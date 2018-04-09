Dha Yurt Bülteni-11

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siirt'teki konuşmayla bize cezaevinin yolunu gösterdiler (3)

VAN'A GELEN ERDOĞAN, ÖNCE 'HELALLİK' İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 6'ncı Van il kongresine katılmak üzere bugün Van'a geldi. Siirt'ten uçakla Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen Erdoğan, buradan Van İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nin yapılacağı Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'na hareket etti. Erdoğan'a yol boyunca partililer sevgi gösterilerinde bulundu. Kongre öncesi bölgede alınan geniş güvenlik önlemi dikkati çekerken, partililer de arama kontrol noktalarında detaylı aramaların ardından salona alındı. salonda kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'a gecikmeli geldiklerini belirterek, önce helallik istedi.

16 Nisan halk oylamasında Van'ın Türkiye ortalamasının altında kaldığını hatırlatan Erdoğan, "Van'dan beklentimiz çok fazlaydı. Ama görüyorum ki bugün Van bir başka. Depremin ardından Van'a 30 bin konut inşa ederek yeniden ayağa kaldırdığımızın en yakın şahitleri sizlersiniz. Doğalgazı Edremit'e kadar getirdik. Hans'ın doğalgaz kullanma hakkı var da benim Edremit'teki kardeşimin hakkı değil mi? Demek ki hiçbir ayrım yapmaksızın bu hassasiyeti gösteren biziz. Sırada şimdi Erciş var. Fakiye Teyran'ın, Seyit Fehim Arvas'inin mirasına en iyi sahip çıktığımızı siz biliyorsunuz. Bölücü örgüt ve uzantıları çeşitli isimlerle Van'ın adeta kanını emerken, biz her zaman Van'ın, kardeşlerimizin yanında olduk. Terör örgütleri çocuklarımızı sokaklarda bozuk para gibi harcarken, biz aydınlık bir gelecek kurmak için çalıştık. Nur Tatar Spor Salonu da bunun ispatı değil mi? Böyle bir salon var mıydı? Bugün Gençlik ve Spor Bakanıyla konuştum, Van'a yakışan bir stadyum yapacağız" dedi.

VAN'A 15 GÜNDE 169 BİN İRANLI GELDİ

Geçen yıl Van turizminde patlama yaşadığını dile getiren Erdoğan, "Parası olanlara gelin Van'da otellerin sayısını arttıralım diyorum. İran Cumhurbaşkanı Ankara'daydı. Dedi ki Van'a turist gönderiyoruz. Son 15 günde gelen turist sayısı 169 bin. Demek biz altyapımızı yaparsak, İran'dan Van'a, Ağrı'ya, Iğdır'a gelecek çok insan var. 16 Nisan'da ortaya çıkan sonuç, kendimizi Vanlı kardeşlerimize çok iyi anlatamadığımızı gösterdi. Artık hep birlikte daha çok çalışacağız, çalmadık kapı bırakmayacağız. Ana kademeye, kadın kollarına, gençlik kollarına sesleniyorum. 2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Buradaki coşkuyu 2019 Mart ayındaki belediye, 2019 Kasım ayındaki milletvekilli ve cumhurbaşkanı seçimlerine kadar sürdürmenizi istiyorum. AK Parti, 81 vilayetteki 80 milyon vatandaşımızın partisidir" ifadelerini kullandı.

SALONDA YAYLALAR ŞARKISI OKUNDU

Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı kongrede bir grubun 'Yaylalar' şarkısını okuması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi biz son Hatay'daki kongremizden sonra biliyorsunuz sınıra gittik, Reyhanlı'ya ve orada İbrahim Tatlıses coştu. Yaylalar biliyorsunuz askerin türküsü, ama o yaylalarda bırakmadı, 'Afrin'i dolaş gel' dedi. Orada da bırakmadı, 'Mümbiç'i dolaş da gel' dedi. Kardeşlerim evvel Allah biz önce Fırat Kalkanı ile bir adım attık. Fırat Kalkanı'ndan sonra Afrin ile ilgili adımımızı attık mı? Ne dedik, durmak yok. Mazlumların ahını dindirene kadar devam. Bugüne kadar ulaşamadığımız vatandaşımızın kabahatini onlarda değil kendimizde arıyoruz." dedi.

ÖLDÜRÜLEN TERİRİST SAYISI 4017

Afrin'de yürütülen operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı hakkında da bilgiler veren Erdoğan, "Afrin'de şu an gelinen nokta, bugün son rakamları aldım. 4 bin 17 teröristi etkisiz hale getirdik. Ayrıca Kuzey Irak'ta 323 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde de 154 teröristi etkisiz hale getirdik. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te inlerine gireceğiz dedik, girdik. Neresi olursa olsun durmak yok yola devam. Çünkü benim Vanlı kardeşime rahat, huzur vermeyen bu teröristleri evvel Allah er veya geç bitireceğiz. Şu anda burada hep beraber öyle bir mesaj verelim ki Van Gölü'nün öbür kıyısından, Hoy'dan Nahçıvan'dan duyulsun, Kandil'dekilerin, Sincar'dakilerin yürekleri titresin. Van'dan öyle bir mesaj verelim ki Afrin'deki, El-Bab'daki kahramanlarımıza moral olsun. Ne diyoruz; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" diye konuştu

'EY BATI NEDERESİN ?'

Oynanan oyunlara dikkat edilmesi gerektiğini de bilrten Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle konuştu:

"Böldükleri toplumları nasıl perişan ettiklerini takip ediyorsunuz. Üzerimizde oynanan tüm oyunlara rağmen bu tuzağa düşmedik, düşmeyeceğiz inşallah. Vatan toprağının tek bir çakıl taşını bile kimseye vermeyeceğiz. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz yok. Ne FETÖ'nün paralel devletine ne de terör örgütünün özerklik devletine yer yok. Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da yaşananları görüp hala Türkiye'yi eleştirenler, demokrasiden nasibini almamış olanlardır. Doğu Guta'da çocuklar şehit ediliyor. Ey Batı neredesin? O yavrucukları görmüyor musun? Ama biz Afrin'de teröristleri öldürünce sesin çıkıyor. Ey Batı, ne dersen de, biz doğru bildiğiyiz yolda yürüyoruz, yürüyeceğiz. Terörle demokrasinin, özgürlüğün, zenginliğin bir arada olmayacağını göstermek için daha ne yaşanması gerekir. Mücadelemizin stratejisini ona göre belirliyoruz. Türkiye'ye karşı düşmanlıklarını gizlemeyenler var. Sözün bittiği yere gelmişiz demektir. Ey 81 vilayette yaşayan kardeşlerim, emperyalistler ve terör örgütleri kol kola girmişse bize düşen bir olmaktır, diri olmaktır, kardeş olmaktır, hep birlikte Türkiye olmaktır. Bizim bu mücadeleyi zaferle taçlandırmaktan başka çaremiz yoktur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerini ve onları maşa gibi kullananların kurdukları tuzakları başlarına yıkmadan kendilerine huzur olamayacağını belirterek, "Ülkemizin geçmişte demokrasi, ekonomi, özgürlük anlamında sıkıntı çektiği bir gerçekti. 15 yıl önce teslim aldığımız Türkiye'yi biliyorsunuz partimizi kurduktan sonra buradaki dostlarımıza bizden ne istiyorsunuz dedik 'OHAL'i kaldırın başka bir şey istemiyoruz' dediler. O demin OHAL ile bugününkü OHAL'in alakası yok. Hak ve özgürlükler konusunda herhangi bir kısıtlama yok. O günkü OHAL vatandaşımızın günlük yaşamını çok etkiliyordu. Hükümeti kurduktan sonra hemen OHAL'i kaldırdık. Ardından tarihi reformları bir bir hayata geçirdik. Devlet Güvenlik Mahmekelerini kaldırdık. Ülkemizde hala kimin ne sorunu varsa kimin ne sorunu ortaya çıkacaksa mücadele etmek bizim görevimizdir. Demokrasi ve özgürlük yoluculluğumuz bir birinin alternatefi değil tamamlayıcısıdır. Türkiyenin şimdi verdiği mücadele öyle bir mücadeledir ki bütün bölgelerimiz ortaktır kazanırsak hep birlikte onun için mesele vatansa gerisi teferruattır" dedi.

PKK, FETÖ ve tüm terör örgütlerinin Türkiye'nin düşmanlarının yanında yer aldığını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"FETÖ'nün yurt içi ve dışındaki inlerine aynı sebeple giriyoruz. Hepsinin ipleri aynı güçlerin elindedir. PKK yıllarca Kürt kardeşlerimizi istismar ederek kendisine zemin hazırladı. DEAŞ dinimize yıllarca vurulamayan darbeyi vurdu. Bunlar tamamen din dışı bir örgüt. Hem kendimiz hem bölgemizde kurulan asrın tezgahını bozmak üzere harekete geçtik. Afrin ve El-Bab operasyonlarını birileri küçükseyebilir. Biz arka plana iki büyük darbe vurduk. Terör örgütlerinin maskesi düşünce arkasında kimlerin çıktığını hep birlikte görüyoruz. Çeyrek asırdır terör bahanesiyle dünyanın altını üstüne getirenlerin, terör örgütünün kurucuları olduğunu dünyaya ifşa ettik. Kısacası oyunu tersine çevirdik. İnşallah ülkemiz ve bölgemiz için yeni bir dönem başlatıyoruz. Bugün geleceğimize dünden daha ümitli bakıyoruz."

15 yılda Türkiye'yi 3,5 kat büyüttüklerini ve Van'ın da bu gelişmeden payını aldığını dile getiren Erdoğan, görevden alınan belediye başkanlarının yerlerine atanan vali ve kaymakamların yaptığı hizmetlerden de övgüyle söz etti.

CAMİ AÇILIŞI YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongredeki konuşmasının ardından Terzioğlu Mahallesinde bulunan ve Ak Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun annesinin adına yaptırdığı Hacı Firdevs Türkmenoğlu Camii'nin açılışını yaptı. Erdoğan, açılışının ardından Van'dan uçakla ayrıldı.

Haber: Feyat ERDEMİR-Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/ VAN,

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Beton mikserinin ezdiği işçi öldü

İZMİT'te, şantiyenin içerisinde manevra yapan beton mikserinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Olay saat 19.00 sıralarında, İzmit Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir beton santralinde meydana geldi. İsmail M. idaresindeki 34 BDE 364 plakalı beton mikseri şantiye içerisinde manevra yaptığı sırada alanda bulunan 55 yaşındaki Mehmet Kuku'yu fark etmeyerek ezdi. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ekibi geldi. Beton mikserinin altında kalan Mehmet Kuku'nun yaşamını yitirdiğini belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Kuku'nun cenazesi morga kaldırıldı. Polis, beton mikseri sürücüsü İsmail M.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Cesedin görüntüsü

-Sürücünün görüntüsü ve detay

Haber-Kamera Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN İZMİT(Kocaeli),

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Rögara düşen yavru kediyi itfaiye erleri kurtardı

ADANA'da rögara düşen yavru kedi, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerce kurtarıldı.

Olay, bugün saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki Asker Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. 5 metre derinliğindeki rögara düşen yavru kedinin miyavlamasını duyan hastane görevlileri, kendileri çıkarmayınca itfaiyeden yardım istedi. Kurtarıcı aracın vincine bağlanan halat ile rögara inan itfaiye eri, yavru kediyi düştüğü yerden çıkarttı. İtfaiye erleri tarafından temizlenen kedi, daha sonra tekrar bahçeye bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiye erinin kediyi düştügü yerden çıkartması

Kirlenen kedinin, bezle silinerek temizlenmesi

Haber-Kamera: ADANA,

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Kar maskeli saldırganların ateş ettiği Gürcü baba öldü, oğlu yaralı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde evlerine birkaç metre uzaklıkta, kar maskeli iki saldırganın tabancayla 6 el ateş ettiği Gürcistan uyruklu Gaioz Giorkhelidze (60) başından vurularak yaşamını yitirirken, oğlu Giga Giorkhelidze (27) ise bacağından yaralandı. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay saat 19.00 sıralarında Kemer'e bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde meydana geldi. Gaioz Giorkhelidze ile oğlu Giga Giorkhelidze, 2888 Sokak'taki evlerine birkaç metre uzaklıktayken, yanlarına yaklaşan 20 AG 455 plakalı otomobilden kar maskeli 2 kişi indi. İddiaya göre şüpheliler baba ve oğluna tabanca ile 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu Gaioz Giorkhelidze başından, oğlu Giga Giorkhelidze ise bacağından vuruldu. Kurşunların isabet ettiği çevredeki iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

BABA BAŞINDAN, OĞLU BACAĞINDAN VURULDU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gaioz Giorkhelidze'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Oğlu ise komşularının aracıyla ilçe merkezindeki özel bir hastaneye götürüldü. Bacağından vurulan Giga Giorkhelidze'nin tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

BAŞSAVCI VE EMNİYET MÜDÜRÜ GELDİ

Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Lütfü Boyalı ve İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Gaioz Giorkhelidze'nin cenazesi incelemenin ardından önce Kemer Devlet Hastanesi'ne oradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

'OLAY YERİNE KOŞTUK'

Görgü tanıklarından Şükrü Özbey, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağrışma seslerini duyunca evden çıkıp, olay yerine koştuklarını söyledi. İlk başta Gaioz Giorkhelidze'nin yaşadığını gördüklerini anlatan Özbey, bir süre sonra yaşamını yitirdiğini anladıklarını kaydetti. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden detay

Üzeri kapalı ceset detayı

112 ambulans yazısı detay

Olay yerinden detay

Olay yeri inceleme çalışma detayları

Kurşun isabet eden araç detayı

Görgü tanığı Şükrü Özbey açıklama

Olay yeri inceleme çalışma detayı

Cenaze aracı detay

Cenaze aracına taşınması

Olay yeri detay

Cenaze aracının ayrılması

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/ KEMER(Antalya),

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