DHA YURT BÜLTENİ - 11

Halı fabrikasında yangın; 13 işçi dumandan etkilendi

GAZİANTEP'te, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan halı fabrikasının atölye bölümünde yangın çıktı. Alevler, fabrika çalışanlarının müdahalesiyle söndürülürken, 13 işçi dumandan etkilendi.

Kentin 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki halı fabrikasının atölye bölümünde, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Halı makinesinden fazla ısınması nedeniyle çıktığı sanılan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler, fabrika çalışanlarının müdahalesiyle söndürülürken, ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye geldi. İtfaiye görevlileri, soğutma çalışması başlatırken, sağlık ekibi de yangına müdahale sırasında 13 işçinin dumandan etkilendiğini belirledi. 6 işçiye ambulanslarda oksijen takviyesi yapılırken, 7 işçi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Dumandan etkilenen kadın kurtarılamadı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangında, dumandan etkilenen Cevriye Çalışkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cengizhan Mahallesi'nde 1620/37 sokakta gece 02.00 sıralarında bir apartmanın zemin katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Daireden çıkan alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Daireden çıkarılan Çalışkan, 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çalışkan, yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı. Çalışkan'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı anlatan Çalışkan'ın damadı Hüseyin Öz, "Yangının, elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz. Öğrendiğimiz kadarıyla televizyon patladıktan sonra diğer eşyalar yanmaya başlamış. Dumandan etkilenen kayınvalidemi kurtaramadık" dedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

HDP önündeki eylemde 93'üncü gün; aile sayısı 58 oldu Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 93'üncü günde de sürdürdü. Aile sayısı, 2017 yılında 12 yaşındayken kaçırılan kızı Özlem için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Vahide Çiftçi (36) ile birlikte 58 oldu. Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. HDP binası önünde oturan 58 aile, soğuk ve yağışlı havadan etkilenmemeleri için hayırseverler tarafından tahsis edilen çadırdaki bekleyişlerini 93'üncü günde de sürdürüyor.'ÖZLEM'İMİ 12 YAŞINDA KAÇIRDILAR'Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Güvenlik Köyü'nden gelen Vahide Çiftçi, 12 yaşındayken 15 Eylül 2017'de kaçırılan kızı Özlem için bugün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Diyarbakır'a kızına kavuşmak umuduyla geldiğini anlatan Vahide Çiftçi, "Kızım Özlem, 15 Eylül 2017'de akşam ablamın evine giderken terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldı. Kızımı zorla götürdüler. Özlem'imi 12 yaşında kaçırdılar. 2 yıldır hiçbir haber almadım. Kızım okula gidiyordu. 6'ıncı sınıf öğrencisiydi. Ben buraya kızım Özlem'e kavuşmak için geldim. Kızımı istiyorum" dedi.

Van'da 2019 yılındaki 6 operasyonda 800 kilo eroin ele geçirildi Van'da, 2019 yılı içerisinde farklı tarihlerde düzenlenen 6 ayrı operasyonda 799 kilo eroin, 100 kilo toz esrar, 1 kilo 130 gram metamfetamin ve 50 kilo 640 gram asitanhidrit ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde ekiplerin farklı tarihlerde düzenlediği 6 ayrı operasyonda 799 kilo eroin, 100 kilo toz esrar, 1 kilo 130 gram metamfetamin ve 50 kilo 640 gram asitanhidrit ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, uyuşturucu ticaretine karıştıkları tespit edilen 28 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Narkotik polisi, şüphelilerin yakalanması için Van, İstanbul, Diyarbakır ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst ve ev aramalarında 155 bin 750 lira para, 12 bin 500 dolar, 31 bin İran tümeni, 47 fişek, 1 av tüfeği, 22 av tüfeği fişeği, 2 kriptolu telefon, 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çanakkale'de 247 kaçak göçmen yakalandı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 247 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Kuzey Ege Denizi'ndeki Müsellim Boğazı'nda, Midilli Adası'na yasadışı geçişlere karşı önlem amacıyla devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, dün ve bugün 6 ayrı operasyonda lastik bot içerisinde 247 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot Komutanlığı ekiplerince, Burunucu ve Ahmetçe altı mevkii açığında yapılan 4 ayrı operasyonda lastik bot ile Midilli Adası'na kaçmak isteyen Afganistan, Suriye, Kongo, Senegal ve Mali uyruklu 155 kaçak göçmen yakalandı. Babakale Köyü açıkları ile Sivrice mevkii açıklarında yapılan operasyonlarda da toplam 92 Afganistan uyruklu kaçak yakalandı.Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Dünya Madenciler Günü'nde yerin altında mesai (2)

OCAK ÖNÜNDE KUTLAMATTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında, 08.00- 16.00 vardiyasında çalışan işçiler, işbaşı yapmadan önce, ocak önünde 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Programa Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, işçiler ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Ocak girişinde, iş kazalarında hayatını kaybeden madenciler için Kur'an-ı Kerim okunurken, benzer acılar yaşanmaması için dua edildi. Vali Bektaş, madencilerin yeraltında emeğini, rızkını ve geleceğini aradığını belirterek, "Varlığımızı, refahımızı, gelişmemizi ve geleceğimizi madencilere borçlu olduğumuzu biliyoruz. Madencilerin yaptığı iş çok önemli" dedi.GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da madenciliğin, dünyanın en zor mesleği olduğunu söyleyerek, tüm işçilere kazasız ve sağlıklı çalışmalar diledi.Madenciler, programın ardından Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'nce düzenlenen fotoğraf sergisini gezdi. İşçiler, daha sonra asansörle yerin metrelerce altına inerek, işbaşı yaptı.

Down sendromlu sporcuların dünya şampiyonluğu gururu Portekiz'de düzenlenen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda dünya şampiyonlukları ve gümüş madalya ile İzmit'e dönen sporcular, ailelerine büyük gurur yaşattı.Portekiz'de düzenlenen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'na katılan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu sporcuları madalyalarla yurda döndü. T23 kategorisinde 81 kiloda altın madalya kazanan Talha Ahmet Erdem (24), T21 kategorisinde altın madalya kazanan Doğukan Coşar (23) ve T21 kategorisinde gümüş madalya kazanan Mehmet Can Topal (20), İzmit'e dönerken, ailelerine büyük sevinç yaşattı.'DOĞUKAN İLE GURUR DUYUYORUM'Doğukan Coşar'ın babası Mehmet Coşar, "Gururluyuz, mutluyuz. Çocuğumuzdan böyle bir başarı getirdiği için. Hem ülkemiz için hem de ilimiz için gurur duyuyoruz. Bu sevinçlerin en güzeli. Çok çalıştı. Hocası ve arkadaşlarıyla beraber haftanın 3 günü devamlı antrenman yaptı. Sürekli beraber gidip geldik, sporun peşini bırakmadık. Böyle bir başarıyı 3 sporcumuzdan da bekliyorduk çünkü sporcularımız çok iyi. Portekiz'de sporcularımızı gördükleri zaman 'Türkler süper' demişler ve korkmuşlar. Doğukan'ı antrenmanlarda gördükleri zaman şaşırmışlar. Harika bir duygu yaşıyorum" dedi.'ÇOK ÇALIŞTI VE KARŞILIĞINI ALDI'Talha Ahmet Erdem'in annesi Semiha Erdem oğlunun çok çalıştığını ve karşılığını aldığını söyleyerek, "Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Böyle bir başarı bekliyorduk, çünkü çok çalıştılar çok emek verdiler. Hocalarımızın çok emeği var, Ahmet de çok çalıştı, karşılığını da hep beraber aldık. Bu gururu sadece kendimiz üstlenmiyoruz, Türkiye ile beraber yaşıyoruz." diye konuştu.'ÇALIŞMALARININ KARŞILIĞINI ALDILAR'Mahmut Can Topal'ın babası Ferhat Topal ise şöyle konuştu: "Çocuklarımızı kutluyoruz, hepsinin alnından öpüyorum. Çok çalıştılar, çalışmalarının karşılığını aldılar. Mehmet Can 4 maç yaptı hepsini kazandı, finalde ise altın puanla kaybetti. İnşallah Türkiye'de yapılacak olan olimpiyatlarda birinciliği getireceklerine inanıyorum. Çok gururluyuz."

Sivas'ta 'Beyaz gelincik' görüntülendi

SİVAS'ın Hafik ilçesinde nesli tükenmekte olan ve çok hızlı hareket ettiği için nadir görülen 'Beyaz gelincik' kameralara yansıdı.Devlet Su İşleri personeli Burak Ayvalıoğlu ilçede çalışma yaptığı sırada Acısu köprüsü kenarında beyaz bir hayvan gördü. Cep telefonu kamerası ile hayvanının video ve fotoğraflarını çekti. Çık hızlı hareket ettiği için kısa süreliğine görüntülenen hayvan kısa sürede bölgeden uzaklaşarak kayboldu. Türkiye'de nesli tükenen hayvanlar listesinde yer alan ve bu nedenle koruma altında bulunan hayvanın görüntüsü ilgi çekti.Hayvanı ilk gördüğünde şaşırdığını belirten Burak Ayvalıoğlu, "Köprü yakınında su debisi ölçümü yaparken bir hayvan gördük. Ne sincaba, ne de fareye benziyordu. Hemen görüntülemek için cep telefonumu aldım, kısa süre kaydedebildim. Sonra yaptığımız araştırmada, kutuplarda da görülen beyaz gelincik olduğunu öğrendik. Sivas'ta da yaşadığını göstermek için paylaştık" dedi.Gelincik türü, kışın beyaz, yazın ise kahverengi dönüşme özelliği ile biliniyor.

