DHA YURT BÜLTENİ - 1

Fosseptik kuyusunda zehirlenen 8 işçiden 3'ü yaşamını yitirdi, 5'i hastanelik olduDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir atış poligonu inşaatındaki fosseptik çukurunda çalışan işçilerden 1'i ile onu kurtarmak için indikleri belirlenen 7 işçi, su tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlendi.

Fosseptik kuyusunda zehirlenen 8 işçiden 3'ü yaşamını yitirdi, 5'i hastanelik oldu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir atış poligonu inşaatındaki fosseptik çukurunda çalışan işçilerden 1'i ile onu kurtarmak için indikleri belirlenen 7 işçi, su tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlendi. Zehirlenen işçilerden 3'ü yaşamını yitirirken, 5'i hastaneye kaldırıldı. Jandarma, inşaat sahibi ve şantiye şefini gözaltına aldı.

Karataş Mahallesi'ndeki bir poligon inşaatında çalışan işçilerden 1'i dün öğle saatlerinde, 6 metre derinliğindeki fosseptik çukuruna inerek çalışmaya başladı. Fosseptik çukuruna inen işçinin uzun süre çıkmaması üzerine diğer işçiler merak etti. İşçilerden 7'si dün saat 14.00 sıralarında, fosseptik çukuruna indiklerinde arkadaşlarını yerde hareketsiz şekilde buldu. Su tahliye motorunun egzozundan çıkan gazdan zehirlendiği belirlenen arkadaşlarını kurtarmaya çalışan 7 işçi de zehirlendi. Dışarda kalan diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından fosseptik çukurundan yarı baygın halde çıkarılan 5 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. 3 işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı. İşçilerin cansız bedeni kurulan calaskar yardımıyla kuyudan çıkartıldı. Bu sırada mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. İnşaat sahibi ve şantiye şefini gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

HAYAT KURTARMAK İÇİN ÇUKURA GİRDİ, CANINDAN OLDU

İnşası süren atış poligonundaki foseptikte yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu. Çukura giren işçilerden Şevket Çetin, Emrullah Kalem (17) ve Aykut Kaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Hayatını kaybeden işçilerden Şevket Çetin'in çukura giren ve daha sonra çıkamayan arkadaşlarını kurtarmak için içeriye girdiği belirtildi. Çetin'in bir işçiyi çukurdan çıkardıktan sonra yeniden foseptiğe irdiği ve bu sırada zehirlenerek yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Zehirlenen Suriyeli işçiler Abdurrezzak Beşar (22), Ahmed Abdullah (34) Eyyub Babadi (35) ile Furkan Pesin ve Turgay Yıldırım'ın Pamukkale Üniversitesi ve Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Gazdan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ŞANTİYE ŞEFİ İLE İNŞAAT SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan şantiye şefi Hüseyin Y. ve inşaat sahibi Ali E. jandarma tarafından gözaltına alındı. İşçilerden Ahmet Çoban, arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtip, "İki kişi içeride çalışıyormuş. Görenler yardıma gitmiş. Yardıma gidenler de maalesef çıkamadı" dedi. Rıdvan Büyük ise işçilerden Şevket Çetin'in arkadaşlarını kurtarmak için çukura indiğini belirtip, "Normalde kendisi dışarda çalışıyordu. Koşarak yardıma gitti. Bir kişiyi sağ olarak kurtardı. Aşağı tekrar indi. Bir daha çıkamadı. Hayat kurtarmaya gidiyordu, canından oldu" diye konuştu..

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Olay yerinden görüntü-Kurtarma ekiplerinden görüntü-Kurtarma çalışmalarını ağlayarak izleyen diğer işçilerden görüntü-Cesetlerin taşınmasından görüntü-Su tahliye motorunun görüntüsü-Genel ve detay görüntüler++-İşçilerden görüntü-Ahmet Çoban ile röp.-Rıdvan Büyük ile röp.-Şevket Çetin'in fotoğrafı

Haber: Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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İzmir'de taşkına karşı sahile kumdan set çekildi İZMİR genelinde dün sağanak yağışın ardından yükselen deniz sularının cadde ve sokakları göle dönüştürmesi ile çok sayıda aracın sular altında kaldığı Karşıyaka ilçesinde oturan belediye ekipleri, olası yeni taşkınlara karşı önlem amacıyla sahil bandına kumdan set çekti.

İzmir'de 4 gündür aralıklarla devam eden sağanak, dün gece saatlerinde etkisini artırdı. Yaşamı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde deniz suları yükselerek taştı. Bu nedenle park, bahçe ve otoparklar su altında kaldı. Bu arada vatandaşlar, sel suları altında kalan araçlarını kurtarmak için seferber oldu. Gün içerisinde oluşan tahribatın giderilmesi için belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ekipler, olası bir taşkına karşı 4 ekip ve 40 personel ile yaklaşık 2 kilometrelik sahil bandına kepçe ile kumdan set çekerek önlem aldı.

Görüntü dökümü: -------------Setten görüntü-Detaylar

Halil İbrahim KARABIK- Fırat AKAY/İZMİR,

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Düzce'de yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 16 yaralı

DÜZCE'de, TEM otoyolunda otobüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.Kaza saat 05.00 sıralarında TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. 25 yolcusu ile İzmir'den Karabük"e gitmekte olan Mehmet Şen idaresindeki 45 NV 035 plakalı otobüs, Sefa Dal idaresindeki 41 F 2024 plakalı otomobil lastiği yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüs sürücüsü Mehmet Şen hasar gören araçta sıkıştı, yolcular yaralandı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, 112 Acil ve trafik ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralanan 16 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Kaza yapan araçların görüntüsü-Yaralıların görüntüsü-Otobüs sürücüsünün sıkıştığı yerden çıkarılma çalışmalarının görüntüsü-Otobüs sürücüsünün çıkarılması-Polis ve itfaiye ekipleri ile ambulansların görüntüsü-Dosya adı dzcotobüskazasıHaber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var

EK BİNA İÇİN AÇILAN ÇUKURDA HEYELAN OLDU, ACİL SERVİS BOŞALTILDIKumluca Devlet Hastanesi Acil Servisi'nin yanında yapılacak ek bina inşaatı için açılan çukurda 3 günden beri devam eden yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan yüzünden hastanenin acil servisi boşaltıldı. Acil servis önündeki duvarların çatladığı, bazı beton blokların da havada asılı kaldığı görüldü. Acil servis hizmetleri ana binanın poliklinik girişinden yapılırken, AFAD tarafından ana binanın poliklinikler bölümüne çadır kuruldu. Bu çadırdan girişler yapılıp, polikliniklere yönlendiriliyor. Heyelan yaşanan yerde inceleme yapan Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri en kısa zamanda çözüm bulunup sorunun giderileceğini belirtti.

FİNİKE'DE FIRTINA VE YAĞIŞ ETKİLİ OLDUAntalya ve ilçelerinde iki gündür devam eden yağışlar Finike'de de etkili oldu. Finike Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiyle göre 13- 14 Aralık tarihlerinde metrekareye toplam 151,5 kilogram yağış düştü. Zaman zaman şiddetini arttıran fırtına sırasında denizde yaşanan gelgitler nedeniyle su seviyesi yükseldi ve limana taştı. Fırtınanın etkisiyle yükselen dalgalar deniz kenarındaki istinat duvarlarını aşarak yola savruldu. İlçe merkeziden denize akan Akçay ve Karaçay derelerinin su seviyesi ise dalgaların suyu geri tepmesi sonucu yükselerek taşma noktasına geldi.Yaz döneminde derelerin şu taşkınları riskine karşı temizlendiğini aktaran DSİ yetkilileri, suyun akışını etkileyecek herhangi bir tıkanıklık olmadığını ancak fırtına nedeniyle denize akan suyun geri teptiğini ve bu nedenle su seviyesinin yükseldiğini söyledi.Yoğun yağışlar ve fırtına, sera ve portakal üreticilerini de tedirgin etti. Bazı bölgelerde portakal ve nar bahçeleri sular altına kaldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT ekipleri üreticilerin ihbarı üzerine taşkın riskine karşı yapılan su kesiklerini temizleme çalışması başlattı.

MANAVGAT'TA ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞACI DEVİRDİManavgat ilçesinde ise önceki gün gece etkilin yağış dün yerini şiddetli rüzgara bıraktı. Aşağı Hisar Mahallesi'nde Manavgat'ın işlek caddelerinden biri olan Hisar Caddesi'nde yol kenarında bulunan ağaçlardan biri, saat 13.30 sıralarında şiddetli rüzgar nedeniyle gövdesinden çatlayarak yola devrildi. Olay yerine gelen Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri devrilen ağacı yoldan kaldırdı. Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi'nde de Kavaklı Mezarlığında bulunan bir ağacın yola devrildiği, onun da belediye ekipleri tarafından kaldırıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1) (ANTALYA KLASÖRÜNE GEÇİLDİ)--------------Çöken istinat duvarının olduğu yerBinadan görüntülerÇöken duvardan detaylarKumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun yağışla ilgili açıklamasıGÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (FİNİKE KLASÖRÜNE GEÇİLDİ)--------------Limandan görüntülerBalıkçı barınağında su yükselirkenDalgalardan ve derelerden görüntüPortakal bahçesinden ASAT ekipleri çalışırkenGÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (3) (ANTALYA KLASÖRÜNE GEÇİLDİ)--------------Yıkılan köprüden detaylarDrone görüntüleri (Çıralı sahilinden ve köprüden)RÖP: Habib Altınkaya Ulupınar mahalle muhtarıDHA Muhabiri Ahmet İstek Köprü ile birlikte anonsuRÖP: Ziya Şimşek (Olympos Lodge Hotel'in sahibiSel sularının bastığı otelin bahçesinden cep telefonu görüntüleriGenel ve detaylar

HABER: Ahmet İSTEK- KAMERA: Burak YALMAN/ANTALYA,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (4)--------------Devrilen ağaçtan görüntüEkiplerin çalışması

HABER- KAMERA: Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya),

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Mersin'de şiddetli rüzgar dev dalgaları kıyıya vurdu BAHÇELERİ DOLU VURDU

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı bağlı Arpaçbahşiş, Kargıcak, Fatih Mahalleleri'nde öğleden sonra yağmurla birlikte dolu yağışı etkili oldu. 15 dakika süren dolu yağışı sonrasında ilçede bulunan limon, portakal bahçeleri ile birlikte seralarda hasar oluştu.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin hasar gören narenciye bahçelerinde inceleme de bulunarak çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Şahin yaptığı açıklama da, "Erdemli'ye bağlı Arpaçbahşiş, Kargıcak, Fatih mahallelerinde dolu yağışı meydana geldi. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı özellikle bölgede bulunan narenciye bahçelerinde ve seralarda hasara neden oldu. Limonların hasat döneminde meydana gelen dolu yağışı çiftçilerimizi zor durumda bıraktı. Dolu yağışı nedeniyle meydana gelen hasar tespitini bugün yapacağız. Bütün çiftçilerimize geçmiş olsun diliyorumö dedi.Narenciye bahçesi sahibi Bekir Gezer ise, "Bir anda dolu yağışı meydana geldi. 15 dakika sürdü ama etkili oldu. Limon bahçelerimizde zarar büyük. Bugün zarar tespit çalışması yapacağız" diye konuştu.Öte yandan, şiddetli dolu nedeniyle de bazı seralarda naylonların yırtılması ile seralarda maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜNarenciye bahçesine yağan dolu görüntüsü-Limon ağaçlarının yapraklarının görüntüsü-Sera kenarlarına yağan dolu görüntüsü-Limon bahçesi içerisinde inceleme-Çiftçiler doluyu ellerinde tutarken-Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ile röportaj-Çiftçi Bekir Gezer ile röportaj

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),

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Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem korkuttu VAN'ın Tuşba ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli korkuya neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 00.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin, 9.20 kilometre derinliğinde olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, Van ve Erciş ilçe merkezinde kısa süreli korkuya neden oldu.

Van Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Merkez üssü Tuşba ilçemiz olan 4.7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok. Tüm ekiplerimiz kırsal mahallelerimizde taramalarını sürdürüyor.ö denildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Behçet DALMAZ-Barış KUL/ERCİŞ-VAN,

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Kovalamaca sonucu yakalanan otomobil sürücüsü 1.86 promil alkollü çıktı, alkol almadığını iddia etti

Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Turgay K. (45), 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. 1.86 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün, gazetecilere 'Alkol almadım' demesi dikkat çekti. Araçtaki 3 kişiye kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 9 bin 450, sürücüye ise alkollü araç kullanmak ve polisten kaçması nedeniyle 1394 olmak üzere toplamda 10 bin 844 para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu.16 BA 388 plakalı otomobil, Osmangazi ilçesi Genç Osman Kavşağı'nda kurulan kontrol noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı. Otomobil, yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucu Yıldırım ilçesi Kasım Önadım Bulvarı'nda durduruldu. Ekipler, araçtakilerden izin belgelerini istedi. Ancak araç sürücüsü Turgay K. ile yanındakiler Sinan K. ve Erdal Z., geçerli bir izin belgesi gösteremedi. Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen Turgay K., alkolmetreyi üflememek için bir süre polise direndi. Daha sonra ikna edilerek, alkolmetreyi üfleyen Turgay K., 1.87 promil alkollü çıktı. Bunun üzerine araçtaki 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 9 bin 450 TL, ayrıca Turgay K.'ye alkollü araç kullandığı için 1228 TL ve polisin 'dur' ihtarına uymadığı için 166 TL olmak üzere toplam 1394 TL para cezası uygulandı.

"ARKADAŞIM ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN KAÇTIK"

Kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren alkollü Sinan K., "Arkadaşımın alkolü vardı, o yüzden kaçtık. Kısıtlamayı ihlal eden bir sürü insan var. Memlekette o kadar gezen var, bizi değil onları yakalayın. Ben kimseden kaçmadım. Kimsenin hayatını tehlikeye atmadım. Gidin hırızları çekin. Onları medyaya verin. Ben kimseden kaçmadım. Ben namussuz değilim. Bizim peşimize düşmeyin. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Alkollü değilim, kendimdeyim. Benim kafam yerinde" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı