdiği 120 bin TL'yi banka şubesinden çekerek, başka bir bankanın şubesine yatırmak istedi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Tuzlalı'yı takip eden kimliği belirsiz kişi, para dolu poşeti alarak kaçtı. Hızlı davranan Tuzlalı, şüpheliyi kovalamaya başladı. Banka şubesinin önüne gelen Deniz Tuzlalı, 'uçan tekme' attığı şüpheliyi düşürdü. Poşetin yırtılmasıyla para etrafa saçılırken, kargaşadan faydalanan gaspçı kaçtı. Deniz Tuzlalı ve çevredekiler ise parayı topladı. Parasını kurtarmayı başaran Deniz Tuzlalı, gaspçıdan şikayetçi oldu.

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN TALİMATIYLA ÖZEL EKİP KURULDU

Olayla ilgili inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Deniz Tuzlalı'nın ifadesinin ardından, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulacan'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürü Furkan Satılmış Gediktaş'ın kurduğu özel ekip, Kepez ilçesi Teomanpaşa, Yeni Emek mahallelerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Özel ekip, Deniz Tuzlalı'nın parasını gasp etmeye çalışan kişilerin C.B. ve kız arkadaşı D.E. olduğunu, Muratpaşa ilçesine kaçtıklarını belirledi. Polis, Kızılarık ve Konuksever Mahallesindeki güvenlik kameralarını da inceledi. Yaklaşık 80 güvenlik kamerasına ait kayıtlarını inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde telefoncu dükkanında olduğunu belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, iş yerine yaptıkları baskında C.B. ve D.E.'yi gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramada, şüphelilerin dün olay sırasında giydikleri elbiseleri bulundu. Polis şüphelilerin evlerinde de arama yaptı.

GÖZCÜLÜK YAPAN SEVGİLİSİ, KURBANININ INI ÇEKİP, GÖNDERMİŞ

Ekipler, C.B. ve D.E.'nin cep telefonlarında yaptığı incelemede, Deniz Tuzlalı'nın bankada para çektiği sırada ve bankadan elinde para dolu poşetle çıktığı anlarda çekilen fotoğraflarını buldu. D.E.'nin bankada gözcülük yaptığı, hedef seçtiği Deniz Tuzlalı'nın fotoğraflarını çekip dışarda bekleyen sevgilisi C.B.'ye mesaj yoluyla attığını tespit edildi. Şüpheliler, sorguları için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

C.B. ve D.E., ilk ifadelerinde yüklü miktarda borçları olduğunu, ödeme güçlüğü çektikleri için böyle bir yola başvurduklarını söyledi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecek.

OLAY ANI KAMERADA

Diğer yandan olay anı, anbean güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde, şüpheli elinde para dolu poşetle koşarken Deniz Tuzlalı'nın uçan tekme atması ve birlikte yere düşme anları yer alıyor.

Görüntü Dökümü----------Kapkaç şüphelisi ile para sahibinin koşuşturması -Kapkaççıyı para sahibi Deniz Tuzlalı'nın uçan tekme atıp düşürmesi -Polisin araba içinde para sahibi Deniz Tuzlalı ile görüşmesi -Baba İbrahim Tuzlalı ile röp-Banka dışından görüntü-Detaylar++ŞÜPHELİLER C.B. (İLK FOTO) VE KIZ ARKADAŞI D.E (İKİNCİ FOTO)

Haber- Kamera Bülent TATOĞULLARI ANTALYA,

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Ambulans domuza, peşindeki otomobil de ambulansa çarptı: 3 yaralı

BURDUR'un Karamanlı ilçesi yakınlarında hasta taşıyan ambulans önüne çıkan domuza, hastanın yakınlarının bulunduğu otomobil ise ambulansa çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaban domuzu ise telef oldu.

Çavdır ilçesinde rahatsızlanan Fevzi Çağatay çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilmek üzere yola çıkarıldı. Çağatay'ın yakınları da otomobille ambulansı arkasına takıldı. Saat 21.00 sıralarında Karamanlı ilçesi Kılçan köyü yol ayrımına gelindiğinde, yola aniden yaban domuzu çıktı. Okan Çelik'in kullandığı 15 SK 985 plakalı ambulans domuza, Fevzi Çağatay'ın yakınlarının bulunduğu Süleyman Özsaygılı (19) idaresindeki 07 D 1116 plakalı otomobil de ambulansa arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Süleyman Özsaygılı, Gülistan Çağatay (43) ve Ertan Çağatay (22) yaralandı. Yaban domuzu ise telef oldu.

