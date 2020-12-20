DHA YURT BÜLTENİ - 10

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Halı sahada maç yapıp, daha sonra kaçan gençlere isyan eden polis: Devlet kanun koyuyor, uymuyorsunuzBursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, halı sahada maç yapan ve sahanın çevresine toplanarak, maçı izleyen çocuk ve gençlerden oluşan yaklaşık 40 kişilik grup, ihbar üzerine...

Halı sahada maç yapıp, daha sonra kaçan gençlere isyan eden polis: Devlet kanun koyuyor, uymuyorsunuz

Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, halı sahada maç yapan ve sahanın çevresine toplanarak, maçı izleyen çocuk ve gençlerden oluşan yaklaşık 40 kişilik grup, ihbar üzerine mahalleye giden polisleri görünce kaçtı. Gençlerin kaçış anları görüntülenirken, uyarılara rağmen dağılmayan gruba isyan eden bir polis memurunun, "Devlet kanun koyuyor, hala uymuyorsunuzö demesi dikkat çekti.

Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Mahallesi'nde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 10 genç, halı sahada çift kale maç yaptı. Çocuk ve gençlerden oluşan yaklaşık 30 kişilik bir grup ise maçı izlemek için halı sahanın etrafında toplandı. Koronavirüsü hiçe sayan kalabalık grubun, maske ve mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Maç yapan ve maçı izleyen kalabalık grup, görüntülendi. Gençleri gören vatandaşlar ise 155'i arayarak, gençlerin kısıtlamayı ihlal ettiğini ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye giden Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerini gören gençler, kaçmaya başladı. Gün içinde defalarca aynı bölgeden ihlal ihbarları alan polis ekipleri, gençlerin yapılan uyarılara rağmen uymamasına isyan etti. Kalabalık grubu dağıtmaya çalışan bir polis memuru, "Yeter artık. Devlet kanun koyuyor, hala uymuyorsunuz. Gidin artık evlerinizeö dediği anlar dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN