Destici: Sistemdeki Eksiklikler Darbecilere Fırsat Verdi

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim çalışmaları kapsamında Malatya'da düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. Destici, "Sistemdeki eksikler, sistemdeki noksanlıklar. Hep bu darbecilere e-muhtıracılara post modern darbe özlemi içinde olanlara hep fırsat verdi" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Malatya İl Başkanlığı tarafından Battalgazi Belediyesi'ne ait toplantı salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Destici, yerel seçimleri değerlendirerek, "Bu yerel seçimler Türkiye'nin şuan içinden geçtiği zor süreçleri ve geçmiş 3-5 yıl içerisinde yaşamış olduğu süreçten dolayı bir yerel seçim havasının da üstünde. Adeta bir genel seçim havasında seçimlere gidiyoruz. Bunun sebebi çok açık ve net bunu da biliyorsunuz. Türkiye 16 Nisan referandumunda yeni bir sisteme geçti ve yeni bir sistemle yönetilmeye başladı. Tabi bundan sonra da bu sistemin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tam olarak hayata geçirebilmesi adına biliyorsunuz. Bu seçimler 2018 yılının 24 Haziran'ında yapıldı ve 16 Nisan referandumunda bir araya gelerek 'Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti, MHP ve BBP 24 Haziran seçimlerinde de birlikte hareket etti ve hem Cumhurbaşkanlığı seçimleri hem de Meclis çoğunluğu 'Cumhur İttifakı' tarafından kazanıldı. Tabi şu an da hem Meclis tablosu yeni sisteme göre şekillendi ve çalışmaları buna göre yürütüyor hem de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor" diye konuştu.

'BİZİM ÖNCELİĞİMİZ DEVLETİN BEKASI'

Türkiye'deki parlamenter sistemin darbecilere yaradığını ve sistem değişikliğine gidilmesinin nedenleri olduğunu vurgulayan Destici şunları söyledi:

"60 darbesiyle başlayan süreç, 71 muhtırası, 80 darbesi, 28 Şubat süreci, 27 Nisan e-muhtırası ve nihayet 15 Temmuz hain kalkışma darbe girişimi bütün bunlara aslında elbette ki tek başına sistem bunların sebebi değildir. Amaç sistemdeki açıklar sistemdeki eksikler sistemdeki noksanlıklar hep bu darbecilere e-muhtıracılara post modern darbe özlemi içinde olanlara hep fırsat verdi. Hep ellerini güçlendirdi. Halbuki güçlü bir şekilde yola devam edilebilmesi için istikrarlı yönetimlere ve temsilci adaleti tam olarak sağlandığı güçlü Meclis yapılarına ihtiyacı var. 24 Haziran'da ne dediysek bugün de aynısını söylüyoruz. Yani ne diyoruz; 'Bizim önceliğimiz devletin bekası ülkenin bütünlüğü milletin istikrarı ve istikbalidir' diyoruz. Biz bunları söylerken kuru bir hamaset olsun diye söylemiyoruz. 15 Temmuz darbe gecesini bütün şiddetiyle yaşamış ve bunu çok acı bir şekilde tecrübe etmiş milletimizin temsilcileri olarak ifade ediyoruz. Hemen yanı başımızda Güneyimizde Suriye'de yaşananlar Irak'ta yaşananlar Afganistan'da yaşananlar Yemen'de yaşananları böyle göz önümüze alıp oralardan büyük dersler çıkarmamız gerektiğinin altını vurgulayarak söylüyoruz."

Genel Başkan Destici'nin konuşmasının ardından adaylar tek tek sahneye çağrılarak tanıtıldı. - Malatya

Kaynak: DHA