Dha yurt bülteni-11

15.09.2019 17:34

Çerkeşliler, deprem endişesiyle sokakta sabahladı



ÇANKIRI Çerkeş'te dün art arda meydana gelen depremler nedeniyle geceyi sokakta geçiren ilçe sakinleri, sabah saatlerinde evlerine girdi. Çerkeş'e gelen İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, hasar gören binaları inceledi.

Çerkeş'te, dün sabah saatlerinde, 3 dakika içinde 4.7 ve 4.8 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi. İlçede paniğe neden olan depremlerin ardından sarsıntılar, gün boyu devam etti. Büyüklükleri 1.9 ile 4.3 arasında değişen yaklaşık 20 deprem meydana gelirken, ilçe sakinleri, geceyi endişe içinde dışarıda geçirdi. Bazı aileler, boş alanlarda çadır kurarken, bazıları da araçlarında yattı. İlçe sakinleri, tekrar deprem meydana gelmeyince sabah saatlerinden itibaren evlerine girdi.

BAKAN YARDIMCISINDAN BÖLGEDE İNCELEME

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, depremlerin arka arkaya meydana geldiği ve bazı binalarda hasarın oluştuğu ilçede incelemelerde bulundu. Çataklı, Çerkeş Kaymakamlığı'nda Vali Hamdi Bilge Aktaş ve AFAD İl Müdürü Hasan Sait Korkutata'dan bilgi aldı. Depremlerde can ve mal kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirten Çataklı, "AFAD personelimiz sürekli alanı kontrol ediyorlar. Kesin olarak bildiğimiz bir şey var; kullanılmayan bir bina tamamen yıkılmış durumda. Bazı binalar ağır hasar almış. Orta hasar ve hafif hasar yapılar da var. Bugün Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden arkadaşlarımız AFAD personeliyle birlikte alanı tekrar taradıktan sonra nihai rakamlara ulaşacağız. Tabi ister istemez vatandaşlarımızda korku ve panik havası oluşuyor. Bu doğal bir şey. Bazı köylerimizde evlerine giremeyen vatandaşlarımız nedeniyle çadır ihtiyaçları oldu, gece onları naklettik. Bazı çadırlar da olası ihtimallere karşı kuruldu. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, daha sonra depremden etkilenen Çerkeş'in Karamustafa, Yalıözü ve Hacılar köylerinde yaşayanlarla bir araya gelip, hasarlı binaları inceledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Yardımcısı Çataklı'nın açıklaması

-Köylerde incelemesi

-İlçe merkezinden görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI (Çankırı), -

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Gezgin Fatih Koparan'a dükkanının önünde sopalı saldırı



MARMARİS'te kuyumcu dükkanı bulunan, gezgin Fatih Koparan (37), iş yerine girerken, kalabalık grubun sopalı saldırısına uğrayıp, tekme tokat dövüldü. Saldırıyı Twitter'dan duyuran Koparan, 'Arkadaşlar dükkanıma girerken 10 kişi saldırdı, linç ettiler. Lütfen birileri yardım etsin artık' dedi. Hastanedeki tedavisinin ardından Koparan, kendisini döven kişilerin, daha önce hanutçuluk yaptıkları için şikayet ettiği, yan dükkanında çanta satan esnaf olduğunu belirterek, polise şikayetçi oldu.

Olay, öğle saatlerinde, Kemal Elgin Bulvarı'nda meydana geldi. Gezgin olarak tanınan Fatih Koparan'ın önü, iddiaya göre, kendisine ait kuyumcu dükkanına girerken, kalabalık grup tarafından kesildi. Gruptakilerden biri, Koparan'a "Sen başka yerden dolan, gel; buradan geçme" dedi. Bunun üzerine Koparan, kendisine engel olmaya çalışan kişileri iterek, dükkanına girmek istedi. Bu sırada ellerinde sopalar olan yaklaşık 10 kişi, Koparan'a saldırmaya başladı. Koparan, tekme tokat dövülürken, çevredekiler de polise haber verdi. Çevredeki esnafın araya girmesiyle Koparan, kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerine sopa, tekme ve yumruk darbeleri alan Koparan, kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık görevlileri ise Koparan'ı ambulansla özel hastaneye kaldırdı.

'ÖLMEM Mİ GEREKİYOR?'

Fatih Koparan, saldırıyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından şunları kaydetti:

'Arkadaşlar mafya hala dükkanımın önünde ölümle tehdit ediyor. Kimse gelmiyor. Polis hala gelmedi. İnsanlar linç etmek için toplandı ve gelen yok uzun süredir. Bunlar kaçakçı arkadaşlar. Ben devamlı polise şikayet ettiğim için rahatsız oldular bir şey yapılmazsa beni öldürecekler. Onlarca kişi ellerinde aletlerle saldırdılar. Hala polislerin yanında ölümle tehdit ediyorlar. Defalarca yazdım burada, defalarca 155'i aradım. Ölmem mi gerekiyor?'

Başı ile vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri ve sağ işaret parmağında kırık olan Koparan, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

POLİSE ŞİKAYETÇİ OLDU

Taburcu olduktan sonra Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne getirilen Fatih Koparan'ın ifadesine başvuruldu. İfadesinde, kendisine saldıran kişilerden şikayetçi olan Koparan, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"22 Temmuz'da bu kişiler, bana dükkanımda saldırmışlardı; çünkü hanutçuluk yaptıkları için kendilerinden şikayetçi olmuştum. 3 gün dükkanları kapalı kaldı. 3- 4 gün önce de 155'i arayıp, sürekli tehdit edildiğimi bildirdim. 1,5 aydır sürekli ölümle tehdit ediliyorum. Bugün ise dükkanımın önünü kapatıp, 'Başka yerden dolan, gel; buradan geçme' diyerek küfrettiler. Ben de bunun üzerine yolu kapatan kişileri ittim. Hazırlıklı olmalılar ki bir anda 8- 10 kişi toplanıp, sopalarla saldırdılar. Dükkanıma girerek, ağza alınmayacak küfürler edip, ölümle tehdit ettiler. Hazırladıkları planı gerçekleştirdiler. Dükkanımın önünü kapatıp, beni tahrik edip, saldırdılar. Bunları ispatlamak için sürekli kamera ile dolaşmam mı gerekiyor? Bunlar mafya ve çete. Bunlar sürekli turistleri rahatsız ediyorlar ve ben de hanutçuluk yaptıkları için şikayet ediyorum. Herhalde bu gidişle Marmaris'ten gideceğiz; çünkü bu hanutçuluk yapanlara karşı hiçbir şey yapılmıyor."

Önlem amacıyla sivil polis ekiplerinin, Koparan'ın kuyumcu dükkanı önünde nöbet tuttuğu görüldü.

Öte yandan 4 İngiliz turistin, Fatih Koparan'a saldıran kişilerin bulunduğu çantacı dükkanından hanutçuluk yaptıkları gerekçesiyle şikayetçi oldukları da öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çantacı ve kuyumcu dükkanının yan yana görüntüsü

Kuyumcu dükkanı önünde bekleyen sivil polis aracının görüntüsü

-Darp edilen Kuyumcu Fatih Koparan ile hastanede röp.

-Kuyumcu Fatih Koparan'ın vücudundaki darp izlerini göstermesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Deniz paraşütüyle 20 metreden düşen 2 turistin sağlık durumu ağır



ANTALYA'daki deniz paraşütü kazasında ağır yaralanan Valentina Kulishova ile Mark Mitrafanov'un hastanedeki tedavisi sürüyor. Bölge halkı ise deniz paraşütünü eğlenceli, ancak yeterli önlem alınmadığı gerekçesiyle tehlikeli buluyor.

