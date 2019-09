Devlet korumasındaki Nurullah ve Kahraman'a sünnet düğünü

29.09.2019 13:38

Edirne'de devlet korumasındaki biri bebek ile bir çocuğa sünnet düğünü düzenlendi.

11 yaşındaki Nurullah ve 1 yaşındaki Kahraman için Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi bahçesinde düzenlenen sünnet düğününe gelenleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş karşıladı.

Süslenen bahçeden faytonla sünnet alayına katılan Nurullah ve Kahraman, daha sonra Valiliğin makam aracına alındı.

Kent içinde konvoy halinde dolaşan sünnet alayı Edirne Tren Garı'nın bahçesinde mola verdi. Sünnet düğününe katılanlar burada Kırkpınar Yağlı Güreşleri davul ve zurnacılarının çaldığı oyun havaları eşliğinde oynadı.

Daha sonra site bahçesine geçilerek, Nurullah ve Kahraman'a kına yakıldı.

Törene katılan Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Vergi Mahkemesi Başkanı Ebru Göç, Defterdar Aydın Yaman, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Çalışma ve İşkur Müdürü Şengül Çildam, Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, sünnet çocuklarına harçlık ve hediyeler verdi.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada koruma altındaki çocukların sadece bakım hizmetleriyle değil, sosyal, kültürel, manevi değerlerle de yetişmesi için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiklerini belirtti.

Özbaş, "Erkekliğe ilk adımı atan iki yavrumuzun sünnet merasimini yaptık. Bunu da tamamen manevi ve kültürel değerlerimize uygun olarak gerçekleştirmeye çalıştık. Atıyla, faytonuyla, alayıyla, düğünüyle, mevlidiyle bir düğünü çocuklarımızın her şeyi yaşayarak görmesini istiyoruz. Bu etkinliklerimizin yapılmasında bize her türlü imkanı sağlayan Sayın Valimiz Ekrem Canalp'e her konuda olduğu gibi bu konuda da sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA