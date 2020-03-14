DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 GAZİOSMANPAŞA'DA ÖLDÜREN YUMRUK KAMERADA: 8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALDI Özden ATİK / İstanbul, DHA- GAZİOSMANPAŞA'da ters yönden girdiği yolda kendisine tepki gösteren Sadık Yüksek (53) ile tartışıp yumruklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan İsmail Y.

GAZİOSMANPAŞA'DA ÖLDÜREN YUMRUK KAMERADA: 8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALDI

Özden ATİK/ İstanbul, DHA- GAZİOSMANPAŞA'da ters yönden girdiği yolda kendisine tepki gösteren Sadık Yüksek (53) ile tartışıp yumruklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan İsmail Y. (33), 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkında ters yönden araç kullanması, kan aktığını görüğü halde maktülü bırakarak uzaklaşmasını dikkate alarak haksız tahrik hükümlerini uygulamadı. MOBESE kameralarına yansıyan olayın görüntüleri de delil olarak dosyada yer aldı.

Olay, 2 Haziran 2019'da Karadeniz Mahallesi, General Aldoğan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Maktül Sadık Yüksek karşıdan karşıya geçtiği sırada trafikte ters yoldan aracıyla ilerleyen sanık İsmail Y.'ye tepki gösterdi. El kol hareketleriyle tepkisini gösteren Sadık Yüksek'e, yolun ortasında durarak aracının kapısını açan sanık İsmail Y. tarafından yumruklandı. Sadık Yüksek aldığı darbenin etkisiyle kafası yere gelecek şekilde düştü. Sanık İsmail Y., aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar ise yerde başı kanayan Sadık Yüksek'e yardım etmeye çalıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yüksek, yoğun bakıma alındı. Yüksek, tüm çabalara rağmen yumruk sonucu kafasını kaldırıma çarpması sonucu geçirdiği beyin kanaması yüzünden 4 gün sonra hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınana İsmail Y., ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık, sanık İsmail Y. hakkında "Netice sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama" suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

"PİŞMANIM"İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık İsmail Y. savunmasında, kendi aracı ile ters yönden gittiğini kabul ederek "Maktul karşıdan karşıya geçiyordu. Korna çaldım. Yanına geldiğimde bana küfür etti. Açık olan camımdan duydum. Şoför kapısının olduğu yere geldi. Camın açık bölümünden bana küfür ederek vurmaya çalıştı. Denk getiremedi vuramadı. Aşağıya inmeye çalıştım. Kapıyı üzerime itti. Kapı suratıma çarptı. Rahmetli babamla ilgili küfür edince kapıyı açtım. Aşağıya indim. Eli havadaydı. Bana vurmak üzereydi. Bana vurmaya çalışan elini omzundan tutmaya çalıştım. Dengesini kaybetti. Sırt üstü yere düştü. Zemin düz asfalttı. Kafası asfalta değdi. Kafasının arkasından kan geliyordu. Maktüle vurduğumu hatırlamıyorum. Olaydan sonra kaçmadım. Aracımı götürüp park ettim. Sonra olay yerine geri döndüm. İçinden çıkamadığım bir vicdan azabı içindeyim. Pişmanım. Kendimi korumak isterken böyle bir olayın içine düştüm" dedi.

8 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDIMahkeme, suçun işleniş biçimi, olay öncesinde ve sonrasında sanığın haksız hareketleri dikkate alarak ilk olarak 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan mahkeme, verdiği cezayı 8 yıl 4 ay hapis cezasına indirdi.

İLK HAKSIZ HAREKETİ SANIK BAŞLATTIĞI İÇİN TAHRİK HÜKMÜ UYGULANMADIOlayda ilk haksız hareketi ters yönde araç kullanarak sanığın başlatmış olduğunu, Sadık Yüksek'e ölüme neden olacak şekilde yumruk attığı, kan aktığını gördükten sonra onu olay yerinde bırakarak aracıyla olay yerinden uzaklaştığını dikkate alan mahkeme, haksız tahrik hükümlerini uygulamadı. Sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verildi.

GÖRÜNTÜLER DELİL OLDUDosyada delil olarak konulan MOBESE kamera görüntülerinde, sanık İsmail Y'nin transporter minibüsü ile ters yoldan girdiği, karşıdan karşıya geçen maktül Sadık Yüksek'in ise araca doğru el kol hareketleriyle tepki gösterdiği görülüyor. Maktülün daha sonra yolun ortasında duran aracın yanına ilerlediği, tepkisini sürdürdüğü ve sanığın ise aracın kapısını açarak maktülü yumrukladığı da görüntülerde yer alıyor. Yere yığılan Sadık Yüksek'in bir daha da kalkamadığı, çevredeki vatandaşların yardım için Yüksek'in yanına koştukları görülüyor.

Görüntü Dökümü-----------------------Olay anına ilişkin görüntüler-Ölen kişinin fotoğrafı-genel ve detaylar

14.03.2020 - 11.18 Haber Kodu : 200314061 14.03.2020 -12.24 Haber Kodu : 200314084

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2- SURİYE'DE PYD/YPG'DEN KAÇAN H.D. İSTANBUL'DA AİLESİYLE BULUŞTU

-Buluşmada duygusal anlar yaşandı.

Elif YAVUZ-İdris TİFTİKCİ/ SURİYE'de PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösteren ve terör örgütünün korkunç yüzünü görerek örgütten kaçma planları yapan H.D., İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ailesiyle yaptıkları görüşmeler neticesinde ikna edildi. PYD/YPG terör örgütünden kaçarak, Şanlıurfa Ceylanpınar'da güvenlik kuvvetlerine teslim olan H.D. İstanbul'da ailesiyle buluşturuldu.

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik faaliyetlerini sürdüren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, 2015 yılından beri 'Kayıp Şahıs' olarak arama kaydı bulunan H.D.'nin PYD/YPG saflarında olduğunu belirlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin H.D.'nin ailesi ve yakınlarıyla yaptığı ikna çalışmaları neticesinde, Suriye'de PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösteren H.D.nin 10 Mart 'ta örgütten kaçarak Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesine güvenlik kuvvetlerine teslim olmasını sağladı.

ÖRGÜTTE KATILANA KADAR KENDİSİNE NEZARET EDİLMİŞİstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince H.D.'nin 2015 yılında İstanbul'da bir semtte tanıştığı kişinin propagandası sonucu sözde DAEŞ terör örgütü ile savaşmak amacıyla PYD/YPG terör örgütüne katılma kararı aldığını, kendilerini aracılık eden kişiler tarafından Güneydoğu Anadolu'da bir ile gönderildiği, burada karşılayan kişilerce Suriye/Kamışlı bölgesine geçirilerek PYD/YPG terör örgütüne katıldığını, Suriye/Derik, Tel Abyad, Ayn El Arap (Kobani) bağlı Ayn İsa, Rakka'ya bağlı Tabka, Haseke ve Deyrzor bölgesine PYD/YPG terör örgütünde üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösterdiğini belirledi.

İFADESİNDE ÇARPICI DETAYLAR ORTAYA ÇIKTISuriye'de faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütü mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'ya karşı kullanıldığı, örgüt yöneticilerince PYD/YPG mensuplarının inşa edecekleri tüneller vasıtasıyla sızma yöntemlerini kullanarak TSK ve ÖSO mensuplarına eylem gerçekleştirilmesi hususunda talimat verildiği, Başta Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile İdlib bölgesindeki TSK operasyonlarının örgüt mensuplarının moral ve motivasyonunu bozduğu, hava destekli operasyonların, örgüte olan güveni azaltarak, son dönemde örgütteki çözülme ve kopmalara önemli derecede etki ettiği, kendisi gibi birçok arkadaşının 'da örgütten kaçmak için fırsat kolladığı öğrenildi.

AİLESİYLE KAVUŞMASINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDIİstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine kavuşan H.D.nin annesi duygusal anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü: --------------------H.D' nin annesiyle kavuşması-Detaylar

14.03.2020 - 10.26 Haber Kodu : 20031404414.03.2020 - 11.25 Haber Kodu : 200314064

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3- KORONAVİRÜS NEDENİYLE TOPLU TAŞIMA KULLANIMINDAKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 17'YE ULAŞTI

Mehmet DEMİRKAYA-İSTANBUL DHAKoronavirüs salgını riski sebebiyle İstanbul'da toplu taşıma kullanımındaki düşüş oranları yüzde 17'ye ulaştı. İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre 9 Mart'ta 7 milyon 441 bin 316 olan kullanım oranı 10 Mart'ta 7 milyon 51 bin 925'e, 11 Mart'ta 7 milyon bin 360'a, 12 Mart'ta 6 milyon 731 bin 295'e 13 Mart'ta ise 6 milyon 188 bin 972'ye düştü. Düşüş oranları son verilere göre yüzde 10'dan yüzde 17'ye ulaştı.

Görüntü Döökümü: ----------------Havadan görüntüler-Kavacık'ta trafik-Trafikten görüntü(Altunizade)-Genel ve detay

14.03.2020 - 12.02 Haber Kodu : 200314078

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4- THY'DEN YOLCULARA SEYAHAT UYARISI

Haber: Enver ALAS - SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, koronavirüs nedeniyle 9 Avrupa ülkesinden çıkışlı uçuşlar bugünden itibaren durduruldu. Türk Hava Yolları (THY), Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan çıkışlı uçuşu iptal olan yolcuların bilet değişiklik işlemlerini, THY'nin resmi internet sitesi, güncel mobil uygulaması ile satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acentelerden ücretsiz olarak gerçekleştirilebileceğini bildirdi.THY'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, koronavirüs kaynaklı son gelişmelerin ulusal ve uluslararası otoriteler ile yakından takip edildiği, virüsün yaygınlaşmasını kısıtlamak amacıyla bazı seferlerde düzenlemelerin yapıldığı ve ayrıca bu kapsamda uçuşu iptal olan veya olmayan yolculara tanınan haklar ile ayrıcalıkların güncellendiği belirtildi.Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun dün aldığı karar doğrultusunda Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka çıkışlı seferlerin 17 Nisan'a kadar durdurma kararı alındığı hatırlatılarak, şu bilgiye yer verildi: "14 Mart -17 Nisan tarihleri arasında Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç veya Danimarka çıkışlı uçuşu olan yolcuların, yeni rezervasyonlarını 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uygulanan bir uçuşa yapılması durumunda rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacak. Hiç kullanılmamış biletlerde ücretsiz iade yapılacak. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde yolculara imkanlar dahilinde parkur değişikleri veya biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacak."

UÇUŞU İPTAL OLMAMIŞ YOLCULAR İÇİN DE DÜZENLEMELER YAPILDIMayıs ayı sonuna kadar bu 9 ülkeye olan seferlerde bileti olan ancak uçuşu iptal olmamış yolcular için de için bazı düzenlemeler yapıldığı aktarıldı.Açıklamada, "13 Mart 2020 ve öncesinde biletleri düzenlenmiş, 13 Mart - 31 Mayıs tarihleri arasında bu ülkelerden çıkışlı uçuşu olan yolcuların 15 Nisan 2020 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla, yeni rezervasyonun 31 Mayıs'a kadar olan uçuşlara yapılması durumunda rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacak. Hiç kullanılmamış biletlerde ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.Uçuşu iptal olan yolcular işlemlerini, THY'nin internet sitesi, güncel mobil uygulamaları, satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acentelerden ücretsiz olarak gerçekleştirilebilecek. Ayrıca uçuşu iptal olmamakla birlikte verilen haklar doğrultusunda koronavirüs kaynaklı değişiklik ve iade işlemi yapacak yolcular ise THY satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acentelerde işlemlerini değişiklik-iade bedeli olmadan yapabilecek. ============================

5- AKOM'DAN YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul'da Pazar günü öğlen saatlerinden itibaren yağmurun etkili olacağını açıkladı.AKOM'un paylaştığı verilere göre İstanbul'da Pazar öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (30-70km/s), beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Kentte, sıcaklıkların da 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine yaklaşacağı tahmin ediliyor. Paylaşılan verilere göre yarın, hava sıcaklığı en yüksek 8 derece olacak.

VATANDAŞLARA HASTALIK UYARISIAKOM, bahar mevsimlerinde sıcaklıklarda yaşanan ani yükseliş ve azalışlar nedeniyle vatandaşlara uyarı yaptı. Hava sıcaklıklarındaki değişimler ve esen rüzgar nedeniyle başta soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlar olmak üzere birçok hastalığa neden olduğu belirtiliyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 21 Mart'a kadar mevsim normalleri civarı ile 3-5 derece altında, 21-25 Mart tarihleri arasında ise 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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6- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER OTOGARI DEZENFEKTE EDİLDİ

Can EROK-Özgür KUMANOVALI/ 15 Temmuz Şehitler Otogarı dezenfekte edildi.Koronavirüs salgını için başlatılan önlemler kapsamında İBB ekipleri tarafından Esenler'de bulunan 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda dezenfekte çalışması yapıldı. Ekipler otogarda bulunan otobüs firmalarına ait peronları ve yolcu bekleme salonlarında ilaçlama yaptı.

Görüntü Dökümü: ----------------Ekiplerin çalışması-Peronlarda dezenfekte yapılması-Yolculardan görüntü-Genel ve detaylar

14.03.2020 - 12.39 Haber Kodu : 200314090

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7- İBB BİNASI DEZENFEKTE EDİLDİ

Mehmet DEMİRKAYA- İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Saraçhane yerleşkesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi. İBB ekipleri, sabah saatlerinde özel kıyafetleriyle binaya geldi. Binanın giriş katından başlayan çalışmalar üst katlara doğru devam etti. Özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yapan ekipler, belediye binasındaki odalar dahil her noktayı temizledi.

Görüntü Dökümü: -Dezenfekte çalışması-Detaylar

14.03.2020 - 11.37 Haber Kodu : 200314068

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8- ALİBEYKÖY BARAJI'NDA DENETİM YAPILDI

Haber- Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHA - ALİBEYKÖY Barajı'nda su ürünleri denetimi yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sultangazi, Arnavutköy, Eyüp İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü 'su ürünleri denetimi' Alibeyköy Baraj Gölü'nde gerçekleşti. Denetimde, su ürünleri mevzuatı kapsamında kullanılması yasak olan 600 metre misina ağı toplandı. 3 sahipsiz tekne ve elektrikli tekne motoruna el konulurken, canlı oldukları tespit edilen 22 kilo çapak balığı yaşam alanlarına bırakıldı. Denetim kapsamında, bir kişiye 5 bin TL idari para cezası uygulandı.

Görüntü Dökümü: ---------Denetim görüntüsü

14.03.2020 - 11.41 Haber Kodu : 200314091

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9- FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde aracından inen bir kişi köprüden atladı. Sahil güvenlik ve deniz polisinin atlayan kişiyi denizde arama çalışmaları devam ederken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.Olay saat 09.00 sıralarında Fatih sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. İddialara göre köprü ortasında duran minibüsten inen bir kişi köprüden aşağıya atladı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edilirken, deniz polis ve sahil güvenlik ekipleri de denizde arama başlattı. Polis ekipleri köprü üzerinde bırakılan minibüs çevresinde güvenlik önlemi aldı. Köprü altında balık tutan Ali Akça "Köprünün üzerinde aracı gördüm, bozuldu zannettim. Polis ekipleri geldi, sahil güvenlikte arama yapıyor" diye konuştu. Sahil güvenlik ve deniz polisinin atlayan kişiyi denizde arama çalışmaları devam ederken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Görüntü Dökümü: -----------------------FSM köprüsünden görüntü-Köprü ortasındaki terk edilmiş minibüs-Polis ekiplerinden görüntü-Deniz polis ve sahil güvenlik arama çalışmaları-Vatandaş röp-Trafik yoğunluğu

14.03.2020 - 10.01 Haber Kodu : 20031404214.03.2020 - 11.31 Haber Kodu : 200314066

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10- 'YEŞİL ÇAY' PAROLASIYLA TELEFONDAN SİPARİŞLE UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ali ABLAY/ KARTAL'da 'Yeşil çay' parolasıyla telefondan siparişle uyuşturucu satan şüpheli yakalandı. Evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.Kartal'da Mahmut A. isimli kişinin akıllı telefon üzerinden sipariş alarak uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaşan, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyle irtibata geçerek buluşma ayarladı. Şüphelinin siparişleri "Yeşil Çay" parolasıyla aldığı bilgisine ulaşan ekipler aynı parolayı kullanarak Mahmut A. ile buluştu. Şüpheli seri numaraları önceden bilinen paralarla birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında 2 adet Extacy hap, 630 lira, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Mahmut A.'nın Orhantepe Mahallesindeki evinde yapılan aramalarda ise 21 adet klipsli poşet içerisinde 40 gram gelen Marihuana, yine klipsli poşet içerisinde 58,4 gram Skunk, 507 adet çeşitli renklerde extacy hap, hassas terazi, ele geçirildi. Yapılan sorgulamasında "Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak" suçundan kaydının olduğu anlaşılan şüpheli mahkemeye sevk edildi. Mahmut A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü: --------------(POLİS KAMERASI)-Yapılan arama-Uyuşturucu bulunması-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

14.03.2020 - 12.44 Haber Kodu : 200314093

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11- BAKAN ERSOY: ÖZEL TİYATROLARA DESTEK OLACAĞIZ Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ/İstanbul, KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şu anda en büyük mağdur turizm sektöründen sonra kültür ve sanat dalı ile ilgilenen başta özel tiyatrolar. Onlara da bu süreçte bir destek paketi ile destek olacağız" dedi.Özel tiyatroların temsilcileriyle İstanbul'daki bakanlık ofisinde bir araya gelen Ersoy, toplantı sonrası gazetecilere açıklama yaptı.Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy yaptığı açıklamada, "Geçen hafta Perşembe günü biliyorsunuz turizm sektörü ile ilgili bir destek paketi üzerinde çalıştığımızı söylemiştik. Perşembe günü Sektör temsilcileri ve STK temsilcileri başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdik. Hemen akabinde ise onlardan gelen istekler talepler doğrultusunda hemen akabinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bir toplantı yaparak bu istekleri konuları tartıştık ve bir hafta içinde bu destek paketlerini açıklayacağız. Herhangi bir gecikme söz konusu değil. Önümüzdeki hafta içinde Turizm Destek Paketini açıklayacağız" dedi.

