Dha Yurt Bülteni - 16

Nazilli'de 110 sanıklı FETÖ davası başladı



AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, FETÖ/PDY'nin işadamları yapılanmasına yönelik açılan, aralarında Uğur soğutmanın sahiplerinin de yer aldığı, 32'si tutuklu 110 sanıklı davanın ilk duruşması yapıldı.



Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan, FETÖ/PDY'nin Nazilli'deki iş adamları örgütlenmesine ilişkin iddianame kapsamında Aydın 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine başlandı. Aydın Gençlik Merkezi Fethi Sekin Toplantı ve Konferans Salonu'nda görülen duruşmada, 32'si tutuklu 110 sanık yargılanıyor. Tutuklu sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında salona getirildi. Tutuksuz sanıklar ve izleyiciler, güvenlik kontrollerinin ardından salona alındı. Duruşma, sanıkların kimlik tespitiyle başladı. Ardından sanık savunmalarına geçildi. Tutuksuz sanıklar arasında yer alan Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ortakları olan kardeşler M.C.T. (Muhammet Celali Takmaklı) ile Z.A.T. (Zeynel Abidin Takmaklı) de salona geldi. İfade vermeye başlayan işadamları, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.



84 sayfalık iddianamede, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin elde ettiği, sanıkların parasal hareketliliğine ilişkin bilgiler, MASAK raporları, adreslerde yapılan aramalarda el konulan örgütsel dokümanlar ile itirafçı ve gizli tanık ifadeleri yer aldı. Sanıklar hakkında, 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçlamasıyla Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/1 ve Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 5'inci maddeleri gereğince 15 yıldan 22.5 yıla kadar, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da TCK'nın 314/2'nci ve TMK 5'inci maddeleri gereğince 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



Bugün başlayan duruşmanın, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edeceği ve bir hafta sürebileceği belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Sanıkların cezaevi araçlarıyla getirilişi



Yakınlarının bekleyişi



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,



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Otomobildeki 55 bin lirayı, 10 saniyede çalıp, kaçtılar



KONYA'da hasat ettiği buğday parasıyla tarım makinesi yedek parçası almaya gelen Talat Özkan, otomobilinin koltuğuna çanta içindeki bıraktığı 55 bin lirası hırsızlar tarafından çalındı. Özkan'ın, bankadan itibaren takip eden şüpheliler, 10 saniye içinde tornavida ile otomobilin camını kırıp, parayı alıp kaçtı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, bugün saat 15.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Talat Özkan, 42 EHF 51 plakalı otomobiliyle, Büsan Sanayi Sitesi'nde bir bankada bulunan hesabındaki hasat ettiği buğdayın parası 55 bin lirayı çekti. Tarım makinesine yedek parça almak için sanayi sitesine gelen Özkan, para dolu çantayı otomobilin koltuğunda bırakarak iş yerine girdi. Bu sırada kendisini banka önünden iş yerine kadar otomobille takip eden şüpheliler, Talat Özkan'ın otomobilinin yanında durdu. Otomobilin arka koltuğundan inen şüpheli tornavida ile Özkan'ın otomobilinin camını kırıp koltuğun üzerindeki içinde para olan çantayı aldı. 10 saniyede camı kırıp, parayı alan şüpheliler otomobille uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soyulduğunu anlayan Talat Özkan, durumu hemen polise bildirdi. Harekete geçen polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü



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Güvenlik kamerasında olay anı



Otomobilden detay



Polisin incelemesi



Talat Özkan detay



Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))



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Tunceli 2018 yılında doğalgaza kavuşacak



ENERJİ Piyasası Düzünleme Kurumu'nun Tunceli'ye doğalgaz getirilmesi için Nisan ayında yaptığı ihaleyi kazanan Akmercan Şirketler Grubu, Vali ve Belediye Başkan vekili Tuncay Sonel ile protokol imzaladı.



Tunceli'ye doğalgaz sağlanması amacıyla altyapı ve dağıtım şebekesinin kurulumu için,Enerji Piyasası Düzünleme Kurumu'nca yapılan ihaleyi kazanan Akmercan Şirketler Grubu ve Tunceli Belediyesi arasında protokol imzalandı. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan vekili Tuncay Sonel ile Akmercan Şirketler Grubu Genel Müdürü Yunus Keskin tarafından imzalanan sözleşmeye göre, 5 milyon dolarlık yatırımla, 2018 yılının kış ayında kente doğalgaz verilecek. Tunceli Belediyesi'nde yapılan imza töreninden konuşan Vali Sonel, Tunceli'de doğalgaz kullanımı için 15 bin abone hedeflediklerini belirterek, "Doğalgaz dağıtımı ihalesini kazanan Akmercan Şirketi, Tunceli'de doğalgaz dağıtımı için altyapı çalışmalarına hemen başlayacak ve 2018 yılında Atatürk Mahallesi ve Munzur Üniversitesi'ne doğalgaz verilmeye başlanacak. Doğalgaz dağıtımını yapacak şirket Tunceli'deki altyapı yatırımları için 5 milyon dolar gibi büyük bir yatırıma imza atacak. Doğalgaz çalışmaları sırasında cadde ve sokaklarda kazı işlemi olacak. Kazı çalışmaları esnasında yaptığımız protokol ile çevre düzenlemesi işlerini belediyemiz yapacak. Vatandaşımızın rahatı için bütün işlemleri en hızlı şekilde yapmayı hedefliyoruz. Daha temiz bir Tunceli için Belediye ve Valilik olarak bu tür çalışmalara her daim yardımcı olacağımızı buradan belirtmek isteriz."dedi.



