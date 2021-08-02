Devrilen cipte sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

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Devrilen cipte sıkışan sürücü böyle kurtarıldı Ormanlık alana uçan cip devrildi: 1 yaralı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan cip ormanlık alana uçup devrildi.

Devrilen cipte sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

Ormanlık alana uçan cip devrildi: 1 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan cip ormanlık alana uçup devrildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla bagaj kapısından çıkartılarak kurtarıldı.

Kaza ilçeye bağlı Yukarı Çiftlik köyünde meydana geldi. Hüseyin Çelik idaresindeki 34 CNU 603 plakalı cip sürücüsünün kontrolünden çıkarak ormanlık alana uçup devrildi. Sürücü çelik araçta sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı aracın bagaj kapısından çıkartılan yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı