Desa'dan Baharı Müjdeleyen Davet!

Türkiye'deki deri modasına yön veren, yüksek kalite ürün ve işçiliğiyle derinin öncü markası DESA, 2018 İlkbahar – Yaz Koleksiyonunu keyifli bir davetle kutladı.

Yossi Cohen kreatif direktörlüğünde hazırlanan DESA 2018 İlkbahar - Yaz Koleksiyonu; deri ceketten kemere, çantadan ayakkabıya kadar her tarza hitap eden çok özel modelleri davetlilere sunuldu. Nişantaşı DESA mağazasında gerçekleştirilen lansmanla görücüye çıkan 'DESA 2018 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu' konuklardan büyük ilgi gördü.

Her detayın düşünüldüğü bu özel davete Aslı Şen, Bahar Ser, Batya Kebudi, Begüm Tacir, Şeyma Subaşı, Sema Basa, Beyza Uyanoğlu, Selda Özkök Tahincioğlu, Demet Şener, Aslı Hatemi, Ece Kıral, Gülay Kamaz, Elif Eren, Ece Vahapoğlu, Elif Gönlüm, Esra İncefe, Gülden Büyükuçak, İnci Gazioğlu, Buket Taşdelen, İpek Köse, Işıl Reçber, Melis Özer, Merih Turan, Özgür Masur, Mert Vidinli, Zeynep Toker gibi isimler başta olmak üzere cemiyet, magazin ve moda dünyasından önemli simalar katıldı.