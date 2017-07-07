Dha Yurt Bülteni - 13
Bakan Avcı: Turizmde 2016 yılındaki darboğazdan çıkmaya başladık KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, turizmde toparlanma sürecine girildiğini belirterek, "Ülkemiz turizm açısından bir gelişme kaydediyor.
Bakan Avcı: Turizmde 2016 yılındaki darboğazdan çıkmaya başladık
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, turizmde toparlanma sürecine girildiğini belirterek, "Ülkemiz turizm açısından bir gelişme kaydediyor. 2016 yılındaki darboğazdan çıkmaya başladık. Ülkemiz turizm açısından bir gelişme kaydediyor. 2016 yılındaki darboğazdan çıkmaya başladık. Bunun için tanıtım stratejilerini geliştirmemiz gerekiyor" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile birlikte temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Vali Nurullah Naci Kalkancı, milletvekilleri ve kent protokolü tarafından karşılanan bakanlar Avcı ve Ataoğlu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Konferans Salonu'nda düzenlenen Nemrut Dağı'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilmesinin 30'uncu yılı anısına düzenlenen Kültür Turizmi Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Nabi Avcı, Adıyaman'ın tarihi ve kültürel mirasıyla Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunun belirtti.
Ak Parti hükümetleri tarafından Adıyaman'daki tarihi eser ve yapılar için bakanlık tarafından toplam 58 milyon 200 bin lira ödeme yapıldığını kaydeden Bakan Avcı, "Nemrut Dağı projesi için 3 milyon lira göndermişiz. Nemrut Dağı Kral Yolu için 11 milyon lira vermişiz. Eski Kahta Kalesi 2'nci etap restorasyonu için 7 milyon 200 bin lira vermişiz. Perre Antik Kenti çevre düzenlemesi için 3 milyon 600 bin lira, Gerger Kalesi için 500 bin, Tuz Hanı için 4 milyon 100 bin lira, Kahta Kültür Merkezi için 1 milyon 600 bin lira, tarihi Eski Besni yol yapımı için 300 bin lira, yerel yönetimler alt yapı desteği için 23 milyon lira olmak üzere toplam 58 milyon 200 bin lira vermişiz. Kültür ve turizm bakımından Adıyaman, Cumhuriyet tarihinde aldığı yatırımların 10 katını bizim dönemimizde almıştır" dedi.
'TURİZMDE BİR TOPARLANMA SÜRECİNE GİRDİK'
Bakanlığınca yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Bakan Avcı, Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde katıldığı televizyon programıyla ilgili bir internet sitesinde yer alan haberin altına yapılan bir yorumla örnek verip, Türkiye'deki turizmin toparlanma sürecine girdiğini ifade etti. Tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini anlatan Bakan Avcı, şöyle konuştu:
"Ben Milli Eğitim Bakanı'yken bir televizyon programına katılmışım. O televizyon programıyla ilgili internet sitelerinde haberler var. Onun altında da okuyucu yorumları var. Herhalde atanamayan bir öğretmen yazmış o tarihte. Herhalde televizyon programında eğitim felsefesinden söz etmiş olmalıyız ki; o öğretmen adayı yazdığı görüşte diyor ki; 'Sen böyle eğitimin felsefesi diye konuşacağına Şubat'ta kaç atama yapacaksın onu söyle pos bıyık.' Şimdi ben de onun için ne yapacağız; söyleyeyim siz de rahat edin, ben de rahat edeyim. Ülke geneline baktığımızda deniz, kum ve güneş turizminde Türkiye belirli noktaya geldi. Ama Türkiye için bu yeterli değil. Çünkü alanımız çok geniş. Tarih, kültür, dini miras, gastronomi gibi aklınıza gelebilecek her alanda doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar bir potansiyele sahibiz. Bunları kullanmalıyız. Kullanılmadığımız zaman yaşanan sorunları geçen yıl gördük ne yazık ki. Turizmde bir toparlanma sürecine girdik. Ülkemiz turizm açısından bir gelişme kaydediyor. 2016 yılındaki darboğazdan çıkmaya başladık. Bunun için tanıtım stratejilerini geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi bizim çok özelleştirilmiş tanıtımlar yapmamız lazım. Mesela Adıyaman'da bu alanda önemli bir potansiyel var. İnşallah tanıtım stratejimizi çeşitlendirerek pazarlarımızı da çeşitlendireceğiz. Bu konuda çalışmaları artıracağız, projelerin takipçisi olacağız."
