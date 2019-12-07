DHA YURT BÜLTENİ - 10

07.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:26

Cerrahlar böbrek nakil operasyonlarını canlı yayında izledi

AKDENİZ Ünivertesitesi (AÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Derneği ile Türk Nefroloji Derneği Antalya Şubesi işbirliğiyle düzenlenen 'Akdeniz Organ Nakli Günleri'nde canlı yayında bir hastaya böbrek nakli yapılarak, 380 cerrah ve koordinatöre eğitim verildi.

Akdeniz Organ Nakli Günleri kapsamında, Antalya'da bir otelde laparoskopik ve robotik böbrek nakli cerrahisi kursu düzenlendi. Kursa, Türkiye'den ve çeşitli ülkelerden 380 cerrah ve organ nakil koordinatörü katıldı. Organ Nakli Günleri Cerrahi Kursu'nun ilk gününde organ nakli koordinatörleri, bölgesel paylaşımlar ve yeni hedefler ele alındı. Kursta, AÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi Koordinasyon Birim Sorumlusu Öğr. Gör. Nilgün Bilal, Dr. Mehmet Kazak, Dr. Yavuz Selim Çınar, Dr. Elif Kocaman ve Dr. Bahri Kemaloğlu sunum yaptı.

CANLI YAYINDA BÖBREK NAKLİ

Kursun devamında ise AÜ Hastanesi ameliyathanelerinde, laparoskopik ve robotik cerrahi yöntemiyle canlı böbrek verici ameliyatları ve robotik cerrahi yöntemiyle gerçekleştirilen böbrek nakli operasyonları video konferans yöntemiyle izletildi. Canlı yayında, canlı 4 vericiden alınan böbrekler, hastalara nakledildi.

İki gün sürecek kurstaki nakil operasyonları 1. ameliyathanede Doç. Dr. İsmail Demiryılmaz, 2. ameliyathanede Prof. Dr. Ayhan Mesci, 3. ameliyathanede Prof. Dr. Burak Koçak tarafından gerçekleştirildi. 4. ameliyathanede ise alıcı ameliyatları Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Doç. Dr. Abdullah Kısaoğlu, Doç. Dr. Özgür Dandın tarafından yapıldı.

Nakiller sırasında kurs salonundaki cerrahlar ve organ koordinatörleri ameliyat ekiplerine soru sorma imkanı da buldu. Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve diğer ameliyat ekipleri sorulara cevap verdi.

Naklen yayınlanan ameliyatların moderatörlüğünü Prof. Dr. Volkan Tuğcu, internet koordinatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Fatih Can yaptı. Ameliyatlar Hintli Prof. Dr. Rajesh Ahlawat ile Dr. Feraz Amir Zafar'ın katılımıyla düzenlenen toplantı da ele alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Ameliyat ekibinin hazırlanmasıAmeliayattan görüntüKurstan görüntü

Haber- Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA-DHA)

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Tezgahında zehirli 'balon balığı' sergiledi

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde pazar yerindeki balık tezgahında, zehirli balon balığı bulunduğu tespit edildi. Zabıta 9'u büyük, toplam 13 balığa el koyarken, satıcı tezgahı süslemek için bu balıkları koyduğunu söyledi.Antalya'nın merkez ilçelerinden Döşemealtı'ndaki pazar yerinde kurulan balık tezgahında bir vatandaş, yenilmesi durumunda ölümle sonuçlanabilecek balon balığının yer aldığı bilgisini Döşemealtı Belediyesi zabıta ekipleri ile paylaştı. Gösterilen tezgaha gelen ekipler, 9'u büyük, 4'ü küçük balon balığı tespit etti. Balon balıklarına el koyan ekipler, Döşemealtı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne de haber verdi. Balıklar incelenmek üzere özel bir yere taşındı. Balon balıklarını tezgahında bulunduran esnaf, balıkları tezgahını süslemek için koyduğunu söyledi. Balıklar, Döşemealtı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün kontrolünde imha edildi.BAŞKANDAN ÇOK ÖNEMLİ UYARISöz konusu satışı Döşemealtı Belediye Başkanı CHP'li Turgay Genç, sosyal medya hesabından paylaştı. Konunun takipçisi olduğunu ve pazarda bu tür satışlara izin vermeyeceklerini belirten Başkan Genç, sosyal medya hesabından da şu paylaşımı yaptı: "Döşemealtı'nda izinsiz balon balığı satışı engellendi. Vatandaşlarımızın dikkatine, cuma pazarında izinsiz balon balığı satışı yapıldığı tespit edilmiş olup, ekiplerimiz satışı gerçekleştiren kişi hakkında işlem yapıp balıklara el koymuştur. Uzmanlarında açıkladığı gibi balon balığı zehirli ve halk sağlığını tehdit ettiği için tüketilmemesi konusunda vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜTezgahtaki balıktan fotoğraflarArşiv detay görüntüler

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, -

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Ukranya'da donarak ölen Türk vatandaşı, Adıyaman'da toprağa verildi

UKRAYNA'nın Vinnitsya şehrinde donarak hayatını kaybeden Rüstem Avşar(45) memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.Adıyaman'da fırıncılık yapan Rüstem Avşar, ayrıldığı eşinden olan kızını görmek için 10 gün önce Ukranya'ya gitti. Kızının yaşadığı Vinnitsya şehrine giden Avşar, geçen çarşamba günü yol kenarında ölü bulundu. Yapılan otopside donarak öldüğü belirlenen Rüstem Avşar'ın cenazesi hava yoluyla Adıyaman'a gönderildi. Avşar, Yeni Mezarlık Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Cami ve namaza katılanlarYakınlarının cenaze namazı kılmasıTabutun cenaze aracına konulmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB

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Düzce'de ölen gencin organları 6 kişiye hayat verdi

DÜZCE'de geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 17 yaşındaki Recep Sevim, baba ocağı Konuralp'te toprağa verildi. Recep Sevim'in organları 6 kişiye yaşam verdi.5 Aralık'ta Düzce'de baş ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran ve hayatını kaybeden Recep Sevim hayatını kaybetti. Ölümünün ardından aile kararı ile organları bağışlanan Recep Sevim, organ bekleyen 6 kişiye hayat oldu. Recep Sevim'in cenazesi baba ocağı olan Konuralp Bölgesi'nde Konuralp Merkez Camii'nde kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile toprağa verildi.

Recep Sevim'in babası Barış Sevim organ nakli bekleyen insanların hayata tutunması için oğlunun organlarını bağışladıklarını belirterek "Devlet Hastanesine gidiyor tekrar geri geliyor. Aradan 3-5 saat zaman geçiyor. Tekrar Düzce Üniversitesi hastanesine gidiyor. Düzce Üniversitesi'nde tedavisi yapılarak tekrar gönderiliyor. Eve yollandığının sabahında çocuk komaya giriyor. Ankara'ya kaldırdık. Ankara'da da bütün tetkikleri yapıldı ama kurtaramadık. Televizyonlarda ki mağdur insanları görüyoruz. Benim çocuğum 17'si bitirdi 18'ine girdi. Ne bir sigara, ne madde kullandı. Dedesinin, babaannesinin yanındaydı. Allah tarafından bizim içimize bir şey geldi. Bende aileyi topladım ve organlarını bağışlamak istediğimi söyledim. Onlar da kabul etti. Zaten Allah ruhunu alıyor, geriye kalan et parçası. Bazı insanların yaşamasına vesile olalım dedik. Onların ettiği dualar bize yeter. Diğer insanlarda mantıklı düşünsünler. Yapmak isteyenlerde mantıklı düşünsünler. Ben yaptım. Doğrusunu, yanlışını Allah bilir. Biz böyle bir şey yaptık"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜCenazeden görüntüCenaze namazı kılınırken görüntüBaba Barış Sevim ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Dünyaca ünlü satranç ustası Karpov, Mersin'de minik satranççılarla buluştu

DÜNYA'nın en büyük satranç ustalarından Anatoly Karpov, satranç severlerle Mersin Satranç Festivalinde bir araya geldi.

Rosatom'un desteğiyle dünyaca ünlü satranç şampiyonu Anatoly Karpov, 8-14 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek '2019 Engelliler için Birinci FIDE Konfederasyon Kupası' öncesinde Mersin'e geldi. Karpov ile Mersin'in başarılı sporcuları İsmail Alp Özkaya, Şeref Karagöz, Taşkın Yücel, Beray Karatiken, Efe Mehmet Kaya, Yavuz Selim Dülek, Işıl Cingöz, Latife Günaştı, Yücel Mert Öztürk coşkulu bir simultane maç yaptı.

GÜLKIZ TULAY: KARPOV'U AĞIRLAMAK MUTLULUK VERİCİ

Satranç tarihinin en büyük sporcularından biri olarak kabul edilen Karpov'u Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "4 yaşında satranç sporuna başlayan, şampiyonlukları ve geliştirdiği hamlelerle satranç tarihine adını altın harflerle yazdıran değerli satranç ustasını Türk sporcular ve antrenörlerle buluşturmak bizim için çok büyük bir heyecan oldu. Karpov'un bir süre önce 'Türkiye'de satranç çok güzel şekilde gelişiyor. Özellikle Türkiye satranç eğitimi açısından bir numara ülke' şeklindeki açıklamaları bizim bu yönde attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu vurgulaması açısından hepimizi mutlu etmişti. 'Ben, gereksiz riskten sakınıp, "doğru" satranç oynuyorum' sözü ile doğru hamle yapmanın stratejik düşünmenin önemini genç kuşaklara vurgulayan dünya tarihinin en büyük ustalarından birini Türkiye'de konuk edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Karpov'la bir araya gelen genç sporcularımızın coşkusu hepimizi etkiledi. Satranç kültürünün tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmak adına da Mersin Satranç Festivali önemli bir etkinlikti" dedi.

Karpov ise, Türkiye'nin son yıllarda satrançta öne çıkan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek,"Ülke olarak bu alanda çok iyi bir noktaya geldiniz. Yakaladığınız temponuzu kaybetmeyin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara seminer veren Karpov, minik satranççılarla simultane maç yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Etkinliğe katılan satranç severlerden görüntü-Katılımcıların konuşması-Karpov seminer verirken-Karpov minik satranççılarla maç yaparken

SÜRE: 03'12" BOYUT: 102 MB

Haber-Kamera: Soner AYDIN/(MERSİN),

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Kaynak: DHA