DEZENFEKTE FORMU ÇIKMAYINCA TAKSİ ŞOFÖRÜNE 900 LİRA CEZA VERİLDİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DEZENFEKTE FORMU ÇIKMAYINCA TAKSİ ŞOFÖRÜNE 900 LİRA CEZA VERİLDİ

SARIYER'deki jandarma personelinin yaptığı denetim sırasında bir taksiden, aracın dezenfekte edildiğine dair form çıkmadı.

04.07.2020 16:39 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:50

SARIYER'deki jandarma personelinin yaptığı denetim sırasında bir taksiden, aracın dezenfekte edildiğine dair form çıkmadı. Jandarma ekipleri şoföre 900 lira cezai işlem uyguladı.

1068 PERSONEL DENETİME KATILDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün yol güzergahlarında toplu taşıma araçlarına yönelik yol kontrol ve trafik uygulaması denetimi yapıldı. Denetimlere Jandarma Asayiş Timi'nden, Motosikletli Asayiş Timi'nden, Motosikletli Trafik Timi'nden, Jandarma Trafik Timi'nden ve Atlı Jandarma Timi'nden olmak üzere toplam 333 Tim ve 1068 personel katıldı. Ayrıca denetimlerde Mobil Jandarma Plaka Tanıma Sistemi araçları da yer aldı.

DEZENFEKTE FORMU KONTROL EDİLDİ

Sarıyer Uskumruköy Kavşağı'nda denetim yapan jandarma ekipleri, toplu taşıma araçlarına verilen ve 2 günlük geçerlilik süresi olan dezenfekte forumlarını kontrol etti. Denetimler sırasında aracından dezenfekte formu çıkmayan bir taksi şoförüne Hıffzısıhha Kanunu gereğince 900 lira para cezası kesildi.

MASKESİZ YOLCULARA MASKE SATIYORUM

Jandarma denetiminden çıkan başka bir taksi şoförü Onur Sürmeli ise denetim hakkında 'Çok iyi bence, devamlı yapılsın. Araçlar da kontrol edilsin, biz de kendimiz kontrol ediyoruz araçlarımızı. Maskesiz binenlere ben maske takıyorum, işi ticarete döktüm artık

"ifadelerini kullandı.

DEZENFEKTE FORMU ÇIKMAYINCA TAKSİ ŞOFÖRÜNE 900 LİRA CEZA VERİLDİ

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar Haber
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor Haber
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor Haber
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi Haber
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
'Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?' anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan Haber
"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak Haber
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
Cani baba, eski eşini kızının gözünün önünde 12 bıçak darbesiyle öldürdü
Cani baba, eski eşini kızının gözünün önünde 12 bıçak darbesiyle öldürdü
Rotayı İspanya'ya çeviren Fenerbahçe, Barcelona'lı Todibo ve Wague'yi istiyor
Rotayı İspanya'ya çeviren Fenerbahçe, Barcelona'lı Todibo ve Wague'yi istiyor
Son Dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Van Gölü'nde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 8'e yükseldi
Van Gölü'nde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 8'e yükseldi
Fatih Terim, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan İrfan Can'ı transfer etmek istiyor
Fatih Terim, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan İrfan Can'ı transfer etmek istiyor
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Konya'da nüfusu 18 ilçe merkezinden fazla olan olan mahalleye karakol yapılması isteniyor
Konya'da nüfusu 18 ilçe merkezinden fazla olan olan mahalleye karakol yapılması isteniyor
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Bülent Turan Esra Albayrak Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Polat Bülent Ersoy Bergüzar Korel Zehra Çilingiroğlu
Spor Ali Koç Okan Buruk Rıza Çalımbay Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Tbmm Temmuz Patlama
Şu an buradasınız: DEZENFEKTE FORMU ÇIKMAYINCA TAKSİ ŞOFÖRÜNE 900 LİRA CEZA VERİLDİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 17:14:13. #1.15#
title