Dha yurt bülteni-16

09.10.2019 17:13

Hatay sınırına askeri sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen askeri araçlar ve zırhlı personel taşıyıcılar, Hatay'ın Hassa ilçesinden Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesine geçiş yaptı. Sınırdaki askeri birliklere takviye olarak gönderilen konvoyda, askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komandolar olduğu gözlendi.

Görüntü Dökümü

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Askeri araçların Hassa'dan geçişiAskeri araçların Kırıkhan'dan geçişi

Haber-Kamera: Kasım NARCI-Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN,HASSA (Hatay),

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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor (2)ASKERİ KONVOY ŞANLIURFA'DA

Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan Şanlıurfa'daki sınır birliklerine konuşlandırılmak üzere zırhlı araç, mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği operasyon için sınır birliklerine yapılan askeri sevkiyat devam ediyor. Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan zırhlı araç ile mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık konvoy, Şanlıurfa'ya ulaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Askeri araçların otoyoldan geçmesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Kadir GÜNEŞ-ŞANLIURFA-DHA)

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Pompalı tüfekle ateş açıp, oğluyla birlikte kendini eve kilitledi

ISPARTA'da C.E., pompalı tüfekle pencereden ateş açıp, 3 yaşındaki oğluyla birlikte kendisini eve kilitledi. Adrese Özel Harekat polisleri sevk edilirken, C.E. yaklaşık 2 saatlik ikna çabasının ardından eylemine son verip tüfeği polise teslim etti. Baygınlık geçiren C.E., hastaneye götürüldü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Bağlar Mahallesi 2702 Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı evin birinci katında oturan C.E., henüz bilinmeyen nedenle evinin penceresini açıp, pompalı tüfekle havaya ateş etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kilitleyip kimseye yanıt vermeyen C.E.'nin yanında, oğlu Ç.E.'nin de bulunduğun belirlendi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, olay yerine Özel Harekat timi geldi.

Polis bir süre C.E.'yi kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı. Kapıyı açmaya yanaşmayan C.E., yakınlarıyla telefon görüşmesi yapmayı kabul etti. Yaklaşık 2 saat süren görüşmelerin ardından C.E. kucağında oğlu, elinde de pompalı tüfekle kapı önüne çıktı. Oğlunu ve tüfeğini polise teslim eden C.E., baygınlık geçirdi. Hazır bekleyen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği C.E., hastaneye götürülerek tedaviye alındı. C.E.'nin oğlu ise çaresizce dışarıda bekleyen annesi Ç.E.'ye teslim edildi.

Olay yerine gelen Isparta Belediye Başkanı AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, çocuğu bir süre kucağına alıp sevdikten sonra anneyle görüştü ve aileye her türlü destekte bulunulacağını aktardı.C.E.'nin olayı gerçekleştirme nedeni, ifadesinin ardından netlik kazanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Evden görüntüPolislerden görüntüÖzel harekat polislerinden görüntüC.E.'nin çocuğuyla dışarı çıkarken görüntüsüC.E.'nin baygınlık geçirmesiPompalı tüfek görüntüsüC.E.'nin sağlık ekipleri tarafından ambulansa götürülmesiBelediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in çocukla görüntüsüBaşkan Başdeğirmen'in aileyle görüşmesiDetaylar

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HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Kalp krizi geçiren başkomiser, yaşamını yitirdi

ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası başkomiser Oğuz Kaya (44), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kaya'nın cenazesi araca taşındıktan sonra eşi Serpil Kaya ve 2 çocuğu, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde müdür yardımcısı olan Oğuz Kaya, akşam Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan başkomiser Oğuz Kaya, acil olarak ameliyata alındı. Ardından yoğun bakım ünitesine alınan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Başkomiser Oğuz Kaya için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde uğurlama töreni yapıldı. Buradaki törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, eşi Serpil Kaya, 2 çocuğu ve meslektaşları katıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, hayatını kaybeden Oğuz Kaya'nın meslek hayatı boyunca özveri ile görevini yaptığını belirterek, "44 yıllık ömrünün 24 yılını, vatanın bölünmez bütünlüğü, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunması için harcamıştır. İki yıldır beraber çalıştığımız Oğuz başkomiserimiz, gece gündüz demeden görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir teşkilat mensubumuzdu. Eskişehir halkının huzur içinde yaşaması için kendisinden ve aile hayatından fedakarlık yapan özverili bir polisti. Merhum meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar dilerim. Allah mekanını cennet eylesinö dedi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önündeki tören sırasında meslektaşları gözyaşlarını tutamazken, Kaya'nın cenazesi araca taşındıktan sonra Serpil Kaya ve 2 çocuğu Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Başkomiser Oğuz Kaya'nın cenazesi Reşadiye Camii'nde ikindi namazının ardından memleketi Elazığ'a gönderildi.

Görüntü Dökümü: -Eskişehir Emniyet Müdürlüğü-Cenazeye katılanlar-Başkomiserin Türk bayrağına sarılı cenazesi-Eşi ve çocukları detay-Polis meslektaşları-Dua okunması-Cenaze aracına taşınması-Eşi ve çocuklarının gözyaşı dökmesi-Başkomiser Oğuz Kaya'nın telsizle anons yapması -Hayatını kaybeden Oğuz Kaya fotoğrafı

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, -

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MODEF EXPO'da

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 42'ncisi düzenlenen Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı 'MODEF EXPO 2019'a katıldı. Oktay, "Türkiye artık kendisine senaryo yazılan değil, senaryo yazan bir ülke. Dolayısıyla mobilya sektöründe de bu senaryoyu yazmak istiyoruz, bu senaryonun içerisinde iddialı olmak istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bursa'nın İnegöl ilçesine geldi. Burada 42'ncisi düzenlenen MODEF EXPO'yu ziyaret eden Oktay, firmaların stantlarını gezdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a, Vali Yakup Canbolat, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman eşlik etti.

'İNEGÖL'ÜN İHRACATI 1 MİLYAR DOLARI GEÇMİŞ DURUMDA'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, burada yaptığı açıklama, "Mobilya dediğimizde, Türkiye'nin artan ihracatına baktığımızda İnegöl bizim yük akımız. 110 ülkeden 184'ü aşkın firmamız burada. Yine 64 tane uluslararası alanda alım organizasyon firmaları bugün burada. Bu birkaç gün daha devam edecek bir fuarımız. Bir ilçemizdeyiz ama bu ilçemizden bütün illerimize mesajımız olsun; bu ilçemizin ihracatı 1 milyar doları geçmiş durumda. İşsizlik oranımız negatif durumda, bize verilen rakamları biraz önce de arkadaşlarımızla değerlendirdik, eksi işsizlik oranında bir ilçemiz. Demek ki istediğiniz zaman oluyor" ifadelerini kullandı.

'ARTIK SENARYO YAZILAN DEĞİL, SENARYO YAZAN BİR ÜLKEYİZ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge ile ilgili olarak 2 milyar dolarlık ihracat hedefinin bulunduğuna işaret eden Oktay, şöyle konuştu: "Toplam ihracat olarak 1 milyar dolar yetmez. Bunun içerisinde mobilyanın payı yaklaşık 420 milyon dolar. Şimdi ilk hedefimiz bunu 1 milyar dolara nasıl çıkarırız. Cumhurbaşkanımızın talimatı bu yönde. Dolayısıyla ihracatı da 2 milyar dolara nasıl çıkarırız İnegöl'de. Bizim bütün gayretimiz bununla alakalı. Tüm arkadaşlarımızla birlikte firmalarımızı ziyaret ettik. İhracatın 2 milyar dolara çıkarılması noktasında nasıl hedefler belirleyebiliriz ve mobilyada 1 milyar hedefine nasıl ulaşabiliriz ile alakalı çalışmaları gözden geçireceğiz. Biz Cumhurbaşkanlığı olarak sonuna kadar İnegöl'ün de Bursa'nın da arkasındayız. İhracat yapan, üreten, istihdam oluşturan her bir firmamızın, her bir ilimizin ve ilçemizin sonuna kadar arkasındayız. Türkiye büyük bir ülke, liderliğe oynayan bir ülke. Artık kendisine senaryo yazılan değil, senaryo yazan bir ülke. Dolayısıyla mobilya sektöründe de bu senaryoyu yazmak istiyoruz, bu senaryonun içerisinde iddialı olmak istiyoruz. Gördüklerimden son derece mutlu oldum. 'Harika ama yetmez' diyoruz, bu da bizim sloganımız. İnşallah daha iyiye gideceğiz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, stantları gezerken Perihan Şentürk (53) isimli kadın, 32 yaşında Adil Şentürk isminde yüzde 97 zihinsel engelli oğlunun aldığı engelli maaşının kesildiğini belirtti. Oktay, Şentürk'ü dinleyip, gereğinin yapılacağını söyledi.

Görüntü dökümü;-Fuat Oktay'ın konuşması, stantları ziyareti-Fuar alanından detaylar

Süre: 8.20 dakika, Boyut: 932 MBHaber: Muammer İRTEM-Yavuz YILMAZ/BURSA, – Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Kaynak: DHA