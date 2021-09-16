Devrim Evin kimdir? Devrim Evin hayatı ve biyografisi! Devrim Evin kaç yaşında, nereli?

Sinema gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Devrim Evin merak konusu oldu. İşte Devrim Evin hakkında merak edilen Devrim Evin kimdir, Devrim Evin hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

DEVRİM EVİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Kasım 1978

Kaç yaşında: 42 yaşında

Nereli: Gölbaşı Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden birincilikle mezun oldu. 2003 yılında Eskişehir Şehir Tiyatroları'na, 2005'te ise Adana Devlet Tiyatrosu'na girdi. Çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Evin, Kaleiçi, İki Arada Aşk ve Suç Dosyası gibi televizyon dizilerinde de küçük roller aldı. Yapımcı ve yönetmenliğini Faruk Aksoy'un üstlendiği 16 Şubat 2012'de vizyona giren Fetih 1453 filminde Fatih Sultan Mehmet karakterini canlandırarak dikkatleri üstüne çekmiştir. Film Türk sinemasının en büyük bütçeli filmidir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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