Dha İstanbul Bülteni - 3
1- HAVALİMANINDA TAŞINABİLİR ŞARJ CİHAZI PATLADI (1)Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İSTANBUL DHAAtatürk Havalimanı'nda İngiliz bir yolcunun güvenlik görevlileriyle tartışması sonrası yere fırlattığı taşınabilir şarj cihazı (Powerbank) patladı.
1- HAVALİMANINDA TAŞINABİLİR ŞARJ CİHAZI PATLADI (1)
Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İSTANBUL DHA
Atatürk Havalimanı'nda İngiliz bir yolcunun güvenlik görevlileriyle tartışması sonrası yere fırlattığı taşınabilir şarj cihazı (Powerbank) patladı.
Olay saat 13.50 sıralarında Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde saat 13.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 710 numaları kapıdan taşınabilir şarj cihazıyla Londra uçağına binmek isteyen İngiliz vatandaşı Raza Hamid'e güvenlik görevlileri engel oldu. Uçağa cihazla girmekte ısrar eden Hamid ile güvenlik görevlileri tartıştı. Tartışma sırasında Raza Hamid'in yere attığı taşınabilir şarj cihazı patladı. Kısa süreli panik yaşanırken Hamid gözaltına alındı.
Görüntü Dökümü:
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-Hamid'in görüntüsü
-Olay yeri
-Patlamış powerbank
-Detaylar
06.07.2017 - 14.38 Haber Kodu : 170706147
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2- KARİKATÜRİST GALİP TEKİN ARNAVUTKÖY'DEKİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Mustafa ÖZDABAK - Hasan YILDIRIM, İstanbulDHA
Ünlü karikatürist Galip Tekin Arnavutköy'deki evinde ölü bulundu. Tekin'in cesedinde yapılan incelemede şüpheli bir duruma rastlanmadı. Edinilen bilgiye göre bugün Tekin'in Arnavutköy'de stüdyo dairesinin bulunduğu apartman komşularından biri, Tekin'in dairesinin bulunduğu katta gürültü duyunca Tekin'in ablasına haber verdi. Daireye gelen abla Medret Tekin dairenin girişinde kardeşinin cansız bedeniyle karşılatı. Boyacıköy çıkmazındaki olay yerine polis de geldi. İlk incelemede Tekin'in vücudunda şüpheli bir bulguya rastlanmadı.
Görüntü Dökümü
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evin dışından görüntü
polis ekipleri
evin bulunduğu boyacıköy çıkmazı
06.07.2017 - 13.49 Haber Kodu : 170706126
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3- İLKER BAŞBUĞ'UN DOSYASI ERGENEKON DAVASINDAN AYRILDI
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, İlker Başbuğ ile birlikte 19 sanığın yargılandığı dosyası, "Genelkurmay Başkanları ve kuvvet komutanlarının yargılaması yüce divanda yapılır" maddesi gereğince ana dava dosyasından ayrılmasına karar verdi.
Mahkeme oy birliği ile dosyanın Yüce Divan sıfatıyla yetkili ve görevli Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.
Ölen 11 sanığın davasının düşürülmesine karar veren mahkeme heyeti, Yargıtay tarafından bozulan kararda da haklarında tüm suçlamalardan beraat verilen 21 kişi hakkında beraat kararı verdi. Danıştay saldırganı Alparslan Aslan'ın dosyası da Ankara'ya gönderildi.
Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Yargıtay'ca yeniden yargılama yapılması için bozulan Ergenekon Davası'nda eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verdi.
Açıklanan 4 sayfalık gerekçeli kararda, Ergenekon dava süreci anlatıldıktan sonra son duruşmada savcının da mahkemenin, söz konusu dosyayla ilgili yargılama yetkisinin olmadığına ilişkin mütalaa verdiğine dikkat çekildi.
"KOMUTANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMASI BAŞBAKANIN İZNİNE TABİ TUTULDU"
Kararda, "11 Şubat 2014 tarihinde kabul edilen kanun maddesi gereğince Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet komutanları hakkında soruşturma açılması Başabakan'ın iznine tabi tutulmuş başbakan tarafından kamu davasının açılmasına gerek görülürse soruşturma dosyasının yüce divan sıfatıyla yargılama yapılmak üzere anayasa mahkemesine gönderileceği kuralı getirilmiştir. Bu soruşturma yöntemine ilişkin düzenlemenin davanın açılmasında sonra, ancak hükmün kesinleşmesinde önce yürürlüğü girmesi nedeniyle sanık hakkında uygulanıp yasanın öngördüğü şekilde izin alınması davanın devamı için şart olacaktır" denildi.
"BU KONUDAKİ DEĞERLENDİRMEYİ YÜCE DİVANIN YAPMASI UYGUNDUR"
Kararda yasa maddesinin 2010 yılındaki referandumla yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, "Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar" hükmü ile sanığın yargılama merciinin Yüce Divan olarak değiştirilmiş olmasına, usule ilişkin bir düzenleme olması nedeniyle yürürlüğe girmesinden sonra yapılan yargılama işlemlerine uygulanması gerekmesine rağmen Yüce Divan yerine Ağır ceza mahkemesinde dava açılması ve yargılamaya bu mahkemede devam edilmesi anayasaya ve yasalara açıkça aykırılık oluşturmaktadır. Bu konudaki değerlendirmenin asıl davaya bakacak olan yüksek mahkeme Yüce Divan tarafından yapılmasının uygun olduğu değerlendirilmiştir"" ifadeleri yer aldı.
İDDİA EDİLEN SUÇLAR GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DÖNEMİNE AİT...
Kararda Başbuğ'a yöneltilen suçlamaların Genelkurmay Başkanlığı görevi ile ilgili olduğu belirtilerek, "Her ne kadar mahkemece sanığa atılı suçların kapsamında kalmadığı ve eylemlerin göreviyle ilgili bulunmadığı kabul edilerek yargılamaya devam edilmişse de, isnat olunan suçlara ilişkin iddia edilen eylemlerin (internet andıçları, genelkurmay döneminde yaptığı basın açıklamaları ve sanığın bilgisi haricinde üçüncü kişilerin kendi aralarında yaptıkları telefon görüşmeleri...) yürütmekte olduğu genelkurmay başkanlığı görevinin kendisine sağladığı kolaylık ve avantajla gerçekleştirildiği, suçlara ilişkin eylemlerin sanığın doğrudan görevi ile ilgili olduğu anlaşılmıştır" denildi.
"BAŞBUĞ'A BAĞLI OLARAK SUÇ İŞLEDİKLERİ İDDİASIYLA DİĞER SANIKLARDA YÜCE DİVAN'A..."
Yapılan tensip değerlendirmesinde ilker Başbuğ'un 2008-2010 yıllarında Genelkurmay Başkanlığı görevini yaptıktan sonra orgeneral rütbesiyle emekliğe ayrıldığı kaydedilerek, sanıklar Mehmet Bülent Sarıkahya ve Meryem Kurşun'un Genelkurmay Başkanlığı emrinde sivil memur olarak görev yaptıkları diğer sanıklar, Dursun Çiçek, Mustafa Bakıcı, Hasan Iğsız, Mehmet Eröz, Hüseyin Nusret Taşdeler, Fuat Selvi, Ziya ilker Göktaş, Hulusi Gülbahar, Cemal Gökçeoğlu, Sedat Özüer, İsmail Hakkı Pekin, Hıfzı Çubuklu, Mehmet Otuzbiroğlu, Alaettin Sevim, Orhan Güçlü, Murat Uslukılıç'ın ise yine genelkurmay başkanlığı emrinde subaylar oldukları belirtildi.
Bu nedenlerle genelkurmay başkanı olan Başbuğ dışındaki 18 sanığın Başbug'a bağlı olarak suç işledikleri iddia edilmesi nedeniyle bir arada yargılanması gerektiği sonucuna varıldığı belirtildi.
AVUKATLARI DERHAL BERAAT TALEP ETTİ
Başbuğ ve diğer askerlerin avukatlarının mahkemelerine beraat talebiyle dilekçe verdiklerine de değinilen kararda, "Ancak uyma kararı verilen Yargıtay bozma ilamında açıkça vurgulandığı üzere mahkememiz bu konuda görevsizdir" denildi.
İDDİANAMAEDEKİ SEVK MADDELERİYLE YÜCE DİVAN'A GÖNDERİLDİ
Kararda, sanık İlker Başbuğ ve bağlantılı suç işledikleri iddia olunan sanıklar, Mehmet Bülent Sarıkahya ile Meryem Kurşun'un iddianamelerindeki sevk maddeleri gereğince yargılanmaları için dosyanın Yüce divan sıfatıyla yetkili ve görevli anayasa Mahkemesine gönderilmesine oy birliğiyle hükmetti.
ÖLEN 11 KİŞİNİN DAVASI DÜŞTÜ
Mahkeme, Ergenekon dava dosyasında sanık olarak yer alan ve ve bu süreç içinde hayatını kaybeden 11 sanğın davasının düşürülmesine karar verdi. Hayatını kaybeden isimler şöyle; Arif Doğan, Ayşe Asuman Özdemir, Emcet Olcaytu, Fatih Derdiyok, Hüseyin Görüm, Mehmet Koral, Muzaffer Tekin, Münür Kemal Yavuz, Oğuz Alpaslan, Sami Hoştan, ve Ünal İnanç...
YARGITAY'IN BERAAT KARARINI ONADIĞI 21 SANIĞA YENİDEN BERAAT..
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay tarafından bozulan kararda da haklarında tüm suçlamalardan beraat verilen 21 kişi hakkında ayırdığı dosyayı da karara bağladı. Mahkeme bu 21 kişiye beraat kararı verdi. Mahkeme heyeti, dosyası ayrılan sanıklar dışında kalan tüm sanıklar hakkındaki yargılamanın devamına karar verdi.
DANIŞTAY SALDIRISI DOSYASI ANKARA'YA GÖNDERİLDİ
Danıştay saldırganı Alparslan Aslan ile 8 sanığın dosyasını ayıran mahkeme, bu sanıkların dosyasına yetkisizlik kararı vererek Ankara'daki yetkili mahkemeye gönderdi.
Görüntü Dökümü:
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-Başbuğ'un arşiv görüntüleri
06.07.2017 - 14.49 Haber Kodu : 170706153
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(AKTÜEL GÖRÜNTELERLE)
4- KILIÇDAROĞLU, ÇAYIROVA'DAN İSTANBUL'A GİRECEK, KAYNARCA'DAN SAHİL YOLUNA İNECEK...
Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ, İstanbulDHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nün İstanbul ayağı belli oldu. Kılıçdaroğlu, yarın saat 11: 00 sularında İzmit İstanbul sınırında, Çayırova'daki İstanbul tabelasının önünde olacak. CHP İstanbul girişinde mola verecek. CHP Lideri, Tuzla ve Pendik teşkilatları tarafından karşılanacak. Tabela önünde basın mensuplarına poz verecek olan Kılıçdaroğlu, ardından İstanbul'a giriş yapacak. E-5 boyunca yürüyecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Pendik Şifa Mahallesi'nde bulunan bir otopark alanında mola verecek. CHP Genelbaşkanı Tuzlaspor Stadyumu'na yakın bir bölgede yarınki yürüyüşünü tamamlayacak ve istirahate çekilecek.
KAYNARCA'DAN SAHİL YOLUNA İNECEK
Cumartesi sabah burada basın toplantısı düzenleyecek olan CHP lideri ardından Kaynarca'ya kadar yürüyüp sahip yoluna inecek. CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat sahil yolunun tercih edilmesinin sebebini İstanbul trafiğini olumsuz etkilememek olarak açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programını İl Başkanı Cemal Canpolat açıkladı. Hem yürüyüş hem de Pazar günü Maltepe Miting alanında gerçekleştirilecek Adalet Buluşması için bilgi veren Canpolat hazırlıkları yerinde inceledi.
DRAGOSTAN MİTİNG ALANINA SON 3 KM
Canpolat Kılıçdaroğlu'nun Cumartesi günü Pendik Batı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Camii'nin yanında bulunan alanda öğle yemeği molası vereceğini, 8 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirecek yürüyüşün Kartal Dragos sahilinde sona ereceğini açıkladı. Cumartesi günü burada konaklayacak olan CHP Lideri Pazar günü son 3 km'lik yolu yürüyüp Maltepe Miting alanına ulaşacak.
FARKLI GÖRÜŞLERİ DAVET ETTİK
" Genel Başkanımız Maltepe Sahili'nde kendisini bekleyen milyonlarla buluşacak"diyen CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat," Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, 25 gün önce herkes için adalet talebiyle başlattığı dünyanın en uzun yürüyüşünü tamamlayarak Maltepe Sahili'nde ulaşacak ve konuşmasını gerçekleştirecek. CHP İstanbul İl Başkanlığı olarak şu ana kadar 10 bin sivil toplum örgütü, meslek odası, siyasi parti ve derneklere davet gönderdik. Pazar günü sendikalar, meslek odaları, kitle örgütleri ve farklı dünya görüşlerine sahip sağdan sola adalet isteyen birçok siyasi parti burada olacağını teyit etti. DİSK, KESK, TMOOB ve TTB'ye bağlı yüzlerce yapı katılacak. Öte yandan ÖDP'den Saadet Partisi'ne kadar geniş bir yelpazede yalnızca adalet isteyen herkes burada olacak"şeklinde konuştu. Canpolat davet edilen grupların kendi bayrak ve flamalarını açmasına izin verilmeyeceğini alanda tek bir logonun olacağını bunda da Adalet yazılı olacağını da açıkladı.
DENİZDEN DE ULAŞIM OLACAK
İstanbul'un 958 mahallesinden Maltepe'ye araç kaldıracaklarını söyleyen Canpolat," Ulaşımla ilgili hiç kimse problem yaşamayacak.9 Temmuz Pazar günü gerçekleştireceğimiz Adalet Buluşması için bu alanda en az 1,5 milyon kişi olacak.Alana girişler saat 15.00'ten itibaren başlayacak. Alana deniz yolu dahil olmak üzere 4 farklı arama noktasından giriş yapılacak. Denizde ve alanın diğer çevrelerinde güvenlik amacıyla sıkı bir çalışma yapıyoruz.Genel Başkanımızın tarihi konuşmasını gerçekleştireceği sahne bu görmüş olduğunuz alanda kurulacak"dedi.
İSTANBULLULAR GEREKİRSE BURAYA YÜRÜYECEKTİR
Toplu ulaşım için talepte bulunmalarına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kendilerine olumlu yanıt vermediğini söyleyen CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, 69 yaşında Genel Başkanımız 25 gündür yürüyerek İstanbul'a geldiğini bütün İstanbullular biliyor. Gerektiğinde İstanbullular buraya yürümeyi tercih edecektir"dedi.
EMNİYETE TEŞEKKÜR
Güvenlikle ilgili Emniyetle koordineli bir çalışma yürüttüklerini söyleyen CHP İl Başkanı, Emniyet Müdürleri, Ankara'da Emniyet Müdür Yardımcımız son derece titiz bir şekilde, yol güzergahlarını birlikte organize ettiğimizi belirtmek istiyorum"dedi. Canpolat emniyet mensuplarına özellikle teşekkür etti. Canpolat, "Hiçbir provokasyonun yaratılmasına izin vermeyecek biçimde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Güvenlik önlemleri hem emniyetin titiz çalışması hem de partililerimiz tarafından en geniş şekilde alınacak. Pazar günü 5 bine yakın partilimiz alanda görevli olacak. Buradan bir kez daha "Hayır" bloğunda yer alan; bu ülkede hak, hukuk, adalet isteyen herkesi Pazar günkü büyük buluşmaya davet ediyorum"diye konuştu.
RAKAMLARLA ADALET BULUŞMASI
CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat Maltepe Miting Alanında gerçekleşecek Adalet Buluşmasıyla ilgili hazırlıklar hakkında da bilgi verdi. Canpolat şunları söyledi: Sahne 80 metre genişliğinde 20 metre derinliğinde olacak ve üzerinde 2 adet dev LED ekran ile ADALET yazılı bir pano olacak. Yarın geceden itibaren sahne kurulumu başlayacak. Buraya gelecek yurttaşlarımızın sahneyi daha iyi görebilmesi için alanın muhtelif noktalarında 6 adet dev LED ekran ile 6 adet ses sistemi yer alacak.Alanın en hızlı ulaşılabilir noktalarında 4 ambulans noktası hazır bulunacak.3 ayrı noktada seyyar tuvaletler kurulacak. Alanda 2 adet bebek bakım çadırı ve yaşlı ya da hastaların dinlenebilmesi için çadırlar olacak. Alanın giriş kapılarına yakın yerlerde 30 adet çadır kurulacak ve bu çadırlardan tisört, yelpaze, bayrak ve şapka dağıtımı yapılacak.1 milyon su taşıyacak soğuk hava depolu 10 adet TIR alanın çevresinde hazır bulunacak. Basın mensupları için şu görmüş olduğunuz alanda 40 metre uzunluğunda iki ayrı bölümden oluşan bir basın tribünü yer alacak.
Görüntü Dökümü:
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Alandaki hazırlıklardan detay
Canpolat'ın açıklamaları
06.07.2017 - 13.16 Haber Kodu : 170706107
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(görüntüyle yeniden)
5- BÜYÜKADA'DA AKTİVİST TOPLANTISININ YAPILDIĞI OTELE POLİS BASKINI : 9 GÖZALTI
Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: Ersan SAN İstanbul DHA
Uluslararası Af Örgütü ile Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneklerinin temsilcilerinin toplantı yaptıkları Büyükada'daki otele polis operasyon düzenledi. 'İnsan hakları savunucularının korunmasına yönelik eğitim programı' konulu toplantının polis baskınına uğramasının nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine gelen bir ihbar üzerine polis ekipleri toplantı yapılan otele dün akşam operasyon düzenleyerek Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve aynı örgütten Veli Acu, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden Nalan Erkem, Özlem Dalkıran, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nden Nejat Taştan'ın yanı sıra Şeyhmuz Özbekli ve Ali Garawi'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 9 kişi Büyükada Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.
ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ : ÇOK RAHATSIZ VE ÖFKELİYİZ
Öte yandan Af Örgütü de olayla ilgili bir açıklama yaptı.Genel Sekreter Salil Shetty'nin yaptığı açıklamada, "Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye direktörü de dahil Türkiye'nin önde gelen bazı aktivistlerinin hiç sebepsiz bu şekilde gözaltına alınmalarından dolayı çok rahatsız ve öfkeliyiz" denildi. Shetty, "İdil Eser ve onunla birlikte gözaltına alınanların derhal ve koşulsuz serbest bırakılmaları gerekiyor" ifadesini kullandı.
Görüntü Dökümü:
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-Büyükada Polis Merkezi'nin görüntüsü
06.07.2017 - 12.49 Haber Kodu : 170706098
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6- BERKİN ELVAN DAVASINDA SANIĞIN TUTUKLANMASI TALEBİ REDDEDİLDİ
Tanık polisin ifadesine tepki gösteren baba Sami Elvan," 'Senin vicdanına bırakıyorum, kaç tane torpil var' dedim. Kendisi 7 tane olduğunu söyledi. Şimdi 11 diyor. Ben inanmıyorum. Bunlar benim oğlumu bilinçli bir şekilde terörize etmek ve toplumda kararlamak amaçlı söylenmiştir" diye konuştu.
Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davanın ikinci celsesi görüldü. Mahkeme heyeti, sanık polis F.D'nin tutuklanmasını talebini reddetti.
İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Olası kasıtla öldürmek" suçundan müebbet hapis istemiyle tutuksuz olarak yargılanan sanık polis F.D. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçiler anne Gülsüm Elvan ve baba Berkin Elvan'ın da hazır bulunduğu duruşmayı, HDP Milletvekilleri Hüda Kaya ve Garo Paylan, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Taksim Dayanışması temsilcileri ve çok sayıda kişi de izledi.
HASTANEDE GÖREVLİ POLİS TANIKLIK YAPTI
Berkin Elvan'ın kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli olan polis memuru B. A. tanık olarak dinlendi. Berkin'in olay günü özel bir araçla hastaneye getirildiği anlatan tanık B. A., "Acil müdahale alanına alındı. Geldiğinde kendinde değildi, baygındı. Yanındakiler panik halindeydi. Yaralı gelenlerin elbiseleri ailesine teslim edilir. Hastanın üzerinde suç unsurları varsa hastane karakoluna teslim edilir. O gün hastanede olaylar çoğalınca polis kapısını kilitleyip bina içinde diğer polislere yardımcı olduk. Hasta yakınları ve üç tane avukat, çocuğun üst arama eşyalarını almak istediler. Aldığım talimat üzerine yalnızca kıyafetleri teslim edildi" dedi.
"11 TORPİL GÖRDÜM"
Elvan ailesinin avukatlarından Can Atalay üst araması tutanaklarında, Berkin Elvan'ın üzerinde önce 1 sonra 3 daha sonra 7 adet torpil olduğunun yazıldığını söyleyerek tanık B. A., tutanakların neden değiştirildiğini sordu. B. A. ise"Tutanağı ben yazmadım. Bilmiyorum. Toplam 11 adet torpil gördüm ama ben teslim etmedim" dedi.
"OĞLUMU TERÖRİZE ETMEK AMAÇLI SÖYLENMİŞTİR"
Bunun üzerine söz alan Sami Elvan,"B. A.'ya ben o gün sormuştum, 'Senin vicdanına bırakıyorum, kaç tane torpil var' dedim. Kendisi 7 tane olduğunu söyledi. Şimdi 11 diyor. Ben inanmıyorum. Bunlar benim oğlumu bilinçli bir şekilde terörize etmek ve toplumda kararlamak amaçlı söylenmiştir" diye konuştu.
Tanık B. A. da "Sami Bey'i tanırım. Çocuğu hastaneye getirilirken çok yardımcı olmuştu. Ama ben kendisiyle bu tür muhabbet yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.
SANIĞIN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ
Elvan ailesinin avukatlarından Oya Aslan, "Olaya müdahale eden grubun tek gazcısı sanıktır. Öldürme kasten öldürmedir, ancak söz konusu polis olunca tutuklama olmuyor. Oysa bu özel harekat birimi, sürekli insanları katlediyor. Yargılama olarak tutuklamaya bu kadar uzak durdukça yeni katliamların seyircisi olacaksınız. Sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi. Avukat Can Atalay da sanık polisin tutuklanmasını talep ederek, "Sistematik olarak delil karartılan bir dosyada ya delil toplayacaksınız ya da gerekeni yapacaksınız. İçişleri Bakanlığı tarafından delil karartılıyor" dedi.
TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ
Tanığa karşı söz alan sanık F.D. ise "Gaz fişeğini almak, onu kullanmak anlamına gelmiyor. O günkü grupta ben alt gruptaydım. Gaz fişeği kullanmayı bilen herkes atmış olabilir" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın delil durumu, duruşmaları takip etmiş olması, yaptığı görev itibariyle kaçma şüphesinin bulunmaması dikkate alarak tutuklanması talebini reddetti. Heyet, TÜBİTAK'a görüntü iyileştirilmesine dair müzekkerenin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Duruşma sonrasında Elvan ailesi, avukatlarıyla birlikte basına açıklama yaparak yılmayacaklarını ve adalet aramaya devam edeceklerini belirtti.
Görüntü
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-Gülsüm ve Sami Elvan
-Elvan ailesine destek veren grup
-Genel ve detaylar