"ÖZEL TİYATROLARA DA DESTEK OLACAĞIZ"Koronavirüs etkisine de değinen Bakan Ersoy, "Tabii bu Koronavirüsten birinci derecede etkilenen turizm sektörü olmak ile birlikte maalesef yine bizim bakanlığımız ukdesinde olan kültür ve sanat faaliyetleri ve etkinlikleri de belli bir süre, Nisan sonuna kadar ertelendi. Özellikle özel tiyatrolarda bu süreçte en olumsuz etkilenenler arasında. Bugün sabah özel tiyatroların temsilcileri, tiyatro kooperatifi ve oyuncu sendikalarının temsilcilerini davet ederek bir toplantı gerçekleştirdik. Detaylı olarak acil ihtiyaç duydukları konuların üzerinden geçtik. Onlarla haftaya Cuma bir toplantı daha yapacağız ve önümüzdeki hafta Pazartesi günü de güzel sanatlar genel müdürlüğümüzün sitesinden özel tiyatroların hangi kriterlerde bize başvuracakları ile ilgili bir tebliğ yayınlayacağız ve talepleri aldıktan sonra bir hafta içinde özel tiyatrolara nasıl bir destek paketi sunacağımızı da açıklayacağız. Şu anda en büyük mağdur turizm sektöründen sonra kültür ve sanat dalı ile ilgilenen başta özel tiyatrolar. Onlara da bu süreçte bir destek paketi ile destek olacağız" diye konuştu. Görüntü Dökümü: ------------------------- -Toplantıdan görüntüler-Bakan Ersoy'un açıklaması-Genel ve detay

14.03.2020 - 11.22 Haber Kodu : 200314082

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12- İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS; TARABYA'DA GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/ İstanbul'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis, etkisini gündüz saatlerinde de göstermeye devam ediyor. İstanbul Boğazı'nın bazı kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı. Tarabya'da deniz yüzeyinde görüş mesafesi birkaç metreye kadar indi.

Görüntü Dökümü---------------------Boğazın sisle kaplanması-Balık tutanlaran detay görüntü-Siste yürüyüş yapanlardan detay görüntü-Genel ve yakın detaylar

14.03.2020 - 09.33 Haber Kodu : 200314036

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13- TUZLA'DA ÇARPIŞIP YAN YATAN GEMİDEN SIZAN YAKITIN DENİZE YAYILMAMASI İÇİN ÖNLEM

Çağrı ÇALIŞKAN/ TUZLA açıklarında 28 Şubat'ta şiddetli yağış ve lodos nedeniyle sürüklenen Clavigo isimli gemi, Dede isimli başka bir gemiye çarpmış, gemilerde bulunan toplam 13 mürettebat Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Yan yatan Clavigo isimli gemi Tuzla açıklarında kalırken, gemiden sızan yakıtın denize yayılmaması için önlem alındı.Tuzla açıklarında geçen ay yaşanan olayda, lodos ve şiddetli yağmur nedeniyle demir tarayarak sürüklenen Clavigo isimli gemi, Dede isimli bir gemiye çarptı. İki gemi de çarpışmanın etkisiyle yan yatarak su almaya başladı. Olay yerine Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gemilerde bulunan toplam 13 mürettebat ekipler tarafından kurtarıldı. Kazaya karışan gemilerin ikisi de yan yatmış halde Tuzla sahilinde kaldı. Clavigo isimli gemiden sızan yakıtın denize yayılmaması için geminin çevresine barikat kurulduğu görüldü. Yan yatan gemiler havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü: ---------------------Havadan görüntü-Yan yatan gemi-Alınan önlem-Detaylar

14.03.2020 - 12.43 Haber Kodu : 200314092

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14- BURHAN FELEK SPOR KOMPLEKSİ'NİN EN ÖZEL SPORCULARI

Anıl UÇAN/İSTANBUL, -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Şubat'ta açılan Burhan Felek Atletizm Stadı ve Pisti en özel sporculara ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, tüm Türkiye'de Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde down sendromlu, otizmli, mental, görme, işitme ve bedensel engelli bireylere yönelik gerçekleştirilen sportif çalışmalarla engelli bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleme amacıyla "Mutlu Çarşamba" etkinliği düzenleniyor. "Mutlu Çarşamba" etkinliğinin İstanbul çalışmaları ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Şubat'ta açılan Burhan Felek Atletizm Stadı ve Pisti'nde gerçekleştiriliyor. İstanbul'un 39 ilçesinden Burhan Felek Spor Kompleksi'ne gelen özel sporcular burada İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı eğitmenlerin tarafından ısınma hareketleri, koşu, denge gibi özel uygulamalara tabi tutuluyor. Down sendromlu, otizmli, mental, görme, işitme ve bedensel engelli bireyler bu uygulamalar ile fiziksel, sosyal ve bilişsel alanlarında parametrelerini geliştirme imkanı sağlıyor. Bu özel sporcuların etkinlikleri görüntüledi. Özel sporcular güne ısınma hareketleri ile başlıyor. Daha sonra 400 metre koşan özel sporcular, salona geçerek denge antrenmanı yapıyorlar. Antrenmanın sonunda ise görme engelli Emre Kandemir özel sporcu arkadaşlarına keman çalıyor.

"ÖZEL SPORCULAR OLİMPİYATLARDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEKLER"İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde eğitmen Tahir Sülük,"Bakanlığımız bünyesinde başlattığımız Mutlu Çarşambalar programımız var. Biz bu programı sadece Çarşamba günleri yapmıyoruz. Haftanın 5 günü sabah 9'dan akşam 5'e kadar görme, bedensel, otizm, down sendromlu kardeşlerimize burada atletizm çalışmaları ve psikomotor uygulamaları yapıyoruz. Burada atletizm çalışmaları yapıyoruz. 60 tane öğrencim var. 55 tanesine psikomotor gelişimi uygulamaları yapıyorum. Yetenekli bulunan öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlıyorum. 4 tane milli sporcum var. 3 tanesi 60 metrede Avrupa Şampiyonu oldular. 2020 yılı Nisan ayında Antalya'da gerçekleştirilecek Down Sendromlu Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecekler" dedi.

"YAĞMUR ÇAMUR DEMEDEN ANTREMAN YAPIYORUZ"Özel sporculardan Rıdvan Yalçın, "Ben burada atletizm dersi alıyorum. Allah nasip ederse yarışa çıkacağız. Antalya'da kamp yapacağız. Anneme babama hamd olsun. Yağmur çamur demeden antrenörümüz Tahir Hoca ile birlikte antrenman yapıyoruz" dedi. Bir diğer özel sporcu Ecem Akyüz, "Ben liseden mezunum. Buraya spora geliyorum. Ayrıca folklore gidiyorum. Spor yapmaktan çok memnunum. Spor yapmak insana çok iyi geliyor" dedi.

"ENGELLİLERE ŞANS VERİLİNCE YAPAMAYACAKLARI YOKTUR"Keman çalan görme engeli özel sporcu Emre Kandemir ise,"Enstrüman olarak keman çalıyorum. Spor olarak yüzmeye gidiyorum. Ben müziğimi çok seviyorum. Konservatuara katılmak istiyorum. İleride müzisyen olmak istiyorum. Ben bir kursa gidiyordum. Orada Şafak Hocam vardı. Ben yaklaşık 9-10 yıldır keman çalıyorum. Bana Şafak Hocam keman çalmayı öğretti. Keman çalmayı çok seviyorum. Ben keman çalmadan önce ilk ork ile müziğe başladım. Bana hiç kimse ork çalmayı öğretmedi. Ben kendi başıma öğrendim. Daha sonra bunun eğitimini alıp kemana başladım. Ben şunu söylemek isterim engellilere şans verilirse engellilerin yapamayacağı hiçbir şey yoktur." dedi.

Görüntü Dökümü-----------------Özel sporcuların ısınması -Özel sporcuların pistte koşma detayları-Özel sporcuların salonda denge antrenmanı-Özel sporcuların keman eşliğinde dans etmesi-Özel sporcular ile röp-Eğitmen Tahir Sülük röp-Genel Detaylar

14.03.2020 - 11.42 Haber Kodu : 20031407114.03.2020 - 11.41 Haber Kodu : 200314070

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(Tekrar) 15- KORONAVİRÜSLE TERMAL KAMERAYA YOĞUN İLGİ

* Koronavirüs tespitinde kullanılan termal kameralara ilgi arttı.