Akmercan Şirketler Grubu Genel Müdürü Yunus Keskin ise çalışmalara hızlı bir şekilde başlayacaklarını dile getirerek, 8 yıl içersinde Tunceli'deki dağıtım altyapısını oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Projenin 8 yıl içinde tamamlanlacağını belirten Keskin, 5 milyon dolarlık yatırımın, şirketlerinin kendi öz kaynağı ile karşılanacağını söyledi.



Görüntü Dökümü:



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-Vali Sonel'in konuşması



-Keskin'in konuşması



-İmza töreninden görüntü



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,



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Doğaya 4 bin kınalı keklik salındı



DOĞA Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kula ve Gölmarmara ilçelerinde doğaya 4 bin keklik salındı.



Manisa'da yaban hayatını geliştirmek ve sürdürebilirliği sağlamak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bırakılan 4 bin keklik doğayla buluştu. Kula ve Gölmarmara ilçelerinde Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, avcı derneklerinin temsilcileri ve görevliler keklikleri doğaya saldı. İl Şube Müdürü Uğur Bayil, Malatya Keklik Üretim Tesisi'nden alınıp doğaya bırakılan 4 bin kınalı kekliğin çevreye büyük faydası olduğunu ifade etti. Kekliklerin üremesine uygun alanlara salındığını kaydeden Bayil, "Biz yaban hayvanların yaşama alanlarını ve onları kollamak için çalışıyoruz. Kaçak avcılıkla mücadele ediyoruz, beslenme desteğinde bulunuyoruz. Bu yıl 4 bin adet kekliği Gölmarmara ve Kula ilçelerine saldık. 2012'den bu güne kadar 19 bin 800 kekliği Manisa dağlarına saldık. Özellikle tarım açısından süne zararlılarıyla mücadelede ciddi faydaları var. Ayrıca hastalık yapan kene ile mücadelede de keklik bizim için çok önemli. Kekliğin bulunması hem süne zararlarının azaltılması hem de kene için ciddi önem taşıyor" diye konuştu. Salınan kekliklerin doğal yaşama bırakıldıktan sonra uyumlarının sağlanması için de çalışmalar yaptıklarını kaydeden Bayil, avcı dernekleri ile protokol imzaladıklarını anlattı. Bayil, kaçak avcılığa da dikkat çekerek, bununla ilgili ciddi tedbirler aldıklarını belirtip, "Av sezonu kapalı. 14 Ağustos'ta av sezonu açılacak. Hayvanlar şuanda üreme döneminde. Ayrıca keklik saldığımız bu sahalarda 3 yıl boyunca av yaptırmıyoruz" dedi.



Gölmarmara Avcılar Derneği Başkanı Mehmet Turna da, kekliklerin korunmasına katkı sağladıklarını söyledi. Turna, "Kaçak avcılıkla biz de mücadele ediyoruz. Herkesin yaban hayvanlarının susuz kalmaması için su olmayan yerlere su koymasını istiyoruz. Biz bunu geçen hafta 45 derece sıcaklarda yaptık. Tankerlerle su taşıdık, bunu da herkesin yapmasını istiyoruz" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Kekliklerin doğaya salınmasından görüntü,



-Kekliklerden detay görüntü,



-İl Şube Müdürü Uğur Bayil'in konuşmasından görüntü.



KJ: Haber - Kamera: Nermin UÇTU/MANİSA,



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Çiçekleri Soldurmayalım' 117 mezun verdi



*- ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Çiçekleri Soldurmayalım Projesi' kapsamında açılan meslek edindirme kurslarını tamamlayan 117 kursiyere başarı belgeleri verildi.



Risk altındaki çocukların suçtan ve zararlı alışkanlıklardan korunması, mesleki beceri ve iş imkanı verilerek topluma kazandırılması amacıyla Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Çiçekleri Sordurmayalım Projesi 'kapsamında açılan kursları tamamlayan çocuk ve yetişkinler için İl Emniyet Müdürlüğü Uncalı Sosyal Hizmetler ve Eğitim Tesisleri'nde tören düzenlendi.



Törene, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, İŞKUR İl Müdürü Veli Tekkanat, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, kurum temsilcileri, kursiyerler ve aileleri katıldı.



45 KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ



4 yıldır devam eden proje kapsamında, 12 Aralık 2016 tarihinde başlayan aşçı yardımcısı, saç bakım ve yapımı, pastacı yardımcısı ve ön büro resepsiyon görevlisi bölümlerini tamamlayarak mezun olan 117 kursiyer sertifikalarını aldı. Proje kapsamında tespit edilen çocuklar ve ailelerinden oluşan 15- 40 yaş aralığındaki 117 kişinin eğitimleri, AESOB binasındaki dersliklerde verildi. Mezun olan kursiyerlerden 42'sinin istihdamı sağlanırken, diğerlerinin istihdamı için çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çalışma ve İş Kurum İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AESOB ve Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün desteklediği kurslar dahilinde daha önce 'konaklama ve seyahat hizmetleri ön büro elemanı' kursuna kayıt yaptıran 25 kursiyerden 21'i başarılı olmuştu. Yine proje kapsamında kursları başarıyla bitiren bazı öğrenciler de açık liseye kaydedilerek eğitim hayatına devam etmeleri de sağlandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Törende oturanlardan görüntü



Protokolden görüntü



Polislerden görüntü



Fotoğraf çeken kız öğrenciden görüntü



Çiçekleri Soldurmayalım afişinden görüntü



Ödüllerinden verilmesinden görüntü



103 MB - 55 SN



Kaset Durumu: Geçildi



(KJ: Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,