Bakan Avcı, konuşmasının ardından Vali Nurullah Naci Kalkancı'yı makamında ziyaret edip kente ilişkin bilgi aldı. Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu da ziyaret eden Bakan Avcı, kent Pere Antik Kenti'ni gezip yetkililerden kaya mezarlarındaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Zirveye katılanlar
Bakan Nabi Avcı'nın karşılanması
Bakan Nabi Avcı'nın konuşması
Salondan ayrılması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN, -
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Görmez: 15 Temmuz'da yerimi tespit etmeye çalıştılar
IĞDIR'da konuşan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 15 Temmuz'un İslam coğrafyasındaki bütün ümitleri söndürme teşebbüsü olduğunu belirterek, "O gece ben cep telefonu ile bütün cami imam ve müftülere ulaşmaya çalışıyordum. Salalar okumalarını istiyordum.Yerimi tespit etmeye çalıştıkları için cep telefonumu değiştirdim" dedi.
Bir dizi ziyaret ve açılışlara katılmak üzere dün Iğdır'a gelen Diyanet işleri Başkanı Mehmet Görmez, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle toplantıda buluştu.Burada yaptığı konuşmada birlik ve berberlik mesajı veren Görmez, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünün yaklaştığını hatırlattı. Girişimin sadece bir darbe teşebbüsü değil, bu coğrafyada oynanan oyunun son halkası olduğuna vurgu yapan Mehmet Görmez, şunları söyledi:
"O bütün mazlumların, mahrumların son umut kalesini yok etme teşebbüsüydü. Kim ne derse desin, o öyle bizim zaman zaman yaşadığımız bir darbe teşebbüsü değildi. Bir işgal, işgalin önünü açma teşebbüsüydü. İslam coğrafyasındaki bütün ümitleri söndürme teşebbüsüydü. O gece ben cep telefonu ile bütün cami imam ve müftülere ulaşmaya çalışıyordum. Salalar okumalarını istiyordum. Yerimi tespit etmeye çalıştıkları için cep telefonumu değiştirdim.O gece ben bir şeye daha şahit oldum; sadece siz ayakta değildiniz, vallahi size kalben bağlı olan bütün mazlumlar ayaktaydı, yeryüzündeki tüm Müslümanlar ayaktaydı. Camiler açıktı salalar okunuyordu ve herkes Türkiye için dua ediyordu. Bunu unutmamamız lazım, biz bu topraklarda yaşarken bütün bu kendi hesaplarımızı bir tarafa bırakarak bütün bu kardeşlerimizin hesabını da dikkate almak zorundayız."
ULUCAMİ'DE CUMA NAMAZI KILDIRDI
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez bugün de Ulu Camii'nin açılışını yaptı ve cuma namazı kıldırdı. Açılışta yaptığı konuşmada camilerin sadece namaz kılınan mekanlar olmadığını belirten Mehmet Görmez, şunları söyledi:
"Camiler birlik, bilgi, birlikte kalplerimizi birleştirdiğimiz, bizim özgürlük mekanlarımızdır. İstiklal Marşı'na camiyi, mabedi yerleştiren bir milletiz. Allah camilerimizi cemaatsiz bırakmasın. Cami yapmak önemli, asıl olan cemaat yapmak, asıl olan gençlerimizin camiye gelmesidir. Sabah namazında 3-4 sıra saf gençlerden oluşursa Iğdır'ın geleceği daha güzel olacaktır. Onun için cemaat diyoruz. Sevgili gençler kendinizi günde 5 defa Allah'la konuşmaktan Allah'la konuşarak yücelmekten mahrum bırakmayınız. Camilerimizi Allah ebediyete kadar cemaatsiz bırakmasın. Cemaatlerimizi ibadetsiz bırakmazsın."
Ermenistan'dan görülen 82 metre yüksekliğindeki 4 minaresi olan cami hakkında bilgi veren İl Müftüsü Cüneyt Kulaz, 12 milyon liraya mal olan camide aynı anda 4 bin kişinin namaz kılabileceğini söyledi. Camide ayrıca kapalı otopark, kurban kesim yeri, morg, müftülük hizmet binası, konferans salonu, Kuran kursu, tuvalet, dernek odası ve kütüphane bulunuyor.
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez açılışın ardından cuma namazı kıldırdı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Camiden genel görüntü
-Diyanet işleri başkanının konuşması
-Açılış kurdelesinin kesilmesi
-Camide hutbe ve namaz
-Mehmet Görmez'in kanaat önderlerine yaptığı konuşma
Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,
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Telefonla işadamlarını dolandıran şebekeye operasyon: 8 gözaltı
TEKİRDAĞ merkezli 12 ilde telefonla işadamlarını dolandıranlara yönelik polisin düzenlediği operasyonda, aralarında şebeke lideri İbrahim K.'nın da bulunduğu 8 kişi yakalandı. Şebekenin 40 işadamını yaklaşık 560 bin TL dolandırdıkları belirtildi.
Çeşitli illerde telefonla işadamlarını dolandıran bir şebeke Tekirdağ merkezli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şebeke üyeleri aynı yöntemi kullanarak aradıkları işadamlarına, "Valilik özel kalemden arıyorum. Size bir numara vereceğim. Bu numara vali beye aittir. Arayın vali bey telefonunuzu bekliyor" diyerek, verdikleri telefon numarasında başında bekleyen şebekenin diğer üyesi gelen telefonu açıyor. Dolandırıcı arayan kişiye kendisini vali olarak tanıtıp, "İlimizde hasta ve yardıma muhtaç bir çocuk var. Bu çocuğa yardım edebilirmisiniz?. Bir ilçeye ramazan çadırı kuracağız yardımlarınız gerekiyor. İlimizde bir şehit ailesi var maddi yardım gerekiyor" gibi taleplerde bulunuyor.
Şebeke üyeleri son olarak Tekirdağ'da bir müteahhidi telefonla arayarak para talebinde bulununca, işadamı durumu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları 2 aylık çalışma sonucu, farklı illerde dolandırıldığı ileri süren 10 müştekiye ulaştı. Mağdurlarla yapılan mülakat sonucu şüphelilerden bazılarının yerlerini tespit eden polis, bu adreslere operasyon düzenledi. Dolandırıcılık şebekesinin lideri İbrahim K., İstanbul'da diğer şüpheliler, E.S, A.K, C.K, E.P, Ş.K, G.A ve M.K., Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındılar. Firari olduğu belirtilen E.İ'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Şebekenin Tekirdağ ile ilçeleri, İstanbul, Yozgat, Bursa, Artvin, Ankara, Samsun, Düzce, Ordu, Aydın, Kayseri, Balıkesir'de aynı yöntemleri kullanarak, 40 işadamını yaklaşık 560 bin TL dolandırdıkları belirlendi.
ZENGİNDEN ALIP FAKİRE VERİYORUZ
Gözaltına alınan şüphelilerin, adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda banka kartı, 1 tabanca, 40 bin lira nakit para, sim kartlar ele geçirilirken, 2 suç işlemekte kullandıkları 2 otomobile el konuldu. Emniyetteki soruşturmalarının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Bizimkisi suç değil. Zenginden alıp fakire veriyoruz" dedi.
Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu sürüyor.
Görüntü Dökümü
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-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi
-Adliye tabelası
-Şüphelilerin polis minibüsü ile adliyeye getirilmeleri
-Şüphelilerin adliyeye girişi
-Detaylar
Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-
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Masa örtüsü ve poşetle yüzünü gizleyip hırsızlık yaptı
GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, 2 defa aynı okulda, 3 ayrı işyerinde ise 4 bilgisayar ile 1 yazıcı çaldığı saptanan H.D., güvenlik kamera kayıtlarından kimliği belirlenip yakalandı. Tutuklanan H.D.'nin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yüzünü gizlemek için masa örtüsü ve poşet kullandığı ortaya çıktı.
Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki 1 bilgisayar ve 1 yazıcı ile 3 işyerinde çalınan birer bilgisayar hırsızlığı ile ilgili çalışla yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin H.D. olduğunu tespit etti. Ekipler, H.D.'yi evine düzenledikleri operasyonla yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
GİZLENMEK İÇİN MASA ÖRTÜSÜ VE POŞET KULLANDI
H.D., 4 hırsızlık olayı, okul ve işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Yüzünü gizlemek için okuldaki bilgisayar ve yazıcıyı çalarken masa örtüsü, bir işyerinde işe başına poşet geçirdiği görülen görüntülerde H.D.'nin elektrik akımını kestiği ve koşarken cüzdanını düşürdüğü görülüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Güvenlik kamerası görüntüleri
H.D.'nin işyeri ve okulda hırsızlık yapması
H.D.'nin poşet ve masa örtüsünü kullanması
Şüphelinin cüzdanını düşürmesi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)
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Seyyar satıcıların kavgasında polis ile zabıta yaralandı
KAYSERİ'de seyyar satıcılarla zabıtaların kavgasında, bir polis ile bir zabıta memuru yaralandı.
Merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Osman Kavuncu Caddesi üzerindeki Mescid-i Aksa Camisi önünde seyyar satıcıların tezgahlarını kaldırmak isteyen zabıtalar ile satıcılar arasında tartışma yaşandı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine, polis müdahalede etti. Bu sırada polis memuru İlyas Bircan ile zabıta Mustafa Demirci, seyyar satıcıların darbeleriyle itiş-kakış ananında yere düşerek, hafif şekilde yaralandı. Yaralı Bircan ile Demirci, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yaralı polisin hastaneye getirilişi
-Detay görüntü
Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ DHA)