Destek İçin Kilis'teyiz" Etkinliği

Kastamonu Belediyesi'nden bir grup, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla düzenlenen "Destek için Kilis'teyiz" etkinliği kapsamında kente geldi.



Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın da aralarında bulunduğu 20 kişilik grup, kent merkezindeki esnafı ziyaret etti.



Esnaftan alışveriş yapan grup, alınan malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Kilis Belediyesi Gıda Bankasına gönderdi.



Kastamonu Belediye Başkanı Babaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi adına Kilis'e geldiklerini söyledi.



Kilis halkının, cefakar ve vefakar olduğunu ifade eden Babaş, "Böylesine bir durumda bile ticaretlerini güzel bir şekilde yapabiliyorlar. Bu da devletimizin ne kadar güçlü ve büyük olduğunun bir işaretidir." dedi.



Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da yaşanan süreç nedeniyle, Kilis'in ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirterek, halka destek vermek için Kilis'e gelen herkese teşekkür etti.