Kazanın ardından ambulansta bulunan sağlık ekipleri, olay yerine gelen sağlık ekipleriyle birlikte araçtaki yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Telef olan domuzun kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Diğer yandan Karamanlı Kaymakamı Adem Topaca ve Belediye Başkan vekili Hüseyin Balar da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Hastane dış görünüşAmbulansın gelişiYaralının hastaneye girişi

46 MB/// 00.46"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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'Esrar'ı, salçanın içerisine gizlemiş ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yolcu otobüsünden inen C.T.'nin eşyalarının arasındaki poşette, salçanın içerisine paketlenerek gizlenmiş vaziyette 29 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan C.T. serbest bırakıldı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında D-400 karayolu Sanayi kavşağında şehirlerarası yolcu otobüsünden inen, hareket ve tavırları nedeniyle durumundan şüphelenilen C.T. isimli kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Şüphelinin eşyalarında yapılan aramada poşetin içerisindeki salçanın arasına paketlenerek gizlenmiş vaziyette 29 gram esrar ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan C.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------Salça poşetinden çıkan esrar

00.16"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

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Belediyenin aldığı karara tepki gösteren kişi, simit arabasını ateşe verdi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Alaşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısında Sevgi Yolu üzerinde satış yapan seyyar satıcıların kaldırılması kararı alındı. Bunun üzerine seyyar satış yapan Davut K., kararı protesto etmek için simit arabasını ateşe vererek yaktı.

Alaşehir Belediyesi tarafından Eylül ayı toplantısında Sevgi Yolu üzerindeki seyyar satıcıların kaldırılması için karar alındı. Kararın ardından Sevgi Yolu'nun girişine 'Değerli Alaşehirliler Esnaflarımızın Korunması ve Ticaretin Geliştirilmesi Amacıyla, 11 Kasım Tarihinden İtibaren Sevgi Yolu'nda Seyyar Satışa İzin Verilmeyecektir' yazılı afiş asıldı. Ayrıca, Sevgi Yolu üzerinde seyyar satış yapan satıcılar zabıta tarafından resmi evrak tebliğ edilerek bilgilendirildi. Sevgi Yolu girişinde ve Cumhuriyet Meydanı'nda seyyar araba ile simit ve turşu satışı yapan Davut K. (42), alınan karara tepki gösterdi. Davut K., seyyar arabasının üzerine koyduğu plastik sandalyeyi ateşe verdi. Arabanın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri araca müdahalede bulundu. Öte yandan, Davut K. ise polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Davut K., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, konuya ilişkin, "Evimize ekmek götürmemizi engelliyorlar, benim başka işim yok, evime nasıl bakacağım, bize çözüm üretsinler, yapılan uygulamayı protesto etmek için böyle bir eylem yaptım" dedi.

Yapılan eylem hakkında açıklama yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Öncelikle hiç kimsenin ekmeği ile oynamayız. Kazancına engel olmayız. Eylemi yapan vatandaşımız Davut K. ile olaydan yaklaşık bir saat önce 15-20 dakika sohbet ettim. Neden böyle bir uygulama yapıldığını anlattım, o da kendisinin ikna olduğunu belirterek, bana teşekkür etti. Neden böyle bir girişimde bulundu, bir anlam veremedim. Tamamen provatif bir eylem olduğunu düşünüyorum. Bu karar esnaflarımızdan gelen şikayetler üzerine Belediye Meclisimiz tarafından alınmış olan bir karar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Simit arabasının yanışından görüntü-Asılan pankarttan görüntü

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR, (Manisa),

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Su altında Atatürk Portresi yaptılar

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 2. Uluslararası Fethiye 'Denizlerimiz ve Renklerimiz Sualtı Resim Çalıştayı ve Sempozyumu'nda su altında Atatürk Portresi çizildi.

Fethiye Deniz Ticaret Odası ve Fethiye Belediyesi tarafından organize edilen 2. Uluslararası Fethiye 'Denizlerimiz ve Renklerimiz Sualtı Resim Çalıştayı ve Sempozyumu' etkinliğine Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rüştü Şen, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya ve Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan katılırken Azerbaycan, İran, Macaristan, Kazakistan ve Gürcistan'dan gelen ressamlar da denize daldı. Protokol üyeleri ile birlikte diğer ressamlar da doğa resimlerinin yanı sıra Atatürk portresi çalıştı. 7 ülkeden gelen ressamlar deniz altında bayrak açarak selam verdiler.

Sempozyumuna katılan Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, "Su altında resim yapmak, bunu sergilemek muhteşem bir şey. Geçen sene de kardeş ülkemiz Azerbaycan'dan gelmişlerdi. Çok güzel bir etkinlik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

KARACA: FETHİYE'Yİ ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise "Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ediyorum. Sanata destek olmak ve Fethiye'nin tanıtımı için güzel bir organizasyondu. Biz Fethiye Belediyesi olarak bu organizasyonun destekçisiyiz. 7 ülkeden gelen birçok ressamla birlikte bu güzel coğrafyanın güzelliklerini birlikte yaşadık. Ortak akılla Fethiye'yi yöneteceğiz demiştik. Yine STK'larımızla birlikte bunu gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Hava Oyunları'nı gerçekleştirdik. Fethiye'mizde güzellikler olmaya, yenilikler olmaya devam edecek" dedi. İlk defa dalış gerçekleştirmesine rağmen su altında Atatürk portresi çizdiklerini ifade eden Karaca, "Ressam arkadaşlarımızla birlikte güzel bir çalışma yaptık. Keyifli bir gün geçirdik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Denizaltında çalışmalardan genel ve detay görüntüler

-Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca röp

Haber - Kamera: Sedat ÜNAL/FETHİYE, (Muğla),

Kaynak: DHA