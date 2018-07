Dha Yurt Bülteni-12

TEKİRDAĞ'DA YOLCU TRENİNİN 6 VAGONU DEVRİLDİ: ÖLÜ VE YARALILAR VAR (3) YENİDEN

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesi ile İstanbul Halkalı seferini yapan yapan yolcu treninin 6 vagonu, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, hava şartlarından kaynaklanan teknik bir nedenle kazanın meydana geldiğini belirterek, "Maalesef yaralılarımız var, ölülerimiz var. Yaralılarımızın büyük bölümü hastanelere sevk edildi. Emniyet, jandarma tüm ekipler olay yerinde çalışmalar devam ediyor" dedi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi'nden 120 yolcusu ile İstanbul Halkalı gitmek üzere hareket eden yolcu treni saat 15.45 sıralarında Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen trende bulunan yolcular büyük korku ve dehşet yaşadı. Can pazarının yaşandığı kazada ölenlerin olduğu belirtilirken çok sayıda yolcu da yaralandı. Kazanın hemen ardından yara almadan kurtulan yolcular, vagonlarda bulunan yaralıları dışarı çıkartmaya çalışın, demiryolu çevresi insan yığınıyla doldu.

EKİPLER KAZA YERİNE ULAŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kazadan heman sonra bölgeye ilk olarak yakında bulunan Sarılar Köyü Muhtarı Fuat Döner imle köylüler ulaştı. Kazazedeleri ilk yardımı köylüler yaparken, Sarılar Köyü Muhtarı Fuat Döner, "Bölgeye araçla ulaşım çok zor. Benim gördüğüm kadarıyla 6 vagon raylardan çıkıp devrilmiş durumdu. Yaralılara ilk gelen sağlık ekipleri müdahale ediyor. Buradaki yaralıları tahliye etmek için havadan müdaha gerekir" dedi.

ÇİFTLİKTE KRİZ MERKEZİ KURULDU

Kaza ihbarının ardından jandarma, polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitmek üzere hareket etti. Ancak bölgenin yoğun yağış alması ve yol olmaması nedeniyle ekipler kaza yerine ulaşmakta büyük güçlük çekti. Kazanın yaşandığı bölgeye ulaşan sağlık, AFAD, itfaiye ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, köylülere ait traktörlerle yakınlarda bulunan bir çiftliğe götürüldü. Çiftlikte kriz masası oluşturulurken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunduktan sonra ambulanslar ve hava ambulanslarıyla hastanelere kaldırıldı.

Bu arada kazadan yara almadan ya da hafif yaralı olarak kurtulanlar da diğer yaralıları yardım etmek için büyük çaba harcadığı görüldü. Olay yerinde yaralıları hastanelere sevk etmek için çok sayıda ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın hav aambulanslarının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait hava ambulansları da devreye sokuldu.

VALİ: KAZANIN NEDENİ HAVA MUHALEFETİ

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, kazada 6 vagonun da devrildiğini söyledi. Vali Ceylan, hava şartlarından kaynaklanan teknik bir nedenle kazanın meydana geldiğini belirtti. Arazinin çamurlu olması nedeniyle bölgeye paletli araçların da sevk edildiğini belirten Vali Ceylan, "Maalesef yaralılarımız var, ölülerimiz var. Ölü konusunda net bir rakam veremiyoruz, çalışmalar devam ediyor. Yaralılarımızın büyük bölümü hastanelere sevk edildi. Emniyet, jandarma tüm ekipler olay yerinde çalışmalar devam ediyor." dedi.

HAVA AMBULANSLARI

Sağlık Bakanlığı kaza yerine 2 hava ambulansı sevk etti. Hava ambulasları yaralıları bölgeden alıp, hastanelere götürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da 6 kurtarma aracı ve 24 kurtarma personelinin bölgeye sevk edilerek çalışmalara destek vereceği belirtildi. Ayrıca çevre ilçelerden de çok sayıda ekipler kaza bölgesine sevk edildi.

KAN ANONSU

Tekirdağ Çorlu ilçesi Belediye Başkanlığı, kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan yaralılar için acil kan verilmesi çağrısında bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada, "Sarılar mahallemizde meydana gelen tren kazasında yaralanan vatandaşlarımız için her gruptan acil kana ihtiyaç vardır. Vatandaşlarımızın başta Çorlu Devlet Hastanesi olmak üzere Çorlu'daki tüm hastanelere kan vermek üzere başvurmaları önemle rica olunur" denildi.

BAŞBAKANLIK: BAKANLAR BÖLGEYE GİTTİ

Kaza ile ilgili Başbakanlık'tan da açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kaza meydana gelmiştir. Yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ise baş sağlığı diliyorum.

Sayın Başbakanımız, kazanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile telefonla görüşerek olay hakkında bilgi aldı. Gelişmeler an be an takip edilmektedir."

TEKİRDAĞ

KAZADA AMBULANSLAR YETERSİZ KALINCA, YARALILAR YERDE BEKLETİLDİ

İZMİT'te, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslar yetersiz kalınca, itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar yola yatırılarak bekletildi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında, İzmit-Kandıra karayolu Tekkeköy mevkiinde meydana geldi. İzmit'ten Kandıra'ya giden Ali Doğru yönetimindeki 41 AS 595 plakalı ve Hasan Kıdık yönetimindeki 41 AV 303 plakalı otomobiller ile karşı yönden gelen 34 FZ 2212 ve 34 FE 3074 plakalı otomobiller çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan çok sayıda yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulans yetersiz kalınca takviye ambulanslar gelene kadar itfaiye ekipleri tarafından asfalta yatırılarak kontrol alında bekletildi. Araçlardan çıkarılan 1'i bebek, 9 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İzmit-Kandıra yolu yaklaşık 1 saat boyunca çift yönlü olarak trafiğe kapalı kaldı.

İZMİT(Kocaeli)

GÖLETE GİREN İKİ KARDEŞTEN BİRİ BOĞULDU

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, serinlemek için baraj göletine giren iki kardeşten 11 yaşındaki Osman Kasal boğularak hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Alaaddin Mahallesi'ndeki baraj göletinde meydana geldi. Ramazan ve Songül Kasal çifti, piknik yapmak için gölet çevresine gitti. Kasal çiftinin 11 yaşındaki oğlu Osman ile 5 yaşındaki kızı Melike Kasal iddiaya göre anne ve babasından habersiz oynamak için gölete gitti. Serinlemek için baraj göletine giren iki kardeş, suda oynamaya başladı. Bu sırada göletin derin kısmını fark etmeyen Osman Kasal gözden kayboldu. Ağabeyinin kaybolması üzerine Melike Kasal çevredekilerden yardım istedi. Küçük kızın çığlıkları üzerine bölgeye gelen vatandaşlar boğulma tehlikesi yaşayan Melike'yi sudan çıkardı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri gölette Küçük Osman'ı aramaya başladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından dalgıçlar Osman Kasal'ın cansız bedenini göletten çıkardı. Kasal'ın cesedi, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cesedin çıkarılması sırasında baba Ramazan Kasal ile anne Songül Kasal sinir krizi geçirdi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, boğulma tehlikesi yaşayan Melike Kasal'ın ise Acıpayam Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

TRABZON'DA YAYLA DÖNÜŞÜ KAZA: 1 ÖLÜ 3 YARALI

TRABZON'un Tonya ilçesinde yayla dönüş yolunda kontrolden çıkıp şarampole devrilerek takla atan otomobildeki emekli öğretmen Mehmet Kara (61) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında ilçenin Çayıriçi Mahallesi Horozdağı mevkiinde meydana geldi. Ahmet Aydın yönetimindeki 06 DPT 53 plakalı otomobil, yayla dönüş yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak 100 metrelik şarampole devrilerek takla attı. Kazada, emekli öğretmen Mehmet Kara öldü, Ahmet Aydın, Ali Şükrü Kara ve Mustafa Altunbaş da yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, araçtaki yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Trabzon'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Araçta sıkışan Kara'nın cesedi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak morga gönderildi.

