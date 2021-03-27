Dericilik sektörü pandemi döneminde cari fazla verdi
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Dericilik sektörü pandemi döneminde cari fazla verdi

İhlas Haber Ajansı / MURAT ERGİN - Haberler | Ekonomi

Dericilik sektörü pandemi döneminde cari fazla verdi "Pandemiye rağmen 2020 yılı ihracatımız 167 milyon dolar" Pandemi döneminde birçok sektör durma noktasına gelirken dericilik sektörü tüm olumsuzluklara rağmen ihracata devam ederek cari fazla verdi.

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Dericilik sektörü pandemi döneminde cari fazla verdi

"Pandemiye rağmen 2020 yılı ihracatımız 167 milyon dolar"

İSTANBUL - Pandemi döneminde birçok sektör durma noktasına gelirken dericilik sektörü tüm olumsuzluklara rağmen ihracata devam ederek cari fazla verdi.

Pandemi döneminde turizmin durması ve üretimin azalması sonucu en fazla sıkıntı yaşayan sektörlerden olan dericilik sektöründe 2020 yılında 167 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Pandemi öncesi bu rakam yaklaşık 243 milyon dolar seviyelerindeydi. Dericilik sektörüne ilişkin açıklamalarda bulunan deri konfeksiyon sektörünün öncü isimlerinden Musa Evin, tüm sıkıntılara rağmen dericilik sektörünün cari fazla veren bir sektör olduğunu söyledi.

Pandemi döneminden en fazla olumsuz etkilenen sektörlerden birinin dericilik sektörü olduğunun altını çizen Evin, "2020 senesindeki ihracatımız 2019 yılında yaptığımız ihracatın yüzde 30 altına düştü. 2019 yılında 243 milyon dolar ihracatımız vardı. 2020 yılında 167 milyon dolara düştü. Deri sektöründe 2019 ve 2020 yılında 10 milyon dolarlık ithalat vardı. İhracatımız ithalatımızdan daha fazla. Tüm olumsuzluklara rağmen, cari fazla veren bir sektörüz" dedi.

"Dünyanın en kaliteli derileri Türkiye'de üretiliyor"

Dünya'nın en kaliteli derilerinin Türkiye'de üretildiğinden bahseden Evin, "Türkiye'de dünyanın en kaliteli derileri üretiliyor. Türk derisinin tanıtımını çok iyi yapmalıyız. Deri ihracatımız ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. İhracatımızı ağırlıklı olarak Rusya, Kazakistan, Ukrayna'ya yapıyoruz, son dönemlerde Avrupa'ya yaptığımız ihracatımız da artışa geçti" diye konuştu.

Sektörde yaşanan sıkıntıları da dile getiren Evin, "Dericilik sektöründe nitelikli eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Dericilik emek isteyen bir sektör. Nitelikli elemanları sektöre kazandırmamız gerekiyor. Meslek liselerinde eğitim alan öğrenciler pratikte yetersiz kalıyor. Teori ve pratiği senkronize etmemiz gerekiyor. Türkiye'de çok kaliteli deri üretiliyor. İhracatımızı artırmamız için sektörle ilgili fuarlara önem vermeliyiz, fuarlara katılmalıyız. Türk derisini tanıttığımızda, Türkiye'yi de tanıtmış olacağız. Deri konfeksiyon sektöründe 60 binin üzerinde istihdam sağlanıyor" şeklinde konuştu.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği başkanlık seçimi 30 Mart'ta

Başkanlığa aday olduğunu belirten Musa Evin konuya ilişkin, "30 Mart'ta Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin seçimi var. