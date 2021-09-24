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Devlet desteğiyle açılan halı kursları kadınlara umut oluyor

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Devlet desteğiyle açılan halı kursları kadınlara umut oluyor Muş'ta Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi" kapsamında özellikle orman köylerinde yaşayan kadınların refah düzeyini artırmak için açılan halı dokuma kursu büyük ilgi görüyor.

MUŞ (İHA) - Devlet desteğiyle açılan halı kursları kadınlara umut oluyor

MUŞ - Muş'ta Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi" kapsamında özellikle orman köylerinde yaşayan kadınların refah düzeyini artırmak için açılan halı dokuma kursu büyük ilgi görüyor.

Merkeze 40 kilometre mesafedeki Yelalan Köyü'nde Orman İşletme Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR işbirliğiyle kadınlar için halı kursu açıldı. Kursa kayıt yaptıran kadınlar burada hem meslek öğreniyor hem de aldıkları harcırahla aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Kursta halı kesim törenine katılan Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner ve kurum müdürleri, kadınlar tarafından tamamlanan el emeği göz nuru halıları keserek tezgahlardan indirdi.

"Orman köylülerimize 35 milyon lira destek sağladık"

Kursla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, 2013 yılında Birleşmiş Milletler Tarımsal Kalkınma Fonunun Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı ve paydaş kurumlarla beraber bir proje başlattıklarını söyledi. Proje kapsamında Muş'ta 35 milyon lira tutarında bütçeyle orman köylülerine yönelik yalıtım, güneş enerjisi, arı kovanı, çeşme, mera ıslah projeleri ve doğal kaynakları iyileştirme anlamında ormancılık faaliyetleriyle destek olduklarını kaydeden Çetiner, "Yine bayanlara yönelik cinsiyet eşitliği adı altında 40 ülke arasında 70 proje yarıştı. Bu projede Murat Nehri Havzası cinsiyet eşitliği ödülünü aldı, bayanlara yönelik yapmış olduğumuz çalışmalar münasebetiyle. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü buraya bir hoca hanım tahsis etti, yine İŞKUR Müdürlüğü kursiyerlere günlük 35 lira tutarında bir destek sağladılar. Bugünde bu öğrencilerimizin kursa devam etmeleri sonucunda halı kesimi gerçekleştirdik" dedi.

"Kadınlar için halı kursuna 73 bin lira tutarında malzeme alımı yaptık"

Muş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kursun açılışına sunulan katkılara değinen Çetiner, "50 minyatür tezgah, 10 halı tezgahı, 20 halı kirkiti, 200 kilogram yün ip, 69 kilogram 12 katlı çözgü ipi, 70 kilogram 10 katlı atkı ipi ve 15 makas olmak üzere toplam 73 bin lira tutarında malzeme alımı yaparak böyle bir destekte bulunmuştur. Birleşmiş Milletler Tarımsal Kalkınma Fonunun Murat Nehri Havzası Projesi 3 ili kapsıyor. Bunlar Muş, Bingöl ve Elazığ. Burada amacımız bir tabi kaynakları iyileştirmek, bir de insanların hayat standardını ve refah düzeyini artırmak amacıyla insanları özellikle de köyde tutmak, göçü engellemek için bir takım katkılar sunmak. Devlet olarak insanlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Nesrin Yaşli ise halı kursunun kadınlara çok yararı olduğunu belirterek, "İnşallah bu kurs sayesinde ileriki zamanlarda kendi kursumu açmayı düşünüyorum. 5 aydır kurs görüyoruz ve 3 aylık bir süremiz kaldı. Kendi adıma çok mutluyum ve eminim kurstaki arkadaşlarımda çok mutlular. Bu işi çok seviyorum. Buradan sağladığımız ekonomik gelirle ailemize yük olmamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Halı kesim törenine; Orman İşletme Müdürü Ufuk Çelik, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Oğuz Akyüz, köy muhtarı Suphi Yaşli ve kursiyerler katıldı.

Devlet desteğiyle açılan halı kursları kadınlara umut oluyor

Devlet desteğiyle açılan halı kursları kadınlara umut oluyor

Devlet desteğiyle açılan halı kursları kadınlara umut oluyor

Devlet desteğiyle açılan halı kursları kadınlara umut oluyor
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