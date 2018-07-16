Dha İstanbul Bülteni - 2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından TEM otoyolu Metris kavşağındaki yol çalışmaları nedeniyle bu gece 00.00-06.00 saatleri arasında Ankara istikameti, yarın gece 00.00-06.00 saatleri arasında Edirne istikametinde yol trafiğe kapatılacak. Her iki günde de trafik akışı açık olan istikamette bölünmüş yoldan sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaklaşık üç ay önce başlatılan TEM otoyolu Metris kavşağındaki yol genişletme köprü ayakları inşaatı nedeniyle bugün ve yarın gece yol kapatılacak. Köprü inşaatı tamamlandığında Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerine bağlantı trafik sıkışıklığına neden olmadan sağlanacak. Köprünün tamamlanabilmesi için köprü kirişlerinin yerleştirilerek asfaltlama çalışmaları yapılacak. Gaziosmanpaşa ilçesine giriş sağlayacak ve Sultangazi ilçesinden Edirne istikametine bağlantı imkanı sunacak 4,5 kilometre yan yol inşaatı tamamlandı. Son aşama olan TEM Otoyolu üzerine 120 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde araç dönüş köprüsü yapılacak. Bu bağlamda, prefabrik köprü kirişlerinin montajının yapılabilmesi amacıyla Metris Kavşağı mevkiinde; 17 Temmuz 00.00-06.00 saatleri arasında Ankara istikameti, 18 Temmuz 00.00-06.00 saatleri arasında Edirne istikametinde kirişlerin yerleştirilebilmesi için yol trafiğe kapatılacak. Her iki günde de trafik akışı açık olan istikamette bölünmüş yoldan sağlanacak.

Belediye tarafından trafik kontrollü olarak verileceğinden dolayı sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması istendi.

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7- ŞİLE'DE 2 KİŞİ BOĞULDU, CANKURTARANLAR 100 KİŞİYİ KURTARDI

Haber-Kamera: Nurca KIRCALI İstanbul DHA

Şile sahilleri özelikle hafta sonları tatilcilerin akınına uğruyor. Hafta sonu yaşanan yoğunlukla birlikte uyarılara aldırış etmeden dalgalı denizlere girenler nedeniyle boğulma vakaları yaşanıyor. Şile'de dün iki kişi boğuldu, vatandaşlar tarafından kurtarılarak bir kişi hastaneye kaldırıldı, cankurtaranların kurtardığı bir kişinin ise hayati tehlikesi sürüyor. Cankurtaranlar dün boğulma tehlikesi geçiren 100 kişiye müdahale etti.

KONTROLSÜZ ALANDA DENİZE GİRENLER

Sultanbeyli'den gelerek Akçakese plajında dün saat 07.00 sıralarında denizde giren 20 yaşındaki Fırat Akpınar'ın cansız bedeni çıktı. Kabakoz Mahallesi sahilindeki kontrolsüz alanda boğulma tehlikesi yaşayan bir kişi de vatandaşlar tarafından denizden çıkartıldı ve Şile Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ayazma Plajı'nda da Eyyüp Yıldız son anda cankurtaran ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan Yıldız'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Sofular Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde plajda denize giren bir grup Suriyeli'nin arasındaki 13 yaşındaki kız çocuğu da boğuldu.

Bu arada Şile sahillerinde dün cankurtaran ekiplerinin denizde boğulmak üzere olan 100 kişiye müdahale ettiği öğrenilirken, sahillerdeki aşırı insan kalabalığı nedeniyle cankurtaran ekiplerinin bazı gözetleme kulelerini denizin içerisine taşıdıkları görüldü.

Öte yandan pazar günü plajlardaki yoğunlukla birlikte kaybolan çocuk sayısında da artış yaşanıyor. Aşırı kalabalık sahillerde çocukları kaybolan aileler Şile Belediyesi Plaj Zabıta Karakolu'na başvuru yapıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sahillerden detaylar

-Yoğunluk

-Sudan çıkarılanlar

-Ambulansa konulmaları

-Zabıta karakolu anonslar

-Çocukları kaybolan aileler

-Çocukları kaybolan aileler

-Genel ve detaylar

16.07.2018 - 10.40 Haber Kodu : 180716070_ - İstanbul