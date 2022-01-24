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Devrek Türk Eğitim Sen'de görev değişikliği

Devrek Türk Eğitim Sen'de görev değişikliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Devrek Türk Eğitim Sen'de görev süresi dolan yönetim yeni başkanı ile yola devam etme kararı aldı.

ZONGULDAK (İHA) - Devrek Türk Eğitim Sen'de görev süresi dolan yönetim yeni başkanı ile yola devam etme kararı aldı.

Zonguldak'ın Devrek, İlçesinde faaliyet gösteren Devrek Türk Eğitim Sen'in yeni başkanı Mehmet Adıbelli oldu.

Pandemi nedeniyle olağan kongreye gidilmeyen ve kendi aralarında gerçekleştirilen programda 4 yıllık görev süresi dolan Hakan Tunay'ın yerine Mehmet Adıbelli Devrek Türk Eğitim Sen başkanı oldu.

Görev süresince en iyi şekilde temsilciliği yürüten Hakan Tunay'a teşekkür eden Adıbelli," Hakan kardeşimiz temsilciliğimizi 4 yıl süreyle en iyi, şekilde yürüterek bu zaman kadar getirdi. Bundan sonra bayrağı Tunay kardeşimizden biz teslim alarak kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Türk Eğitim Sen, Zonguldak, Pandemi, Yerel, Haber

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