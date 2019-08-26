Dha yurt bülteni - 12

26.08.2019 16:31

Hastanede eşinin bıçakladığı güldane, 'umut'u kucakladı

Gaziantep'te, doğum yaptıktan sonra hastane odasında yatarken, boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Yırtıcı tarafından dövülüp, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklanan Güldane Yırtıcı, 'Umut' adını verdiği bebeği ile buluştu. Bebeğini kucağına alan anne, eşinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Olay, cuma günü Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda meydana geldi. Ahmet Yırtıcı ve Güldane Yırtıcı, 8 yıl önce evlendi. 3'üncü çocuğuna hamile kalan Güldane Yırtıcı, 6 ay önce eşinin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesi ile evden ayrılıp babasının evine yerleşti. Güldane Yırtıcı, 3 ay önce de Ahmet Yırtıcı'ya boşanma davası açtı. Dün doğum için hastaneye giden Güldane Yırtıcı, öğle saatlerinde, erkek bebek dünyaya getirdi. Ahmet Yırtıcı da annesi ile öğleden sonra hastaneye gelip, bebeğini gördükten sonra oradan ayrıldı. Gece saatlerinde yeniden hastaneye gelen Ahmet Yırtıcı, eşini eve dönmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Güldane Yırtıcı, eşinin teklifini kabul etmeyerek, hastaneden ayrılmasını istedi. Bunun üzerine Ahmet Yırtıcı, yanında getirdiği bıçakla Güldane Yırtıcı'yı başından, kolundan ve yüzünden yaralayıp, dövmeye başladı. Bu sırada Güldane Yırtıcı'nın yanında refakatçi olarak kalan ablası Seda Güvercin'in araya girip, yardım istemesi üzerine gelen hastane güvenliği, Ahmet Yırtıcı'yı etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Ahmet Yırtıcı'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Yırtıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dişleri kırılan, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklanan Güldane Yırtıcı ise hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Başına ve vücuduna aldığı darbeler sonucu yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Güldane Yırtıcı dün kendine geldi ve ilk önce oğlunun durumunu sordu.

OĞLUNU KUCAĞINA ALDI

Sağlık durumu iy olan Güldane Yırtıcı, bugün de dünyaya getirdiği oğlunu kucağına aldı. Saldırı anını ve yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Güldane Yırtıcı, "Eşimle bana şiddet uyguladığı için boşanma aşamasındaydık. Doğum yaptıktan sonra babasına haber verdik. İlk önce annesiyle geldi. Bebeği sevip, gittiler. Hiçbir sorun olmadı. Gece saatlerinde tekrar geldi. 'Eve dön seni öldürürüm' dedi. 'Gelinlikle geldin kefenle gidersin' gibi sözlerle tehdit etti. 'Seni Allah'ın eline bırakmayacağım, ben öldüreceğim' dedi. Bir anda belinden bıçağı çıkardı. Ablam araya girdi. Ablam olmasaydı diğer kadın cinayetleri gibi benim de ölüm haberim gelmiş olacaktı" dedi.

'BEBEĞİM BANA UMUT OLDU'

'Umut' adını verdiği bebeğinin, kendisine ve kardeşlerine umut olacağını söyleyen genç kadın, "İki çocuğum evde bebeğimle beni bekliyorlar ben burada bu haldeyim. Çok şükür yaşıyorum bebeğim bana umut oldu. Kardeşlerinin ve bizim umudumuz oldu. Bu olay yaşanınca, bebeğimin annesiz büyümesinden korktum. İyi ki o anda yanımızda ya da kucağımda değildi" diye konuştu.

'BİR KADIN, BİR ANNE DAHA ÖLMESİN'

Hayatının geri kalanını korku içinde yaşamak istemediğini belirten Yırtıcı kadınların ölmemesini, çocukların annesiz kalmamasını temenni etti. Eşinin en ağır cezayı almasını isteyen Güldane Yırtıcı, "Ben savunmasız durumdayken gelip bunları bana yapan cani umarım en ağır şekilde cezalandırılır. Yetkililere sesleniyorum; O cani en ağır cezaları alsın. O caninin ceza evinden çıkmasına engel olsunlar. O dışarı çıkarsa eğer, işini yarım bırakmayacaktır. Ben bu korkuyla yaşamak istemiyorum. Çocuklarımın annesiz kalmasını istemiyorum. Yetkililerden ricam bir kadın, bir anne daha ölmesin" dedi.

Görüntü Dökümü

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Güldane Yırtıcının bebeği kucağına alması

Bebeğin görüntüsü

Güldane Yırtıcı ile röp.

Bebeği öpmesi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 528 MB

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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Kadın avukat tartıştığı eşi tarafından dövüldü

Sivas'ta eşi A.H. tarafından darbedildiği iddia edilen avukat Tuba H. (34), hastanede tedavi altına alındı. Eşini dövdükten osnra kaçan esnaf A.H. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün Kardeşler Mahallesi'nde meydana geldi. Sivas Barosu'na kayıtlı avukat 2 çocuk annesi Tuba H. ile kasap eşi A.H., henüz bilinmeyen sebeple tartıştı. Tartışmanın ardından iddiaya göre A.H. eşini 10 yaşındaki çocuğunun önünde darbetti. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna ve yüzüne aldığı darbelerle yaralanan avukat Tuba H., kaldırıldığı Numune Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tuba H.'nin elmacık kemiğinde kırıklar olduğu öğrenildi. Olayın ardında kaçan koca A.H. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

BARO BAŞKANLIĞI'NDAN TEPKİ

Sivas Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir baroda düzenlediği basın toplantısında kadın avukatlarla birlikte meslektaşlarının yaşadığı eş şiddetine tepki gösterdi. Başkan Demir, "25 Ağustos tarihinde gerçekleşen ve baromuza kayıtlı bir kadın meslektaşımızın eşi tarafından hali hazırda boşanma davası da devam ediyor. Eşi tarafından sokak ortasında 10 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde şiddet olayı yaşandı. Olayda bir bıçaklama girişimi de söz konusu. Meslektaşımızın maruz kaldığı haksız bu çirkin hadise kısa süre öncesinde olmasına rağmen her geçen gün Türkiye'de kadına şiddetin arttığını görmekteyiz. Gerek komisyon olarak gerek baromuza kayıtlı bir meslektaşımız olarak konunun hassas olduğunu kadına şiddetin her geçen artmasını da dikkate alarak konunun takipçisi olacağız." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Baro Başkanı basın toplantısı

-Avukat ve eşinin fotoğrafları

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS, -

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ÖSO askerlerinin tatbikatı gerçeğini aratmadı

Özgür Suriye Ordusu askerleri, olası bir savaşa karşı sürekli olarak tatbikat yaparak hazır kıta bekliyor. Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için Türkiye'den sinyal bekleyen ÖSO askerlerinin gerçek merminin yanı sıra roket ve bombalarla yaptığı tatbikat ise gerçeği aratmadı.

Özgür Suriye Ordusu gruplarından Hamza Özel Kuvvetler Tümeni, Türkiye'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Afrin'in Raco Beldesi'nde bulunan eğitim merkezinde silahlı tatbikat yaptı. Özel Kuvvetler eğitimi alan askerler öğle saatlerinde Raco beldesinin yüksek noktasındaki eğitim alanına gitti. Tümen Komutanı Seyf Ebubekir Polat'ın komuta ettiği askerler, senaryo gereği Esad rejimine ait bir alana operasyon düzenledi. Çevre güvenliği alıp ilerleyen askerler, belirlenen hedefi yoğun ateş altına alarak imha etti ve buranın çatısındaki Suriye bayrağı indirilerek yerine ÖSO bayrağı dikildi.

Tatbikatın ikinci aşamasında bu kez başka bir hedefe ilerleyen ÖSO askerleri, yoğun ateş altına aldığı bölgeyi roketatarlar ile vurarak imha etti. Askerler daha sonra aynı bölgeyi hafif ve ağır silahlar ile ateş altına alarak teröristlerden temizledi. Tatbikat kapsamında daha sonra bir başka hedef uçaksavarlar, el bombaları ve tüfeklerle ateş altına alınarak düşman unsurlardan arındırıldı.

Başarıyla tamamlanan tatbikatın ardından askerler tekbir getirerek kutlama yaptı. Askerleri kutlayan Hamza Özel Kuvvetler Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir Polat, kendilerinin daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'na katıldıklarını hatırlattı. Milli Ordu'nun kurulmasının ardından kendilerinin de disiplin içerisinde askerlerini düzenli orduya dönüştürdüklerini ifade eden Seyf Ebubekir Polat, askerlerin zinde kalması için tatbikatları düzenli yaptıklarını ve böylece olası her duruma karşı hazır olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin düzenlenmesi muhtemel Fırat'ın Doğusuna yönelik operasyona katılmak istediklerini ve askerlerinin her türlü silahı kullanma konusunda eğitimli olduğunu ifade eden Polat, "Biz Türk askerleri ile omuz omuza savaşarak Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek istiyoruz. Bunun için de Türkiye'den gelecek olan sinyali bekliyoruz. Bizden operasyona katılmamız istendiği takdirde Fırat'ın doğusunu da tıpkı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgeleri gibi huzurlu hale getireceğiz. Aynı zamanda İdlib konusunda da bizden destek istenirse orada da hem terörist hem de rejime karşı savaşmaya hazırız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Askerlerin operasyonu

-Ateş edilmesi

-Bomba atılması

-Ağır silahlarla ateş edilmesi

-Hasan Kırmızıtaş anonsler

-Komutan ile Röp.

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 532, 598, 131 MB

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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- Günlük kiralık evin balkonundan atlayan 14 yaşındaki kız, fuhşa zorlanmış

Diyarbakır'da, 14 yaşındaki N.G.'nin günlük kiralık evin balkonundan atlayarak yaşamına son vermesine tanık olan mahalle sakinleri, küçük kızın 40 yaşlarındaki bir kadın tarafından fuhşa zorlandığını iddia etti.

14 yaşındaki N.G., dün saat 17.00 sıralarında Yenişehir ilçesindeki Kurt İsmail Paşa 2'nci Sokak'taki İkinci Fatih Apartmanı'nın dördüncü katındaki günlük kiralık dairenin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Apartman sakinleri ve mahalleli, N.G. ile birlikte 14- 15 yaşlarında 2 kızın, bir kadın tarafından fuhşa zorlandığını öne sürdü. N.G.'nin, 3 erkeğin kaldığı günlük kiralık eve gittiğini, kısa süre sonra da 4'üncü kattan atladığını gördüklerini ifade etti.

Sokakta ayakkabı dükkanı olan Ömer Bozkurt, intihar olayından bir saat önce 3 kız ile 40 yaşlarında kadının, olayın yaşandığı apartmanın önünde oturduklarını anlatarak, "N.G., bir süre sonra günlük kiralık eve gitti. Ardından da balkondan atladı. Yere düştüğünde nabzı atıyordu, ölmemişti. Bir kız gelip başında ağladı. Kadın ile diğer çocuklar ise olay yerinden ayrılmıştı. Daha sonra polis gelip, evde bulunan 3 erkeği gözaltına aldı" dedi.

Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 3 erkeğin ifade işlemleri sürürken, N.G.'nin cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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Apartmadan görüntü

Görgü tanığının açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 210 MB

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN/Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyesi memurlar iş bıraktı

İzmir'de Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş) üyesi memurlar, toplu sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından iş bıraktı. Bugün yarım gün süreyle iş bırakan memurlar, yarın da tam gün iş bırakacaklarını açıkladı.

Türkiye'de binlerce memur, 2020- 2021 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlemek için yürütülen, uyuşmazlık üzerine Hakem Heyeti'ne giden toplu sözleşme ile maaşlar yansıtılacak zam oranlarını merakla beklerken, sendikalardan peş peşe açıklamalar geldi. Memur- Sen Türkiye genelinde eş zamanlı olarak açıklama yaptı. Birleşik Kamu- İş Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı sendikaların üyeleri de iş bırakma kararı aldı. Konak ilçesi SGK binası önünde toplanan yaklaşık 100 memur, üzerinde 'İktidarın hakemine, yandaşın oyununa teslim olmayacağız' pankartı taşıdı. Memurlardan birinin ise avuç içine '3+3', '4+4', 'Sadaka istemiyoruz' yazdığı görüldü. Açıklamayı yapan Birleşik Kamu- İş Konfederasyonu İzmir Temsilcisi Tamer Yiğit Güler, görüşmeleri yürüten yetkili sendikayı meydanlardan kaçmakla suçlayarak, "Bilindiği üzere 1 Ağustos'ta başlayan sözde toplu sözleşme görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanıp, görüşmeler Hakem Kuruluna havale edilmiştir. Yandaş konfederasyon üzerine düşen tiyatroyu fazlasıyla oynayarak sorumluluğu Hakem Heyetine bırakıp meydandan kaçmıştır" dedi.

'YARIN DA TAM GÜN İŞ BIRAKACAĞIZ'

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak, milyonlarca kamu emekçisinin ve emeklisini ilgilendiren toplu sözleşmenin, Hakem Kurulu'na bırakılmasını ve bu kuruldan çıkacak kararların kamu emekçilerinin mesleki, ekonomik ve sosyal haklarına olumlu yönde katkı sağlamayacağını, o nedenle üretimden gelen güçlerini kullanıp tüm iş yerlerinde bugün yarım gün süreyle iş bıraktıklarını açıklayan Tamer Yiğit Güler, yarın da tam gün iş bırakma kararı aldıklarını duyurdu. Güler, "Kamu emekçilerinin zammını belirleyecek Hakem Heyeti 11 kişiden oluşurken, kurulda 4 kişi sendikalardan, 7 kişi ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir. Bu haliyle pazarlık masası satış masasına dönüşmüştür. Yandaş konfederasyon her zaman olduğu gibi yine kamu emekçilerini yüz üstü bırakmıştır" dedi.

'HAKEM HEYETİNİ ADİL BULMUYORUZ'

Toplu sözleşme masasını da Hakem Heyetini de adil bulmadıklarını söyleyen Güler, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Belirlenen söz konusu kuruldan adil kararlar almasını ve kamu emekçileri lehine kararlar çıkmasını beklemek akıl tutulmasına yakalanmaktır. Ülkemizdeki kriz koşullarının mutfakları yaktığı, tüm çalışanların kemer sıkma politikasına kurban gittiği, işçinin ve kamu emekçisinin yaşam şartlarının zorlaştığı koşullarda insanca yaşam şartları için iş bırakıyoruz."

Güler, Hakem Heyeti Kurulu'na 2020- 2021 yılları için açıklanan maaş zamlarıyla ilgili hükümleri yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulunarak, zam oranlarının kamu çalışanlarının insanca yaşayacakları şekilde yeniden belirlenmesini istedi. Memurlar, açıklamanın ardından slogan atarak dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Memurların taşıdığı pankartlar

-Atılan sloganlar

-Tamer Yiğit Güler'in açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber-kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,

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Sivas ve Tokat'ta Memur-Sen'den toplu sözleşme tepkisi

Memur-Sen Sivas ve Tokat İl Temsilciliği, 5'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasına tepki göstererek, 'Emeğe Saygı, Adalete Davet' çağrısıyla basın açıklaması yaptı.

Memur- Sen Sivas Temsilciliği, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, yetkili olarak katıldıkları 5'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasına 'Emeğe Saygı, Adalete Davet' çağrısıyla basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına ellerinde döviz ve pankartlarla çok sayıda sendika üyesi katıldı. Grup 'memuruz, haklıyız, kazanacağız', 'bütçeyle oynama, hakkımızı yok sayma' sloganları attı.

Grup adına basın bildirisini okuyan Memur-Sen İl Temsilcisi Halil İbrahim Temiz, "Memur- Sen olarak toplu pazarlık sürecinde Kamu İşveren Heyetiyle sözleşme imzalanmasını sağlamak için büyük çaba sarf ettik. Bu gayretin yanı sıra basın açıklamalarıyla, iş bırakma eylemleriyle de sahada olduk ve heyetimizi destekledik. Bugün de aynı kararlılıkla ve örgütlü gücümüzle meydanlardayız. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine geçildikten sonra yapılan bu ilk Toplu Sözleşme görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanarak her ne kadar Hakem Kurulu'na gidilmiş olsa bile, Hakem Kurulunun, bu ülkenin bütçesi, cüssesi ve kamu görevlilerinin beklentileriyle uyumlu bir hükümler manzumesi ortaya koyacağına inanıyoruz" dedi.

Memur-Sen Tokat İl Temsilciliği'de kent meydanında aynı çağrı ile basın açıklaması yaptı. Toplanan 100 kişilik grup, "refah payı hakkımız helal ekmek aşımız" sloganı attı. Grup adına basın açıklamasını yapan Memur Sen Tokat İl Temsilcisi Suat Mantar, "Türkiye, varlığının ve güvenliğinin teminatı olan kamu görevlilerinin maaş, ücret ve alım gücünü yükseltecek ekonomik güce, siyasi öz güvene, politik perspektif ve bilince fazlasıyla sahiptir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Genel Görüntüler

-Sloganar

-Halil İbrahim Temiz açıklaması

(365 MB), (410 MB)

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Halil İbrahim YEL/SİVAS,-

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Bahşiş zarfı yüzünden 4 kişiyi bıçakladılar

Erzurum'da düğünde dağıtılan bahşiş zarfları yüzünden 4 kişi bıçaklandı. Aracın içinde bulunan zarfları almak isteyen küçük yaştaki Y.K.'ya düğün sahipleri tepki gösterdi. Y.K.'nın babası ve kardeşi düğün alanına gelerek 4 kişiyi bıçakladı.

Olay merkez Palandöken İlçesindeki Harput mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde, otomobillerle gelini Harput Mahallesi'ndeki evlerine konvoyla getiren damat Serhat Ö. (34) ve ailesi, gelinin bulunduğu araçtan içinde para bulunan bahşiş zarflarını çocuklara atlmaya başladı. Bu sırada otomobile yaklaşan Y.K. (15) araçta bulunan zarfların hepsini almak istedi. İddiaya göre Y.K.'yı kolundan yakalayan bir kişi tokat attı. Bunun üzerine Y.K., mahalledeki evlerine giderek dövüldüğünü söyledi. Ardından baba Mehmet K. ve oğlu Bilal K., düğün alanına geldi. Düğün alanına gelen baba ve oğulları, damat Serhat Ö. ve babası Erdal Ö. ile tartıştı. Bir anda bıçaklı kavgaya dönen olayda damat Serhat Ö., babası Erdal Ö. ile düğünde bulunan Bindal Ö., Bekir G. bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Bölge Eğitim ve Araştırma ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polisin çalışması sonucu yakalanan Y.K., babası Mehmet K. ile ağabeyi Bilal K. gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan baba ve oğullarının haklarındaki suçlamayı kabul etmedikleri belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Park içinde yatan yaralıya yakınlarının müdahalesi

-Polisin olay yerine gelmesi

-Ambulans bekleyen yaralılar

-Olay yerine toplanan vatandaşlar

-Yaralılara vatandaşların yardımcı olması

-Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Polislerin bekleyenleri uzaklaştırması

-Yaralıların sedyeyle ambulansa konulması

-Ambulansların olay yerinden ayrılması

Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Kaynak: DHA