* Havalimanlarına yerleştirilen termal kameralar seyyar olarak da kullanılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları da önlemler kapsamında termal kamera kullanıyor.

* Termal kamera satışı yapan firmalar, fiyatı 200 bin lirayı bulan kameraları tedarik etmekte zorlandıklarını ifade ediyor. En çok talep ise AVM'ler ve havalimanlarından geliyor.

Beyza Nur GÜLER - Harun UYANIK - Uğur CAN/ İstanbul, - KORONAVİRÜSÜN Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından, vücut sıcaklığı ölçen termal kamera satışlarında artış oldu. Firmalar, fiyatı 200 bin lirayı bulan termal kameraları tedarik etmekte zorlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumaları da önlemler kapsamında termal kamera kullanıyor.

"ÇOK BÜYÜK BİR STOK SIKINTISI YAŞIYORUZ"Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün Türkiye'ye sıçraması, vücut sıcaklık derecesini ölçen termal kamera satışlarını da artırdı. Havalimanlarına yerleştirilen termal kameralar seyyar olarak da kullanılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları da önlemler kapsamında termal kamera kullanıyor. Son olarak bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazından çıkarken hemen yakınındaki korumanın elindeki termal kamera dikkat çekti.Termal kameraların fiyatları özelliklerine göre 200 bin liraya kadar çıkabiliyor. Geçtiğimiz yılların aynı dönemine göre satışların 2 kattan fazla arttığını vurgulayan firmalar, özellikle alışveriş merkezleri gibi kalabalık yerlerden gelen toplu satın alma taleplerini karşılayamadıklarını ifade etti. Gebze'deki bir elektrik-elektronik ve otomasyon firmasın da e-ticaret yöneticisi olan Murat Tatoğlu, "Beklenen talebi, şu anda firmalar maalesef yerine getiremiyor" dedi."Çok yüksek bir alım var" diyen Tatoğlu, "Geçen yıllara göre satış hacmine baktığımızda şu anda yaklaşık 2 katından daha fazla bir talep olduğunu görüyoruz. Müşterilerimizin talebi var, biz buna cevap veremiyoruz. Gerçekten kullanan kişilere bunları ulaştıramadığımız için bu bize sorun yaratıyor ve yanlışları doğuruyor. Bilinçsiz bir şekilde alımlar olduğundan, bunların önüne geçemiyoruz. Yani hangi firmanın neyi satın alacağını, alamayacağını kontrol edemediğimizden dolayı özellikle internet üzerinden satışlarda bu sorunlar ile karşılaşıyoruz. Şu an çok büyük bir stok sıkıntısı yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"TERMAL KAMERALAR TEŞHİS KOYMAK İÇİN KULLANILMAZ"Termal kamera alışverişlerinin bilinçsizce yapılmaması gerektiğini vurgulayan Tatoğlu, "Öncelikle son kullanıcıların, yani 'Bu ürünü ben alayım evimde kullanayım' diyenlerin termal kamera almaması gerekiyor. Evlerde normal sıcaklık ölçen, infrared sıcaklık ölçerler ile kendi kontrolünüzü yapabilirsiniz. Yani hiçbir termal kamera teşhis koymak için satılmaz ya da kullanılmaz. Ancak kontrollerde, baktığınız zaman toplulukların bulunduğu yerlerde, alışveriş merkezlerinde daha üst seviyeli cihazlar ile kontroller yapılır. Bizim en çok sorun yaşadığımız şeylerden bir tanesi, çoğu alışveriş merkezlerinin yani son kullanıcılara satış yapan yerlerin yüksek alımlar ile bize geliyor olması. Ancak hangi termal kameraları alacaklarını bilmiyorlar. Endüstriyel tipli cihazları alıp ben bunlarla sağlık için kullanacağım diyen, bizden talepte bulunanlar var. Biz bu kişilere yapamayacağını, doğru teşhislerde bulunulamayacağını belirtiyoruz. Ama işte maalesef firmalar, alacak kişiler, bizimle iletişime geçen kişiler bununla alakalı doğru bilgileri olmadığından dolayı düşük tutarlı ve normalde elektrik tesisatlarında kullanılan ürünleri insanlar üzerinde de kullanmaya çalışıyorlar. Bu kesinlikle yanlış. Doğru bilgiyi vermez, yanlış teşhislerde bulunursunuz çünkü ölçüm hassasiyet oranları düşüktür. Buna dikkat etmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. "EN ÇOK TALEP AVM'LER VE HAVALİMANLARINDAN GELİYOR"Çoğunlukla alışveriş merkezleri ve havalimanlarından talepler geldiğini dile getiren Tatoğlu, "Genelde yüksek adetlerde talep alıyoruz ama dediğim gibi bilinçsizce, hangi ürünlerin kullanılması gerektiğini bilmeden talep ediyorlar. Şu da olabilir, sağlık anlamında kullanılan termal kameralar standart, sabit termal kameralardır ve bu görüntüyü daha çok bilgisayar ekranlarından görüyorlar. Küçük alışveriş merkezleri güvenlik personellerine bireysel bir termal kamera verip, biraz daha orta seviye kameralarla teker teker kontrolleri yapabilir mi? Yapılabilir. Onda bir hata olacağını düşünmüyoruz ancak kullanışlılık açısından çok kolay olmayacaktır. Onun için sabit, daha üst seviye ürünleri tercih etmeniz gerekiyor. Tekrar aynı konuya değiniyoruz ama açıkçası ne aldığımızı bilmemiz gerekiyor" dedi. "BİN 500 LİRAYA DA VAR, 200 BİN LİRAYA DA" Fiyatlar ile ilgili ise Murat Tatoğlu, "Makas çok açık. Ortalama bir termal kamera, şu anda en çok tercih edilenler bin 500 liradan başlıyor, 100 bin, 150 bin hatta 200 bin liraya kadar uzayan bir fiyat farkı var. Bu ürünlerde alacağınız 10 bin lira altındaki bir termal kamera ile kalabalık alanlarda, mesela bir alışveriş merkezinde ölçüm yapmanız çok zor. Doğru değerleri vermez size. Yüksek fiyatlı ürünleri tercih etmek gerekiyor. Bunlar için bizim önerdiğimiz bazı seriler var. Ortalama 100 bin lira üzerindeki cihazlar ile AVM'lerde kontrol sağlayabilirsiniz. Çoğu gördüğünüz termal kamera, özellikle haberlerde gördüğümüz termal kameralar 100-150 bin lira bandında olan ürünler. Çözünürlük kalitesi ve algılama mesafesi durumu söz konusu olduğundan dolayı, 3-5 bin liralık cihazlar ile yüksek fiyatlı olanla aynı görüntüyü görüyoruz diyerek alırlarsa büyük problem yaşanır ve ölçüm yapılamaz. Bu kameralar geniş açı ile görmüyor ve hata payı yüksek. 37-38 derece olan insan sıcaklığında 1,5 derecelik fark bile büyük sıkıntılar doğurabilir. O nedenle alacağımız kameranın çözünürlüğünün yüksek olması gerekir" şeklinde konuştu 38 DERECENİN ÜZERİNDE ATEŞİ OLANLARA ÖN MÜDAHALE ŞANSINI DOĞURUYORTermal kameraların çalışma prensibini ve önemini ise Tatoğlu, şu sözlerle anlattı: "Aslında normal bireysel kullandığımız sıcaklık ölçerler ile hiçbir farkı yok. Tek fark termal kameralarda görüntüleme sistemi ve soğukların mavi tonlarda sıcak renkleri kırmızı tonlarında gösteriyor. Bir örnek veriyorum, 50 kişilik bir gruba baktığımız zaman, sıcaklık değeri renk skalasına göre belirlendiği için o skalaya göre farklılıklar yani hangisi daha kırmızı görünüyorsa onu belirlemenizi sağlıyor. Ayrıca noktasal olarak hedefleme vardır termal kamerada, geçen her kişiyi otomatik olarak kontrol eder. 50 kişi sırasıyla geçiyorsa, onların vücudundaki en sıcak ve en soğuk noktayı görür. 38 derecenin üzerine çıkan yüksek ateşlerde, ön müdahale yapılabilir ama bireysel olarak teşhis koyma imkanınız yoktur. Ürünlerin üretici ve distribütör kaynaklı maalesef çok büyük stok sıkıntıları var. halkımıza ricamız, bilinçsiz yere termal kamera almayın, kullanmayın. Ayrıca nerede hangi ürünü kullanacağınızı bilin"

Görüntü Dökümü: ------------------------ -Termal kamera ölçümü görüntüleri-Termal kamera görüntüleri-Kalabalıkta termal kamera kullanımı-Firma yöneticisi ile röp. -Muhabir anonsu(Beyza Nur GÜLER)-Genel ve detay

14.03.2020 - 09.47 Haber Kodu : 200314039_

Kaynak: DHA