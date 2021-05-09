"Devlet gibi" anne
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"Devlet gibi" anne

'Devlet gibi' anne
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İzmir'de 5 yaşındaki engelli oğluna daha iyi bakabilmek için elleriyle ördüğü bebekleri sosyal medya hesabından satan Semra Alatürk, "Anne dediğin devlet gibidir.

İzmir'de 5 yaşındaki engelli oğluna daha iyi bakabilmek için elleriyle ördüğü bebekleri sosyal medya hesabından satan Semra Alatürk, "Anne dediğin devlet gibidir. Çocuğuna sahip çıkmalı, onu korumalı. İster sağlıklı ister sağlıksız; yeter ki onlar mutlu olsun" dedi.

Semra (30) ve Gökhan Alatürk (33) çifti, ikiz bebek beklerken hamileliğin 13. haftasında ikizlerden biri hayatını kaybetti, Furkan Ertuğrul (5) ise kalbinde mitral kapak darlığı ile dünyaya geldi. 7 günlükken ilk kalp ameliyatını geçiren Furkan Ertuğrul'un iddiaya göre ikinci kalp ameliyatında oksijensiz kaldığı için beyninde hasar oluştu. Yürüyemeyen ve konuşamayan Furkan'ın en büyük destekçisi ise annesi oldu. Fedakar anne, geçirdiği kaza nedeniyle eşinin ağır işlerde çalışamadığını belirterek, oğluna daha iyi bakabilmek adına bebek örüp sattığını söyledi. Oğlu için 5 yıldır mücadele ettiğini dile getiren Semra Alatürk, "Bir anne, evladı için mücadele etmeli. Eğer onu doğuruyorsa sokağa atmamalı. Ben oğlum için 5 yıldır savaşıyorum. Anne dediğin devlet gibidir. Çocuğuna sahip çıkmalı, onu korumalı. İster sağlıklı ister sağlıksız; yeter ki onlar mutlu olsun. Benim çocuğumun yaşayıp yaşamayacağı belli değil ama ben evladım için mücadele ediyorum" diye konuştu.

Oğlunun kalp hastası olarak dünyaya geldiğini ifade eden Alatürk, şöyle konuştu:

"Doğduğunda ana damarı dardı. Ameliyat edip stent taktılar. 5 aylıkken zatürre geçirdi. 1 yaşında ikinci kalp ameliyatını oldu. Ameliyatta beynine oksijen gitmediği için beyin kanaması geçirdi. Sonra kafasına şant takıldı. Beyninden ameliyatlar oldu. Kalp kapağı olmadığı için bir daha ameliyat olacak. Oğlum yürüyemiyor ve konuşamıyor. Eşim kaza geçirdiği için şu an ağır işlerde çalışamıyor. Ben de örgü örerek eve katkıda bulunuyorum. Örgülerimi sosyal medyada satmaya çalışıyorum. Ben bir anne olarak savaşıp mücadele ediyorum. Oğlum uyurken, oynarken örüyorum. Oğluma da zaman ayırıyorum. Kısıtlamadan dolayı fizik tedavisini evde yapıyorum, ona suda masaj yapıyorum." - İZMİR

'Devlet gibi' anne
'Devlet gibi' anne
'Devlet gibi' anne

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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