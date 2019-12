DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

20.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:02

BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Özden ATİK - İstanbul DHA - Fatih Balat'ta bir kadını arkasından yaklaşarak taciz ettiği öne sürülen kişi yakalandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçiğimiz hafta sonu Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak'ta yaşandı.

Balat'ta bulunan iş yerine yürüyen S.K. isimli kadını, kimliği belirsiz bir kişi takip etmeye başladı. Arkadan yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz etti. S.K.'nın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koştu. Şüpheli, mahallelinin dışarı çıkmasıyla koşarak kaçmaya başladı. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli bugün yakalandı.

Görüntü Dökümü: --------Olay anı

20.12.2019 - 13.50 Haber Kodu : 191220143

======================

2- İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN RUAM AÇIKLAMASI

- Faytonlara at koşulmasına, 3 ay süre ile durdurulmasına karar verildi.

Semih ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, "Ruam, bulaşıcı karakterli bir hastalık olduğundan; insan, hayvan ve çevre sağlığına yönelik muhtemel tehditlerin önlenmesi için ilçemizde gerekli bütün tedbirler alınmıştır" dedi.Vali Yerlikaya, Olağanüstü Toplantı'ya çağırdığı İl Mahalli Çevre Kurulunda alınan kararlar ile ilgili bir açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle dedi: "Adalar İlçemizde, 2019 yılı Sonbahar Ruam taramasına tabi tutulan atların 81'inde Ruam hastalığı tespit edilmiş ve bu atlar itlaf edilmiştir. Ruam, bulaşıcı karakterli bir hastalık olduğundan; insan, hayvan ve çevre sağlığına yönelik muhtemel tehditlerin önlenmesi için ilçemizde gerekli bütün tedbirler alınmıştır. Hepimizi derinden üzen bu durumun, olumsuz etkilerinin sona erdirilmesi için, talimatım üzerine Mahalli Çevre Kurulu Alt Komisyonu, dün Adalar ilçemizde toplanarak incelemelerde bulundu. Alt Komisyonun dün aldığı tavsiye kararları, olağanüstü toplantıya çağırdığım İl Mahalli Çevre Kurulunda görüşülerek biraz önce nihai karara bağlandı"

"FAYTONLARA AT KOŞULMASIN 3 AY DURDURULRDU"

Vali Yerlikaya İl Mahalli Çevre Kurulu'nda alınan kararları ise şöyle açıkladıAdalar ilçemizdeki tüm atların; Ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için, faytonlara at koşulmasının; insan, hayvan ve çevre sağlığı yönünden 3 ay süre ile durdurulmasına,Faytonlara at koşulmasının 3 ay süre ile durdurulması nedeniyle, Toplu Taşıma Hizmetleri'nin aksamaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerekli tedbirlerin alınmasına,Ruam hastalığına sebep olan en büyük etkenlerin başında, gerekli hijyen şartlarını taşımayan, izinsiz, ruhsatsız yapılmış, hayvanların sağlıklı yaşam ve dengeli beslenmelerine yeterli olmayan ahırlar gelmektedir. Dolayısıyla izinsiz yapıldığı tespit edilen ahırların tamamının yıkılmasına,

Adalar ilçemize ivedi olarak Karantina Ahırı kazandırılmasına, Ruam hastalığı nedeniyle, Adalar İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararı gereğince; tek tırnaklı hayvanların ilçeye giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına,Yapılan taramada hastalıklı çıkan ve itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında, "insan, hayvan ve çevre sağlığını tehlikeye atmaktanö Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

İSPARK ahırlarının, faytonların, durakların ve fayton güzergahlarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adalar Belediye Başkanlığı tarafından 3 gün ara ile 3 ay süre zarfında periyodik olarak yapılmasına,

Uygun şartları taşımayan hayvan barınaklarında, açık alanlarda ve orman alanlarında başıboş dolaşan hayvanların sahiplerine idari para cezalarının uygulanmasına,

Faytonlarda çalışan sürücü, seyis, at sahipleri ve yakınlarının sağlık taramalarının İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmasına,

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığınca, Adalar ilçesinde atların barındığı alanların mülkiyet durumlarının tespiti ve tahliye işlemlerinin yürütülmesine,

Hayvanların barındığı yerlerden kaynaklanan katı ve sıvı atıkların depolama koşullarının Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Koku Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için bu yapıların sahiplerine Çevre Kanunu uyarınca süre verilerek, önlem aldırılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Hayvan Hakları Evrensel Bildirisinde;-Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma ve korunma hakları vardır.

-Bütün çalışan hayvanlar; iş süresi ve yoğunluğunun sınırlandırılması ve güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.

Bugün; İl Mahalli Çevre Kurulunda bu kararları alırken, tek bir niyetimiz var: O da; Adalardaki hiçbir hayvanın, kötü koşullarda yaşamasını ve itlaf edilmesini artık kesinlikle istemiyoruz."

Görüntü Dökümü: -------------------Valinin açıklaması

20.12.2019 - 12.58 Haber Kodu : 191220126

========================

3- ADALAR BELEDİYE BAŞKANI GÜL'DEN RUAM AÇIKLAMASI Semih ÇALIŞKAN - Feridun AÇIKGÖZ - İSTANBUL, - Büyükada'da 'ruam hastalığı' tespit edilen 81 at itlaf edilerek gömüldü. Diğer atlarda ise test çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, ruam hastalığı, kaçak at girişi iddiaları ve faytonların kaldırılması tartışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"KAÇAĞA İZİN VERMEMEYE ÇALIŞIYORUZ"Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, adaya kaçak at girişi yapıldığı ve hastalığın bu şekilde yayıldığı iddialarıyla ilgili şunları söyledi: "Bu konu bugün hayatımıza girmiş bir konu değil. Burası diğer ilçelerden farklı olarak bir at gerçeği olan bir ilçe Dolayısıyla bunun geriye doğru bir geçmişi var. Ben biliyorum ki sadece bu sene değil, geçmiş senelerde de bu hastalık buradaki atlarda mevcut olmuş. Bizim hem emniyet hem kaymakamlık yani kamu yönetimi olarak bizim görevimiz elbette kaçağı engellemektir. Hepimizin şüpheleri vardır belki. Belki olmuştur bilmiyorum ama bizim görevimiz bunu engellemektir. Yaptığımız görev bakımından kaçağa izin vermemeye çalışıyoruz. Aslında hastalık ortaya çıkmadan önce geçen senelerde de bu tür kaygılar olduğu için adaya at girişi ve çıkışı engelleniyor. Geriye doğru açıkçası tam detaylı bilmiyorum. Bu konu ortaya geldiği için uzmanlardan görüş alıyoruz. Hem de ilgililerden bilgi alıyoruz. Söylediğim gibi bu geriye doğru bir sorun. Yeni bir sorun değil."

DENETİMLERLE İLGİLİ NE SÖYLEDİ?Denetimlerin yetersiz olduğu eleştirilerine de yanıt veren Erdem Gül, "Buraya ulaşım nasıl? Denizden gelecek olan tekneler ve vapurlar bakımından ulaşım noktalarımız belli. Ulaşım noktalarında bir denetimimiz söz konusu. Ama hayat 24 saat. Burası bir ada. Başka noktalardan getiriyoruz, diyorlarsa evet bu başka bir şey. Biz bunu bilemeyiz yani. Biz adaya ulaşımın sağlandığı noktalarda denetim yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"FAYTONLARLA İLGİLİ OCAK AYI İÇİNDE KAMUOYUNA YENİ BİR ŞEY SÖYLEYECEĞİZ"Adalar'da faytonların kaldırılması tartışması devam ediyor. Erdem Gül, bu tartışmayla ilgili şunları söyledi: "23 Haziran seçimi bittikten sonra Ağustos sonunda Büyükada'da ulaşım çalıştayı yaptık. Bu zaten bizim en kritik konumuz burada. Hatta şöyle kritik bir konu; diğer ilçelerde böyle bir sorun olmadığı için diğer ilçeler çoğu zaman bunu anlayamıyorlar. Buranın kendi içinde lokalize zor bir konu. Bir sektör ve çalışanlar var, ekmek parası var, başka şeyler var. Ulaşım çalıştayında esas olarak bu konuşuldu. Faytoncular da görüşlerini paylaştı. Sivil toplum ve halk da anlattı. Bir eğilim ortaya çıktı. Bu mevcut sistemimiz sürdürülebilir değil şeklinde eğilim ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi de teknik bir çalışma başlattı. Bu çalışma da son aşamasına geldi. Ocak ayı içinde kamuoyuna yeni bir şey söyleyeceğiz."

ADALAR'DA RUAM NEDENİYLE RİSK VAR MI?Adalar Kaymakamlığı dün yaptığı açıklamada atlarda test çalışmalarının devam ettiğinin altını çizmişti. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, "Tahlil devam ediyor ama 81 atla sınırlı benim aldığım bilgi. Ben de kaymakamlık ve ilçe tarım müdürlüğünden bilgi alıyorum. İnsana bulaşmak gibi bir risk şu aşamada yok. Denize, ormanımıza, çevremize zarar verecek bir kaygı şu ana kadar bana iletilmedi. Halka daha öncesinden bir duyuru yapılmadı. Belki kaygı ve panik ortaya çıkmaması için de yapılmamış olabilir bu. Biz de uzmanları dinlemek zorundayız. Çünkü bu bir kamu görevi. Onların anlatımlarına göre şu an kaygı duyacak, insan sağlığını, canlı sağlığını, doğayı tedirgin edecek bir durum olmadığı şeklinde" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü--------------Faytonculardan görüntüler-Faytondan görüntüler-Atların gömüldüğü yerden görüntülerAdalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün açıklamaları-Detay görüntüler-FAyton ve ahırların arşiv görüntüsü

20.12.2019 - 13.33 Haber Kodu : 19122013620.12.2019 - 13.24 Haber Kodu : 19122013420.12.2019 - 13.27 Haber Kodu : 191220135

============================

4- SİVAS'TAN KARTAL'A DEHŞET TAKİBİ, EŞİNİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ/ Şiddet gördüğü için yaşadıkları Sivas'tan İstanbul'a kaçan eşi Süheyla K.'yı takip ederek 20 bıçak darbesi ile ağır yaralayan Mehmet K., "Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.Sivas'tan İstanbul'a gelen eşi Süheyla K.'yı (20) Yakacık'ta 20 bıçak darbesi ile ağır yaraladığı gerekçesi ile gözaltına alınan Mehmet K. (26), emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Mehmet K., savcılık tarafından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

'5-6 KEZ BIÇAK SALLADIM'Mahkemedeki sorgusunda, olay günü eşinin kendisine küfür ve hakaret ettiğini öne süren Mehmet K., "Bunun neticesinde 5-6 kez bıçak salladım. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Suç işleme kastıyla hareket etmedim. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

'CANAVARCA HİSLE VE EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'Mahkeme, sorgusunu yaptığı Mehmet K.'yı, "Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?Sivas'ta yaşayan Süheyla K., eşi Mehmet K.'dan şiddet gördüğü gerekçesi ile bir süre önce İstanbul'a kaçarak, Yakacık'ta yaşayan dedesi ile yaşamaya başladı. Eşinin peşinden İstanbul'a gelen Mehmet K., eşinin Yakacık'ta yaşayan dedesinin yanında kaldığını tespit ederek, 19 Aralık tarihinde saat 11.30 sıralarında evden çıkmasını bekledi. Evden çıkan eşini yakalayan Mehmet K., eşini 20 bıçak darbesi ile ağır şekilde yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Süheyla K., hastaneye kaldırılırken, Mehmet K., aynı gün Pendik'te polis tarafından yakalandı.

Görüntü Dökümü: -Dün çekilen görüntüler

20.12.2019 - 13.35 Haber Kodu : 191220137

===========================

5-ÇATALCA'DA BATAN KAYIKTAKİ 3 KİŞİDEN BİRİNİ KURTARAN BALIKÇI O ANLARI ANLATTI

-Balıkçı Mümin Özen,"Can kurtaran yok mu?" diye bağırıyordu. Ben kıyıdaydım, onların sesini 3 kilometre uzaklıktan duydum. Sonra kendim kayığımla gittim onu sazlığın içinde buldum. "

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL, Çatalca'da Durusu Gölü'nde alabora olan kayıktan bir kişi sağ olarak kurtarıldı. Yardım çığlıklarını duyarak batan kayığın yanına gidip Mesut Yılmaz'ı (44)kurtarmayı başaran balıkçı Mümin Özen yardım seslerini 3 kilometre mesafeden duyduğunu söyledi.İstanbul Çatalca'daki Durusu Gölü'nde 3 kişinin bulunduğu balıkçı kayığının dün gece saatlerinde alabora olması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise balıkçılar tarafından kurtarıldı. Alabora olan tekneden sağ kurtulan Mesut Yılmaz (44) olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılmaz'ı kurtarmayı başaran balıkçı Mümin Özen o anları DHA'ya anlattı.

"KENDİ KAYIĞIMLA GİTTİM ONU SAZLIĞIN İÇİNDE BULDUM"Yardım çığlıklarını 3 kilometre mesafeden duyduğunu ifade eden Özen, "Gece ezan saatlerinde insan sesi duydum. "Can kurtaran yok mu?" diye bağırıyordu. Ben kıyıdaydım, onların sesini 3 kilometre uzaklıktan duydum. Sonra kendim kayığımla gittim onu sazlığın içinde buldum. Üç kişilermiş, iki kişinin kaybolduğunu, kayığın battığını söyledi. Sonra dalgıçlar geldi, kayığın yerini gösterdik. Bir kişiyi ben çıkardım, onu götürmüşler hastaneye. Kayığın battığı yerde bir ip vardı ona kürek bağladık, işaretledik. Büyükçekmece'den geldik diye söyledi ama kendine gelince Bağcılar'dan olduğunu söyledi. Söylediklerine göre yanındaki genç olana vermişler kayığı kullanmayı. Gaz kolunu elinden kaçırmış, motor hızla dönerek devrilmiş. Kurtarılan bir kişi ile sazlıkların olduğu bataklığa baktık ama kimse yoktu. Adam donuyordu, sağlıkçıları çağırdık. Onu götürmek zorundalardı ölüyordu götürmesek." dedi.

Görüntü Dökümü-------------------Mümin Özen röp-Mümin Özen detaylar

20.12.2019 -13.37 Haber Kodu : 191220138

================================

6- ÇATALCA DURUSU GÖLÜ'NDE KAYBOLAN 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Serdar ALTINTEPE/ Çatalca Durusu Gölü'nde teknenin alabora olması sonucu kaybolan iki kişinin cansız bedenleri, sabah yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında bulundu.Çatalca'da Durusu Gölü'ne (Terkos) dün gece balık tutmak için açılan tekne alabora olmuş, teknedeki Mesut Yılmaz (44) kurtarılırken, 2 kişiye ise ulaşılamamıştı. Karanlık ve sis nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına bu sabah tekrar başlandı. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri botlarla teknenin battığı bölgeye gitti. Dalgıçlar arama çalışmaları yaparken saat 10.20 sıralarında kayıp 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Ceset torbası almak için tekrar kıyıya gelen ekipler, ambulans aracından 2 adet ceset torbasını aldıktan sonra tekrar teknenin battığı bölgeye giderek 2 kişinin cansız bedenini sudan çıkardı. Bot ile kıyıya getirilen cesetler ambulansa taşındı. Kimlikleri henüz belli olmayan kişilerin cesetleri Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü-Arama çalışmaları-Cesetlerin bulunması-Cesetlerin ambulansa taşınması-Detaylar

20.12.2019 - 11.28 Haber Kodu : 191220068

=========================

7-KADIKÖY'DE KAÇAN MOTOSİKLETLİ GAZA BASTI; POLİSİ 10 METRE SÜRÜKLEDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Kadıköy'de denetim yapan trafik ekipleri şüphelendikleri bir motosikleti durdurmak istedi. Motosiklet sürücüsü bir anda gaza basınca onu durdurmak isteyen polis memuru yaklaşık 10 metre motosiklette asılı kalarak sürüklendi. Şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.Olay sabah saatlerinde Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre trafik polisleri cadde üzerinde motosikletlere yönelik denetim yapıyordu. Ekipler şüpheli gördükleri bir motosikletliyi durdurmak istedi.16 LSK 47 plakalı motosiklet sürücüsü Yunus Emre S. tam bu sırada gaza basarak kaçmak istedi.

"ELİM TAKILI KALDI GAZDA"Bu sırada Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı bir trafik polisi kaçan şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Kaçan motosiklete tutunan polis memuru yaklaşık 10 metre asılı kaldı. Şüpheliyi durdurmayı başaran polis memuru düşerek elinden ve ayağından hafif şekilde yaralandı. Kaçan şüpheli kelepçelenerek etkisiz hale getirilirken olay yerine asayiş ekipleri çağrıldı. Polis otosuna bindirilen şüpheli, "Elim takılı kaldı gazda" diye kendini savundu.

POLİSİ METRELERCE SÜRÜKLEDİGörgü tanığı Recep Akça, "Polisten kaçıyordu. Polis çevirdi motosikletliyi. Önce bir durdurdu sonra gaza bastı kaçmaya çalıştı. Uzun boylu polisi 5 metreden fazla sürükledi. Arkadan hızlı bir araba gelseydi ikisine de çarpardı" diye konuştu. Motosiklet ehliyeti olmayan şüpheliye polisin dur ihtarına uymamaktan işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü: -Kelepçelenen şüpheli-Trafik ekiplerinden görüntü-Elinden yaralanan trafik polisi-Şüphelinin "elim gazda takılı kaldı" demesi-Görgü tanığı ile röp-Şüphelinin motosikleti-Polis otosuna bindirilmesi-Genel ve detay görüntüler

20.12.2019 - 13.52 Haber Kodu : 191220145

============================

8-SENEGALLİ YOLCUNUN ŞİKAYETÇİ OLDUĞU TAKSİCİYE CEZA

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, ATATÜRK Havalimanı'nda 22 Mart 2019 tarihinde taksisine binen Senegalli yolcu Ousmane Alyly'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan taksici Osman Keleş'e "Hakaret" suçundan 4 bin 500 lira adli para cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık Osman Keleş ve avukatı hazır bulundu. Müşteki Ousmane Alyly ile avukatı Yener Şahin ise mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmadı.

"BERAATİNİ İSTİYORUZ "Sanık Osman Keleş'in avukatı, " O tarihte daha önce de arz ettiğimiz üzere yurt dışındaki bir ülkede Müslümanların ve Türk uyruklu vatandaşlarımızın da bir cami içerisinde hunharca öldürülmesinin acısının, kederinin sıcak olduğu bir durumda, müştekinin kendisine karşı lakayt beyanları olduğundan müvekkil de karşılık vermiştir. Başkaca da herhangi bir eylemi söz konusu değildir. Beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi. Sanık Osman Keleş ise son sözünde, "Olay sebebiyle 6 aydır çalışamıyorum, işsizim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

4 BİN 500 LİRA ADLİ PARA CEZASIMahkeme, sanık Osman Keleş'e "Hakaret" suçundan 4 bin 500 lira adli para cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını ise geri bıraktı. Mahkeme hakimi, sanık Osman Keleş'in "Tehdit" ve "Kişiler arasında ayrımcılık yapmak" suçlarının işlendiğine dair kesin inandırıcı delillerin oluşmadığı gerekçesiyle ise beraatine hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİAtatürk Havalimanı'nda aracına binen Senegalli Ousmane Alyly'e "Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin" diyerek fazla para istediği ortaya çıkan taksici Osman Keleş 22 Mart tarihinde gözaltına alınmıştı. "Gasp" suçuyla hakkında işlem yapılan Osman Keleş'in olayın ortaya çıkmasının ardından taksiciler tarafından dövüldüğü ortaya çıkmıştı. Taksiciler Esnaf Odası tarafından belgesi süresiz askıya alınan Osman Keleş, bağlı olduğu Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden de ihraç edilmişti, aracı da bağlanmıştı.

İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, taksi şoförü Osman Keleş hakkında "Tehdit", "Kişiler arasında ayrımcılık yapmak" ve "Hakaret" suçlarından 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Görüntü Dökümü: -ARŞİV

20.12.2019 -12.29 Haber Kodu : 191220112

===========================

9- BAKAN DÖNMEZ: VATANDAŞLARIMIZ İSTEDİKLERİ TAKDİRDE SADECE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETEBİLECEK Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ben elektriğimi tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten kullanmak istiyorum' diyen tüketicilerimiz için yeni bir tarife modeli çalışmasını başlattık. Bu tarifeyle vatandaşlarımız istedikleri takdirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek" dedi.İstanbul'da 10. 'IICEC Konferansı Dünya Enerji Görünümü 2019 Türkiye Lansmanı'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Buradan sizlere bir çalışmamızla ilgili bilgi vermek istiyorum. 'Ben elektriğimi tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten kullanmak istiyorum' diyen tüketicilerimiz için yeni bir tarife modeli çalışmasını başlattık. Bu tarifeyle vatandaşlarımız istedikleri takdirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek" dedi.

"VERİMLİLİĞİ TEŞVİK EDECEK YENİ MEKANİZMALARA İHTİYAÇ VAR"Sabancı Üniverstiesi tarafından düzenlenen konferansta konuşan Bakan Dönmez, "Verimliliği teşvik edecek yeni mekanizmalara ihtiyaç var. Klasik anlamda tasarruftan kazanç elde etme yöntemi tüketicileri motive etmiyor. Çünkü tasarruf konfordan ödün verilerek sağlanırken, verimlilik ise aynı konfor düzeyini koruyarak tüketiciye kazanç sağlıyor" dedi.

"EMİSYON ARTIŞLARININ ANCAK AR-GE VE İNOVASYONLA, YENİ TEKNOLOJİLERLE ÇÖZÜLEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"Bakan Dönmez, "Bizim en çok izlediğimiz konulardan biri de iklim değişikliği konusunda bu kadar söyleme rağmen emisyonların artması. Birçok eylem ve politikaya rağmen emisyon artışlarının yavaşlaması şimdilik en fazla ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla gerçekleşiyor. Türkiye olarak bu emisyon artışlarının ancak Ar-Ge ve inovasyonla, yeni teknolojilerle çözülebileceğini düşünüyoruz. Burada proaktif bir strateji izleyerek bakanlık bünyesinde start-up ve Ar-Ge süreçlerini başlattık. Bir sonraki etkinliğimiz de bunu da buradan ilk kez duyuracağız ocak ayında hidrojen stratejileri üzerine olacak. Bizim baktığımız noktadan, sistemde daha fazla yenilenebilir kaynak barındırmanın en önemli noktalarından biri de hidrojen sistemleri olabilir" diye konuştu.

"ASIL BÜYÜK SORU KÖMÜR VE FOSİL YAKITLARIN GELECEĞİ""Asıl büyük soru kömür ve fosil yakıtların geleceği. Dünyada kömür tüketimi 1983'ten günümüze iki kat arttı." diyen Bakan Dönmez, şöyle konuştu: "Uzun vadeli trendlerde petrol krizleri sonrası Avrupa ülkelerinde de kömür tüketimlerinde hep bir artış söz konusu. Kömür yatırımları başta gelişmekte olan Asya ülkeleri olmak üzere halen gücünü koruyor. Ancak 2-3 yıl öncesine kıyasla bu alanda bir gerileme de başladı. Bizim analiz anlamında merak ettiğimiz soru, petrol ve gaz fiyatları düşük olduğu için mi kömür yavaşladı? Kömür talebinin ikame fiyat esnekliği çok yüksek olabilir mi? Eğer öyle ise, daha fazla temiz kömür teknolojileri konusunda Ar-Ge yapmamız lazım. Kendi hidrojen stratejilerimizde yerli kömürden hidrojen eldesini de konuşacağız. Ama doğal kaynaklar stratejimizde çok bilinen bir yol izliyoruz. Türk Lirasıyla dolar üretmiş oluyoruz. Bizim yerli işgücümüzle Türk insanının en doğal hakkı ve varlığı olan yer altı zenginliklerimizle eğitim, sağlık, güvenlik gibi hizmetlerimize kaynak oluşturuyoruz"dedi.

"TÜRKİYE DOĞALGAZ ARZ GÜVENLİĞİ MODELİDİR"Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğal gaz sektöründe ise, Türkiye altyapısını çok kısa bir sürede güvenilir seviyeye çıkardı. Bu noktada birçok ülke için Türkiye bir doğal gaz arz güvenliği modelidir. Bölgesel anlaşmazlıklar ve tartışmalara rağmen vatandaşlarımıza, bu sorunlu bölgede, en güvenilir enerji kaynaklarını en kesintisiz şekilde sağlamak için gece gündüz çalışan ekiplerimiz var. Türkiye üç yüzer LNG terminali ve iki kıyı terminali, depolama noktaları ve her noktadan doğal gaz girişiyle coğrafyasındaki doğal enerji merkezidir. Enerji merkezlerinin en önemli özellikleri de yatırımcılara risklerini kontrol edebilecekleri araçları vermesidir. EPİAŞ da bu araçları hızla devreye alacak. Böylelikle ileri doğru kontratlar ve esnek LNG tedariğiyle daha çok oyuncunun yer aldığı bir pazara doğru ilerliyoruz. Türkiye'nin bu tesisleri bölgesel arz güvenliği için de çok önemli olacak. Türkiye sadece kendisine değil, bölge halklarının refahına da yatırım yapmıştır. Enerji, küresel bir oyun ve Türkiye'de bunu bölgesel oynayabilecek araçlarını devreye aldı"Enerji de merkez ülke olmak için sadece transferi yapan değil aynı zamanda fiyatlandırılmasının da yapıldığı bir alt yapıya sahip olmak gerektiğini belirten Dönmez, "Enerjide tam anlamıyla bir merkez ülke olmak için enerjinin sadece transfer edildiği değil, aynı zamanda fiyatlandırılmasının yapıldığı, pazarın gelişimine yön veren, serbest piyasa şartları içerisinde daha fazla alıcı ve satıcının bir araya geldiği gelişmiş bir enerji altyapısına sahip olmak zorundayız. Siyasi istikrarımız, güçlü ekonomimiz, artan talebimiz, nitelikli iş gücü piyasamız ve dinamik pazar yapımız en güçlü yanlarımız. Bunu başaracak bütün argümanlara sahibiz" dedi.

"YAPAY ZEKA, AKILLI SİSTEMLER, GELİŞMİŞ VERİ ARAÇLARI GÜNDEMİMİZDE EN ÜST SIRALARDA"Dönmez sözlerine şöyle devam etti: "Milli Enerji ve Maden Politikamızın en önemli ayaklardan biri de bu kapsamda yerlileştirme. Enerji dönüşümleri aslında bir teknoloji hikayesidir. Yani teknolojiniz yoksa enerji oyununda sözü geçen bir oyuncu olmanız zor. Büyük bir oyunun oyuncusuysanız, teknolojiniz olmalı ve bu teknoloji başkalarının da işine yaramalı. YEKA projeleri ile Türkiye yenilenebilir enerji teknolojilerinde ve gelecekte depolamada teknoloji merkezlerinde en önemli üretim üslerinden biri olmayı hedefliyor. Fakat daha birçok teknoloji en az birer enerji kaynağı kadar sistemimize etki ediyor. Yapay zeka, akıllı sistemler, gelişmiş veri araçları gündemimizde en üst sıralardadır. Elektrikli arabalar, kayıt zinciri gibi birçok yeni teknolojiyi de araştırarak kendimize bir yol haritası belirliyoruz"

Görüntü Dökümü-Bakan Fatih Dönmez konuşmaları

20.12.2019 - 13.18 Haber Kodu : 19122013320.12.2019 - 13.40 Haber Kodu : 191220139

=============================

10- KILIÇDAROĞLU'NUN KATILDIĞI AÇILIŞTAKİ PROTESTO

Gülseli KENARLI - Ali ABLAY - Harun UYANIK/ İSTANBUL, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı açılış öncesi elindeki pankart ile sahneye fırlayan kadının, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu protesto etmek istediği öğrenildi.Kılıçdaroğlu, dün öğle saatlerinde Şişli Belediyesi "Komşu Masa" açılış törenine katıldı. Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen tören öncesi sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görelileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı. Nazife O. isimli kadının pankartı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bir arkadaşına iş sözü verdiği ve sözünü tutmadığı için protesto etmek amacıyla açmak istediğini söylediği öğrenildi. Pankartta ise 'arkadaşıma verdiğiniz sözü tutun' yazdığı kaydedildi. Görüntü Dökümü: --------------------Kadının görüntüsüPankartın görüntüsüKadının yerden kaldırılmasıDetaylar

20.12.2019 - 12.31 Haber Kodu : 191220114

======================

(havadan görüntülerle) 11-İNGİLİZ GEZGİN KADIN KOŞARAK 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDEN GEÇTİ ( Haber - Kamera : Ali AKSOYER, Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, NEPAL'deki yoksul çocuklar için İngiltere'den hareket eden ve 1 yıldır yanında çekerek taşıdığı küçük karavan ile yürüyen gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope, 15 Temmuz Şehitler köprüsünü koşarak geçti. 73 yaşındaki gezginin yanında çekerek taşıdığı karavanla köprüden geçişi havadan da görüntülendi.İngiltere'den yola çıkarak Nepal'e giden Rosie Swale Pope, İstanbul'da verdiği aranın ardından tekrar yola koyuldu. Rosie Swale Pope'u geçişi sırasında hayranları da yalnız bırakmadı. Pope, küçük bir hayranının getirmiş olduğu kitabı imzalamayı da ihmal etmedi. Beşiktaş, Barbaros Bulvarı üzerinde son hazırlıklarını yapan Pope'a 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi sırasında trafik polisleri de eşlik etti. BİR İMKANSIZI BAŞARIP AVRUPA'DAN ASYA'YA KOŞARAK GEÇECEĞİZHareketi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pope," Benim koşma amacım ; Kathmandu'da depremde ölen çocuklar için yardım toplamak ve toplanan parayla yeni okul yaptırmak. Kurulan vakıf için bağış ve yardım topluyorum. Bu çerçevede İstanbul'dan geçiyorum. İstanbul benim için özel bir şehir. Güzel insanlarla tanıştım. Şuanda bir imkansızı başarıp bir kıtadan diğer kıtaya koşacağız. Ardından Nepal'e doğru yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. KURDUĞU VAKIF ÜZERİNDEN TOPLANAN BAĞIŞLARLA OKUL YAPTIRACAKSponsor olmaksızın toplanan bağışlarla bu yürüyüşü gerçekleştirdiğini belirten Pope, "Bir sponsorum yok. Phase Worldwide hesabı üzerinden bağışlarını yapabilirsiniz. Buradan toplanan paralarla o çocuklara okul yaptırmak. Bir yılı aşkındır yollardayım. Kimi ülkelerde geçiş daha zor olacağı için önümüzdeki sene Kathmandu'ya ulaşmaya planlıyorum. Haftanın beş gününü yollarda geçiyorum, iki günü ise kendime zaman ayırıyorum. Malzemelerim şarj edip kişisel temizliğimi yapıyorum. Normalde karavanımda kalıyorum, bazı günlerde şarj ve temizlik için otelde kalıyorum. Karavanda kaldığım sürede bir problem yaşamadım, insanlar çok yardımcı oldu" diye konuştu.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden sorunsuz bir şekilde geçen Rosie Swale Pope, D-100 Karayolunu takip ederek Ankara yönüne ilerledi. Görüntü Dökümü: ------------Kadınla röportajKoşudan detaylarKöprüyü geçişiHavadan görüntülerGenel detaylar 20.12.2019 - 12.47 Haber Kodu : 191220122

Kaynak: DHA