Antalya'da, dün, iki Rus turist deniz paraşütüne binmek istedi. Sahilde bu hizmeti veren firmadan deniz paraşütü kiralayan ve teknenin arkasına halatla bağlanan paraşüte binen Valentina Kulishova ile Mark Mitrafanov, bir süre sonra halatın kopmasıyla havada savrulmaya başladı. Sahil bandındaki 5 yıldızlı otelin bahçesinde bulunan palmiyelere çarpan ve yere düşen Kulishova ile Mitrafanov ağır yaralı götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili su sporları firmasının sahibi ve bir çalışanı gözaltına alındı. Rus turistlerin hayati tehlikesi ise devam ediyor.

'GÜVENLİ BULMUYORUM'

Demirören Haber Ajansı muhabirinin kaza sonrası görüştüğü bölge sakinleri, deniz paraşütünün eğlenceli, ancak yeteri kadar güvenlik önlemi alınmadığı gerekçesiyle tehlikeli bir spor dalı olarak gördüklerini söyledi. Antalya'da yaşayan Bahar Erden, bu sporu hiçbir zaman denemek istemediğini belirterek, "Güvenli bulmuyorum. Her an bir kaza olabileceğini düşünmüştüm. Yeterli denetim yapıldığını sanmıyorum. Öyle olsaydı bu kaza olmazdı" diye konuştu. Eşi Ersan Erden de "Güvenli olmadığını düşünüyorum. Denetimlerin yeteri kadar yapıldığını sanmıyorum. Denerim belki ama güvenli olduğunu düşünmüyorum" dedi.

'YAPANLAR EĞİTİM ALMADAN BİNİYOR'

Kentte tatil yapan Mehmet Çelik, tavsiye etmediğini vurgulayarak "Güvenli değil. Bu sporu yapanlar da eğitim almadan biniyor paraşüte. Firmaların denetlendiğini de sanmıyorum. Tavsiye de etmem" dedi.

Gülten Çelik ise bir yakınının deniz paraşütü kazasında yaşamını yitirdiğini, eğitimsiz ve güvenlik önlemleri alınmadan bu tür bir sporun yapılamayacağını söyledi. Üniversite öğrencisi Hasan Hüseyin Öz deneyebileceğini ancak tavsiye etmediğini belirterek, genelde güvensiz olduğunu ifade etti.

Bir başka üniversite öğrencisi Mehmet Başkurt da tavsiye etmediğini vurgulayarak, "Deniz paraşütü denemeyi düşünüyorum ama güvenli değil. Önlemlerin alınması lazım. Tavsiye de etmem" diye konuştu.

Damla Çiftçi ise eğlenceli bulduğunu, ancak tehlikeli olduğunu, kaza olduğuna göre denetimlerin yeteri kadar yapılmadığını ifade etti.

Kentte yaşayan İsa Keskin de yeterli önlem alınmadığını ve bu nedenle tehlikeli olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Konyaaltı plajı genel görüntü

Denize girenlerden görüntü

DHA Muhabiri Alparslan Çınar ANONS

RÖP 1: Bahar Erden

RÖP 2: Ersan Erden

RÖP 3: Mehmet Çelik

RÖP 4: Gülten Çelik

RÖP 5: Hasan Hüseyin Öz

RÖP 6: Mehmet Bozkurt

RÖP 7: Emir Avcı

RÖP 8: Damla Çiftçi

RÖP 9: İsa Keskinli

648 MB/// 05.51"

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Burdur'da kaza: 1 yaralı

BURDUR'da bariyerlerden atlayıp yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Develi (46) hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Antalya- Burdur karayolunun İnsuyu mevkisinde meydana gelen kazada Süleyman Göktepe'nin (31) kullandığı 26 GN 096 plakalı hafif ticari araç, bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Develi'ye çarptı. Ağır yaralanan Develi kazayı görenlerin haber vermesi sonucu gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Havva Develi'nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kazaya karışan araç

Yoldaki trafik

Bariyerler

Trafik ekipleri

Ambulans

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Kaynak: DHA