DEVA Partisi Kiraz İlçe Başkanı'nın aracının kurşunlanmasına Başsavcılıktan açıklama Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DEVA Partisi Kiraz İlçe Başkanı'nın aracının kurşunlanmasına Başsavcılıktan açıklama Açıklaması

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
DEVA Partisi Kiraz İlçe Başkanı'nın aracının kurşunlanmasına Başsavcılıktan açıklama Açıklaması

İzmir'in Kiraz ilçesinde DEVA Partisi İlçe Başkanı Hakkı Sab'ın aracını kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve eyleminde siyasi bir amaç taşımadığını öne süren şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde DEVA Partisi İlçe Başkanı Hakkı Sab'ın aracını kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve eyleminde siyasi bir amaç taşımadığını öne süren şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, sabaha karşı jandarmaya, ilçeye bağlı Tekbiçaklar Mahallesi'nde "silahlı tehdit ve mala zarar verme" şeklinde bir olayın gerçekleştiği yönünde ihbarın ulaştığı belirtildi.

Ekiplerin, İlçe Başkanı Hakkı Sab'ın aracının sol arka lastiğine ateş ettiği ve küfürlü ifadelerle tehditte bulunduğu öne sürülen H.U'yu ruhsatsız tabancasıyla yakalayıp gözaltına aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Şahısların olaydan önce birlikte alkol aldıkları, aralarında herhangi bir husumetin olmadığı, alkolün etkisi ile meydana gelen ve siyasi bir amaç taşımayan bir eylem tespit edilerek adli tahkikata başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Şüphelinin, Kiraz Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde, gece akrabalarının düğününde olduğunu, düğün bitimi çocukluk arkadaşı olan ve düğünde kameramanlık yapan Hakkı Sab'ın isteği ile birlikte içki içtiklerini söylediği kaydedildi.

Açıklamada, şüphelinin, içki sofrasından kalkmak isteyen Hakkı Sab'a "Bir daha ne zaman denk geleceğiz kal, tekerini patlatırım" dediğini, bunun üzerine Sab'ın "Patlatırsan gitmem" şeklinde karşılık verdiğini, "Stepnen var mı?" diye de sorup Sab'ın otomobilinin arka tekerine alkolün de etkisiyle ateş ettiğini ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
Öğretmen ve öğrencilerinin koronavirüs testi pozitif çıkan İmam Hatip Lisesi kapatıldı

Öğretmen ve öğrencilerinin koronavirüs testi pozitif çıkan İmam Hatip Lisesi kapatıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Muharrem İnce Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Amelia Hamlin Kerem Kamışlı
Spor Marcao Salih Uçan Cüneyt Çakır Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Derya Yanık Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: DEVA Partisi Kiraz İlçe Başkanı'nın aracının kurşunlanmasına Başsavcılıktan açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 22:02:26. #1.12#