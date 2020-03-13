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Gülhane Parkı'nda İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 99'uncu yıldönümü nedeniyle İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadele adlı konferans düzenlendi.

13.03.2020 08:57 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:57
DHA İSTANBUL BÜLTEN 1
Gülhane Parkı'nda İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 99'uncu yıldönümü nedeniyle İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadele adlı konferans düzenlendi.İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Gülhane Parkı'nın içerisinde bulunan Alay Köşkü Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü sebebiyle İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadele isimli bir konferans düzenlendi. Konferansta Prof. Dr. Musa Duman, Prof. Dr. Şaban Sağlık, Doç. Dr. Mustafa Göleç ve Doç. Dr. Ahmet Koçak katılımcılara Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlattı. Konferansta Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile birlikte çok sayıda katılımcı yer aldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren konferans sonunda tüm katılımcılar İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ayakta dinlediler.

"ALLAH BİZLERE TEKRAR İSTİKLAL MARŞI YAZDIRMASIN"Konferans öncesinde konuşan Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Buraya gelirken şöyle bir düşündüm. Cenabı Allah insanları diğer mahlukatlardan farklı yarattı. Aklıyla, düşüncesiyle her insan ayrı bir alem. Her insan kendi düşüncesini yaşamak ve yaşatmak ister. Dünya'da acaba diğer milletler kendi kültürünü ve düşüncesini yaşatmak üzere canını veriyor mu Burada başka bir duygu var. Burada başka bir ruh var. Şimdi yıllarca hocalarımız öğretmenlerimiz bu duyguyu anlattılar. Ama şahsen ben 15 Temmuz akşamı yaşanan menfur olay zamanında şu cümleleri kendi kendime mırıldandım. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Gerçekten anlamı büyüktü. O akşam nefret ile andığımız bir akşam. Ama var ise bir tarafa bize bunu yeniden hatırlattı. İşte milletimiz ile ne kadar gurur duysak, ne kadar iftihar etsek azdır. Cenabı Allah bu vatana bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın dileklerimle hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum." dedi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise, "Öncelikle sayın bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Yoğun mesaisi arasında bu programa geldi ve başından sonuna kadar bizimle beraber oldu. Çok teşekkür ediyorum. Değerli konuşmacılarımıza ve misafirlerimize teşekkür ediyorum. Allah, İstiklal Marşı'nı sadece kelimeler ile telaffuz eden değil, ruhuyla, ilmiyle ve gelecek tasavvufuyla idrak etmeyi, yaşamayı, birlik ve beraber olmayı nasip eylesin"dedi. Görüntü Dökümü: -----------------------Konuşmacılardan detaylar-Katılımcılardan detaylar-Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan açıklamaları-İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz açıklamaları-Ayakta İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının okunması-Genel Detaylar

12.03.2020 - 20.03 Haber Kodu : 200312284

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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