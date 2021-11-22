DENİZLİ (İHA) - Destici'den Akşener'e taşıma miting eleştirisi

BBP Genel Başkanı Destici:

"Devletin verdiği para ile taşıma miting yapıyorlar"

"Programlara adam taşıyacak bütçemiz yok"

DENİZLİ - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici partiye üye katılım töreni için Denizli'ye geldi. Destici, katıldığı törende 20 Ekim'de Denizli'de miting yapan Akşener'e "taşıma miting" konusunda tepki gösterdi.

Kayalar düğün salonunda yapılan üye katılım törenine yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Kapalı alanda yapılan etkinlikte açık hava mitingini aratmayan görüntüler yaşandı. Kahvaltı ile başlayan etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, MHP Merkezefendi İlçe Başkanı Mehmet Altıntaş ile bazı siyasi parti temsilcileri ile STK başkan ve yöneticileri, Büyük Birlik Partisi İl, ilçe ve Alperen Ocakları yönetimi, Büyük Birlik Partisine gönül veren vatandaşlar ve davetliler katıldı. Programa İstiklal Marşı ve Saygı duruşu ile başlandı. Daha sonra Kuranı Kerim okundu.

"Programlara adam taşıyacak bütçemiz yok"

Törende çeşitli konulara dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Destici bir gün önce Denizli'de başta Ege bölgesi olmak üzere diğer illerden otobüslerle vatandaşların getirilerek miting yapılmasına tepki gösterdi. Başkan Destici, "Bizim dışarıdan bu tür programlara adam taşıyacak bütçemiz yok. Çünkü biz devletten her yıl trilyonlar almıyoruz. Dün burada bir miting oldu. Baktık 4-5 bin kişi var. Ama 100-150 otobüs var dışarından gelmiş. Yani nerdeyse tamamı dışarıdan gelmiş. Nasıl oluyor bu işler. Bu işler işte devletin verdiği para ile oluyor. ya da HDP-CHP-İP ittifakı ile kazanılan belediyelerin desteği ile oluyor. Ama elhamdülillah biz kendi arkadaşlarımızın ailelerinin rızıklarından artırarak vermiş oldukları paralarla yapıyoruz. Katkı sağlayan tüm arkadaşlarıma da buradan şükranlarımı sunuyorum. Yılbaşından bu yana 45 vilayet gezdim. O günden bu güne kadar partimizin üyesi sayısı üç katına çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

(AÖ-MB-ÖK-Y)