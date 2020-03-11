DHA YURT BÜLTENİ - 16 Özel harekat polisleri, Yunanistan'ın göçmenleri itmesini böyle engelliyorEDİRNE'den Yunanistan'a geçen göçmenleri Yunan güvenlik güçlerinin şiddet uygulayıp Meriç Nehri'nden geri itmelerini sınırda görevlendirilen ve Meriç'te zodyak botlarla görev yapan özel harekat polisleri engelledi.

Özel harekat polisleri, Yunanistan'ın göçmenleri itmesini böyle engelliyor

EDİRNE'den Yunanistan'a geçen göçmenleri Yunan güvenlik güçlerinin şiddet uygulayıp Meriç Nehri'nden geri itmelerini sınırda görevlendirilen ve Meriç'te zodyak botlarla görev yapan özel harekat polisleri engelledi. Yunan güvenlik güçlerinin gece yarısı botlarla geri göndermeye çalıştığı göçmenler, özel harekat timlerinin termal kameralarına yansıdı.

Türkiye'nin sınırlarında serbest geçiş uygulamasının ardından Avrupa ülkelerine gitmek için göçmenlerin Edirne'ye akını 13'üncü gününde sürüyor. Yoğunluk Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde yaşanırken, bu bölgeden geçiş yapmayan göçmenler Meriç Nehri'nin lastik botlarla aşıp, karşı tarafa geçiyor. Yunan güvenlik güçleri de yakaladığı göçmenlere şiddet uygulayıp, üzerlerindeki değerli eşyaların alıp, 'uluslararası hukuka aykırı' şekilde Meriç Nehri'nden geri itiyor.

Yunanistan'ın geri itmesini engellemek için sınırda görevlendirilen bin özel harekat polisi, Meriç Nehri'nde zodyak botlarla, sınırın sıfır noktasında ise araç ve yaya olarak devriye görevlerini 24 saat aralıksız sürdürüyor.

ÖZEL HAREKATÇILAR GERİ İTMELERİ ENGELLEDİ

Meriç Nehri'nde zodyak botlarla görev yapan özel harekat timleri, termal kameralarla da sınırı gözetliyor. Özel harekatçılar, bugüne kadar Yunanistan askerlerinin yakaladığı göçmenleri botlarla Meriç Nehri üzerinden geri itmesini özellikle geceleri termal kameralarla tespit ederek engelledi.

Zodyak botlarda 3 kişilik gruplar halinde devriye yürüten özel harekat polisleri elleri tetikte olası müdahaleye hazır şekilde görevlerini başarıyla yerine getiriyorlar. Sınırda 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler ile birlikte devriye yürüten

özel harekatçılar özelikle Yunanistan'ın göçmenlere zulmünü engellerken bölgede güvenliği sağlayarak 'uluslararası aykırı' geri itmelerinin de önüne geçerek bölgeyi güvenli hale getirdi.

YUNANİSTAN'IN GERİ İTMESİ KAMERALARDA

Yunanistan'ın ülkelerine geçen düzensiz göçmenleri gece yarısı hukuka aykırı olarak Türkiye'ye itmesi özel harekatçı polislerin termal kameralarına yansıdı. Kameralarda Yunan polisinin Meriç Nehri'nden botlarla itmeye çalıştığı göçmenler özel harekatçıların bölgeye gitmesiyle engellendi. Özel harekatçıların sınırda görev yapmasıyla birlikte Yunanistan'ın Türkiye tarafına göçmenleri itmesinin önüne geçildiği görülürken geçişleri önlemek için sınıra siper kazıp metrelerce dikenli tel çektiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Özel harekatçıların devriye atması-Yunan polisi-Zodyak botla geçişler (termal kamera)-Detay görüntü-Yunan ve Türkiye tarafı-Nehirden detay-Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu-Türk bayrağı ve özel harekatçı detayı-Farklı açılardan detaylar-Geri itilmeye çalışılan göçmenler-Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ=======================================Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tüm kapalı alan etkinliklerini iptal etti ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından tüm kapalı alan etkinliklerini 02 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal ettiğini açıkladı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada konser, tiyatro, sergi gibi kültür-sanat faaliyetleri başta olmak üzere tüm kapalı alan etkinliklerinin 02 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal edildiği ve yurt dışında bulunan personellerinin yurda döndükleri zaman 14 gün izin kullanacakları belirtildi. Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Kıymetli hemşehrilerimiz, 11.03.2020 itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde koronavirüs vakasının saptandığı kamuoyuna açıklanmıştır. Bu kapsamda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak geçtiğimiz haftalarda toplu taşıma araçlarında ve vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda ilaçlama çalışmalarımız artırılmıştır. Otogar, idari binalarımız, merkezlerimiz, hayvan pazarı gibi hastalığın yayılabileceği alanlarda da titizlikle ilaçlama çalışmalarımız sürdürülecektir. Ayrıca virüsün insanların topluca bulunduğu alanlarda daha hızlı yayıldığı gerçeğinden yola çıkarak aldığımız karar ile Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlediğimiz konser, tiyatro, sergi, panel gibi tüm kapalı alan etkinliklerimiz 2 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal edilmiştir. Solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltmaya yönelik vatandaşlarımıza da çeşitli sorumluluklar düşmektedir. Sizler öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burnunuzu tek kullanımlık mendillerle kapatmalı, tokalaşma, sosyal öpüşme ve sarılmalardan kaçınmalısınız. Kalabalık ortamlardan olabildiğince uzak durmalı, elleri sık sık bol su ve sabunla yıkamalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda (en az yüzde 60 alkol içerikli ) el antiseptiği veya kolonya kullanılmalıdır. Son olarak; eğer yoğun öksürük, yüksek ateş ve solunum sıkıntısı yakınmalarınız varsa tıbbi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Uygulanması halinde etkin yarar sağlayacak bu önlemleri almak hem kişisel hem toplumsal sorumluluğumuzdur. İptal edilen etkinliklere Masal Şatosu, Bilim Deney Merkezi ve Hayvanat Bahçesi'ndeki kapalı alan atölyelerimiz de dahildir. Ayrıca görevli veya izin kullanarak yurt dışına giden tüm personellerimiz yurda döndüklerinde 14 gün izin kullanacaktır."

Görüntü dökümü-------------------------------------Konser ve sergilerden çekilen arşiv görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR-DHA

==========================================Batman'da, umre dönüşü 3 kişi gözlem altına alındı

BATMAN'da, umreden dönen 3 kişi, öksürük ve solunum şikayetleri üzerine koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Suudi Arabistan'ın Medine kentinden Batman'a umreden dönenler, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında kontrolden geçirildi. Kontroller sırasında 3 kişide öksürük ve solunum sıkıntısı tespit edilmesinin ardından gözlem altına alınmaları için Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, gözlem altına alınan 3 kişinin tahlil sonuçlarının negatif çıktığı açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Acil servis önü-Ambulans-Polis aracı-Röportaj-Genel ve detay

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN,

=============================Kocaeli Otogarı'nda koronavirüs önlemi

KOCAELİ Şehirlerarası Otobüs Terminali, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, özel koruyucu kıyafetler ile Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı. Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında yapılan çalışmada, otogarın açık ve kapalı kısımları tamamen ilaçlanarak dezenfekte edildi. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, "Çin'in Vuhan eyaletinde koronavirüsün tespit edilmesi ve sonrasında tüm dünyaya yayılması esnasında biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu haberleri hep takip ettik. İlk andan itibaren ilimizde hangi faaliyetleri gerçekleştireceğimizi planlamıştık. Öncelikle yürüteceğimiz faaliyetleri belirledikten sonra dezenfeksiyon işlemleri için gerekli olan ilaçların ve ekipmanın tedariğini sağladık. Biz zaten evvelden beridir hem tramvaylarımızı hem de otobüslerimizi yüksek teknolojik, nano teknolojik cihazlar ile dezenfekte ediyorduk. Bu virüsün yayılmasını dikkate alarak 10 milyon metrekarenin üzerinde kapalı alanı ilaçlayabilecek düzeyde bir ekipman ve ilaç sağladık." dedi.

Aydınlık, Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin ilaçlanmasıyla ilgili olarak, "Bugün otobüs terminalini dezenfekte ediyoruz. Kocaeli ilinin bulunduğu coğrafi konum itibariyle, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir istikamette olduğu için ve bu otogara günde yaklaşık bine yakın otobüsün giriş, çıkış yaptığı düşünüldüğünde öncelikle dezenfeksiyon yapmamız gereken yerlerin başında olduğunu kabul edebiliriz. Büyükşehir Belediyesi olarak otogarda kent mobilyalarını, vatandaşımızın dokunması, teması muhtemel olan kapı kolu, pencere, çerçeve, ne varsa dezenfekte ediyoruz ve yüzey temizleyicilerle siliyoruz. Aynı uygulamayı tren garında da yaptık. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları ve bilim kurulunun söylediklerini takip ediyoruz. Şu anda ülkemizde virüsün yayılımının olmadığını biliyoruz. Ancak biz tedbirlerimizi aldık. Gerekmesi halinde ilimizde tüm kapalı mekanlarla alakalı, özellikle vatandaşımızın topluca bulunma ihtimali olan yerlerle alakalı tedbirimizi aldık. Bu kapasitemizi daha da geliştireceğiz. Şu an için 30 ekibimiz sahada bu hizmetleri veriyor. Zaten otobüs ve tramvaylarda bu uygulamayı yıllardır yapıyoruz. Bu yapılan ilave bir uygulamadır. Gerekmesi halinde bu ekiplerin sayısını arttırmaya yeterli imkan ve kabiliyete sahibiz." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-İlaçlamadan görüntüler-KBB Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ile röp.-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Prof. Dr. Yıldız: Virüse karşı sabunla el hijyeni yapılmalı ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, koronavirüsten korunma yöntemleri ile ilgili "El temizliğine dikkat edilmeli. Özellikle sabun kullanılarak el hijyeni yapılmalıdır" dedi. ERÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof.Dr. Orhan Yıldız, hastalıktan korunmanın yollarını açıkladı. Prof. Dr. Yıldız, "Hastalıktan ölen insan sayısı 4 bin 300'ü buldu. Bu salgın dünyada sık sık karşılaşılan salgınlardan biri. Grip salgını ve koronavirüsün daha önceki salgınları yaşanmış şeyler. Bunun farkı nedir? Bu koronavirüs diğer virüslerden farklı olarak hayvanlarda yaşayabilen ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen bir etken olması nedeniyle korku ve paniğe neden oldu. Yeni olması insanları ürküttü. Bakıldığı zaman da kişisel olarak sadece yaşlı insanlarda bu ölümler gerçekleşmektedir. Genç insanlarda ölüm oranları çok düşük. Çocuklarda neredeyse hiçbir ölüm vakası söz konusu değil; ama yaygınlığının fazla olacağını düşünecek olursak tüm toplumu etkileyeceğini düşünecek olursak bu yüzde 1'in altındaki rakamlar ciddi anlamda ölüm demektir. Ürküten tarafı da burası" şeklinde konuştu.'TÜM VÜCUTTA YAYGIN KAS AĞRILARI OLABİLİYOR'Koranvirüsün solunum yolu enfeksiyonu olarak ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Yıldız, "Öksürük, beraberinde yüksek ateş, 39 dereceyi genelde aşıyor, üşüme titremeyle yükseliyor. Koronavirüs olduğunda boğaz ağrısı, baş ağrısı, karın ağrısı, zaman zaman ishal bile ortaya çıkabiliyor. Tüm vücutta yaygın kas ağrıları olabiliyor. İshal dediğim gibi bulantı ve kusmayla beraber karşımıza gelebiliyor; ama asıl ne ile ayırt edeceksek; burun akıntısı, öksürük ve ateşin varlığı bu enfeksiyondan şüphelendirir ancak bu sadece şüphedir. Çünkü solunum yolu enfeksiyonlarında benzer şikayetler yapar. Bunu ayırt etmenin yolu yapılacak testlerdir" ifadelerini kullandı.'SABUN KULLANILARAK EL HİJYENİ YAPILMALIDIR'İnsanların temastan kesinlikle kaçınması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Orhan Yıldız "Hastalıktan korunmak için aşı söz konusu değil. Bu nedenle korunmada şimdilik en etkili yöntem hasta kişilerle temas etmekten kaçınmaktır. Ülkemizde hastalığın yayılması söz konusu olmadığından toplumda özel bir önlem alınmasına gerek yok. El temizliğine dikkat edilmeli. Özellikle sabun kullanılarak el hijyeni yapılmalıdır. Temiz olmayan ellerin ağız, burun ve göze götürülmemesi çok önemlidir. Koronavirüs özellikle yaşlı kişileri etkilediği için mümkünse 70 yaş ve üzerindeki insanlar dışarıya mümkün olduğunca çıkmasın" diye konuştu.

Görüntü Dökümü-------------------------Prof.Dr Osman Yıldız açıklama-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ -KAYSERİ- DHA

======================================Umreden dönen kadın, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı(2)

SONUÇ NEGATİF ÇIKTISakarya'nın Sapanca ilçesinde, Umre'den dönmesinin ardından öksürük şikayeti ile Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne gelen kadın, koronavirüs şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yapılan testte virüse dair bir bulguya rastlanılmadı. Sonuçların negatif çıkmasının ardından hasta taburcu edildi.

Haber: İsa ÇİÇEK - SAKARYA

========================================1511 ağacın kesilmesiyle ilgili 4 şüpheli daha yakalandı MERSİN'de bir gecede 1511 kızılçam ağacını tek başına kestiğini öne süren ve hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edilen Mehmet Şenol'un ağaçları, 2'si 18 yaşından küçük 4 köylüsüyle birlikte kestiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Eski Mezitli Mahallesi'nde 22 Kasım 2019 günü, Orman Bölge Müdürlüğü korumasında olan 74 dönümlük hazine arazisindeki 1511 kızılçam ağacı bir gecede kesildi. Sabah bölgede spor yapan vatandaşlar durumu fark edip, yetkililere bilgi verdi.Bölgeye gelerek inceleme başlatan orman bölge müdürlüğü ve emniyet müdürlüğü ekipleri, şüpheli olarak Mehmet Şenol'u gözaltına aldı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan Şenol hakkında dava açıldı. Davanın 12 Şubat günü görülen ilk duruşmasında tutuklu sanık Şenol, "Olay günü ailevi nedenlerden dolayı içki içmiştim. Saat 22.00 sıralarında motorlu testere ile olay yerine giderek ağaçları kestim. Alkollü olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.Orman Bölge Müdürlüğü'nün zararın 365 bin 602 TL olduğunu bildirdiği duruşmada, Mehmet Şenol, tahliye edildi. Soruşturmayı genişleten Mersin polisi, 2'si 18 yaşından küçük 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şenol'un köylüsü olan ve ağaçları birlikte kestikleri belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ş. tutuklanırken, M.K adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 2 şüphelinin savcılıktan salıverildiği soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.Görüntü dökümü

------------------------Kesilen ağaçlardan görüntü-Mersin Emniyet binasından görüntü-Adliyeden görüntü

Haber-Kamera: MERSİN, =============================Anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren şüpheli cenazeye katılmış

İZMİR'in Menemen ilçesinde, 5 aylık hamile Suriyeli Manar Alahmed (35) ile oğlu Muhammed C.'nin (5) öldürülmesi sonrasında yapılan titiz çalışma sonrasında katil zanlısının ailenin yan komşusu olan Y.A.'nın (30) çıkmasının ardından konuşan acılı eş ve baba Halil Muhammed (32), yaşananlara anlam veremediğini söyledi. Muhammed, "O şahıs benim arkadaşımdı. Nasıl böyle bir şey yapabildi anlamıyorum" dedi. Öte yandan zanlının cenazeye katıldığı ortaya çıktı.

Olay, 4 Şubat sabahı Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesi'nde bulunan 2 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Daireden çocuk ağlama sesi üzerine Suriyeli ailenin yaşadığı eve giren komşular, 5 aylık hamile Manar Alahmed'i yatak odasında, 5 yaşındaki Muhammed C.'yi de başka bir odada öldürülmüş olarak buldu. Annesinin cansız bedeni başında ağlarken bulunan 3 yaşındaki çocuğu alıp çıkan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde annenin 6 yerinden bıçaklanarak, küçük oğlunun ise plastik kelepçeyle boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Otopsinin ardından anne-oğul toprağa verilirken, ailenin alt kat komşuları Hasan Elkatmış, Ozan Elkatmış ve Şahin Elkatmış gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Tutuklanan üç şüpheliden alınan kan ve tırnak örneklerinin Suriyeli anne ve oğlunun üzerinde bulunanlarla uyuşmamasının ardından soruşturma derinleştirildi ve Hasan Elkatmış, Ozan Elkatmış ve Şahin Elkatmış serbest bırakıldı. Birçok şüpheli teknik ve fiziki takibe alınırken, ekipler Suriye uyruklu Y.A. isimli şüpheli üzerinde yoğunlaştı. Suriyeli aileyle aynı mahallede oturduğu ve evli olduğu öğrenilen Y.A., geçen cumartesi günü gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde hırsızlık için eve girdiğini ve çaldığı altınları da Menemen'de bulunan bir derenin yanına gömdüğünü söylediği öğrenildi. Y.A.'nın suçunu itiraf etmesinin ardından ekipler, altınları da gömülü olduğu yerden çıkardı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.'BERABER YİYİP-İÇTİK'Suriyeli anne ile oğlunu öldüren şahsın, ailenin yan komşuları Y.A. çıkmasının ardından, acılı baba ve eş Halil Muhammed yaşananlara isyan etti. Üç yaşındaki kızı Delal ile bir başına kalan Muhammed, katil zanlısı Y.A. ile dostluklarının bulunduğunu söyledi. Muhammed, "Ne diyeceğimi hiç bilmiyorum. Eşimi ve çocuğumu öldüren kişi, bizimle mezarlığa kadar geldi. Cenaze yemeğinden yedi. O, benim arkadaşımdı ve kendisinden de hiç şüphelenmedim. Beraber yedik içtik, işe gidip geldik. O yüzden bunu aklımızın ucundan dahi geçirmedim. Altınlarımızın olduğunu nasıl öğrendi hala anlayamıyorum" ifadelerini kullandı.Yaşanan süreçte kendilerine destek olan Türk polisi ve vatandaşlara teşekkür eden Muhammed, "Her şey için Allah'a şükretmeye devam ediyorum. Olayın ardından o eve bir daha dönmedim ve arkadaşlarımın evinde kalıyorum. Kızıma da hem ben hem de akrabalarım bakıyor. Onu beraber büyütüyoruz. Yaşı çok ufak olduğu için olayların farkına varamadı. O yüzden olaydan sonra ne annesini ne de abisini hiç sormadı. Katilin ortaya çıkmasının ardından hem rahatladık hem de hiç rahatlamadık. Rahatladık çünkü eşimi ve oğlumu öldüren kişi tutuklandı. Rahatlamadık çünkü bu olay hiç kolay değil. Türk polisine ve vatandaşlarına çok teşekkür ederim. Çünkü zor zamanlarımızda hep yanımızda oldular" dedi.KATİL ZANLISI CENAZEYE KATILMIŞÖte yandan Suriyeli anne ile oğlunu öldüren Y.A.'nın, cenaze töreninde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Cenazeye katılan bir vatandaşın çektiği görüntülerde açıkça seçilen Y.A.'nın, mezarlığa en yakın duran kişilerden olduğu ve okunan dualara da eşlik ettiği kameralarda görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Halil Muhammed röportaj-Muhammed ve kızından genel ve detay görüntü-Cenazeden görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,

Kaynak: DHA