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DHA YURT BÜLTENİ - 1

01.12.2020 08:38 | Son Güncelleme: 01.12.2020 08:42
DHA YURT BÜLTENİ - 1

Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini, çalıştığı markette av tüfeğiyle öldürdüEDİRNE'de yaşayan M.E.K. boşanma aşamasında olduğu karısı N.K.'yi, çalıştığı markette av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini, çalıştığı markette av tüfeğiyle öldürdü

EDİRNE'de yaşayan M.E.K. boşanma aşamasında olduğu karısı N.K.'yi, çalıştığı markette av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olaydan sonra zanlı, marketin önünde kendisine de tek el ateş ederken, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerine Edirne Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre M.E.K. boşanma aşamasında olduğu eşi N.K.'nın kasiyer olarak çalıştığı markete elinde av tüfeğiyle geldi. Etrafa bağıran M.E.K., eşi N.K.'ya ateş etti. Ardından marketin önüne çıkan M.E.K. bir el de kendine ateş etti. Markette büyük panik yaşandığı sırada olay polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin müdahale ettiği kasiyer N.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışma arkadaşları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çalışma yaptı. Kendisine ateş ederek yaralananM.E.K. ise yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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