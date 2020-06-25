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VAN'DA 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE 3 İLÇEYE BAĞLI 15 MAHALLEDE HASAR MEYDANA GELDİVan'da 5.4 büyüklüğünde deprem (5)3 İLÇEYE BAĞLI 15 MAHALLEDE HASAR MEYDANA GELDİVan Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve Çevre...

DHA YURT BÜLTENİ - 15
25.06.2020 17:56 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:56

VAN'DA 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE 3 İLÇEYE BAĞLI 15 MAHALLEDE HASAR MEYDANA GELDİ

Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem (5)

3 İLÇEYE BAĞLI 15 MAHALLEDE HASAR MEYDANA GELDİ

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve Çevre Şehircilik Müdürü Ali Kemal Atlı ile birlikte helikopterle havaan denetleme yaptıktan sonra Gürpınara bağlı 250 haneli Elaçmaz Mahallesi'ne gelerek incelemelerde bulundu. Bir çok ev ve ahırın hasar gördüğü mahallede açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, Saray, Özalp ve Gürpınar ilçelerine bağlı 15 mahallede büyük ve küçük çaplı bir çok hasarın meydana geldiğini belirtirken, 5 kişinin depremden kaynaklı yaralandığını söyledi.

Vali Bilmez, bir çoğunun düme, kaçma sonucu hafif yaralandığını ve bunların tedavi altına alındığını belirterek,"Tüm mahallelerimizde gerekli incelemelerimizi hızlı bir şekilde sürdürüoruz. En büyük tesellimiz, bu depremde can kaybının olmamasıdır.Depremin yol açtığı hasarları gidermek için de ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarına başladı. Hasar tespit çalışmaları yapılacak. Vatandaşlarımızdan ricamız da hasar görmüş yapılara, evlerden uzak durmalarıdır.Tüm yaraları en kısa zamanda saracağız."dedi.SON ANDA KURTULDULARDepremden sonra Büyükşehir ve ilçe Belediyelerine bağlı itfayi ekipleri, AFAD,UMKE, Kızılay ve Jandarma ekipleri hasar gören evlerin önünde alınan güvenlik önlemlerinin ardından çalışma başlatırken, vatandaşlar evlerinin ve ahırlarının zarar gördüğünü söyledi.Depremde evleri yıkılan 16 nüfuslu Çelik ailesi, deprem anında kendilerini son anda dışarı attıkarını anlattı. Ev sahibi İbrahim Çelik, deprem anında kendisinin dışarıda olduğunu, ancak gelin, çocuk ve torunlarının evde bulunduğunu, bu sırada da bir oğluğunun yaralandığını anlattı. 

Depremde son anda kurtulduğunu ve pencereden atladığını söyleyen  Şahin Çelik, "Deprem anında mutfakta çobanla beaber yemek yiyiyorduk. Deprem olunca bir anda kendimizi dışarı attık.Sadece kardeşim Kazım ayağından yaralandı. Allaha şükür kaybımız yok, ama mal kaymızı var. Evimiz yıkıldı, hayvanlarımız öldü. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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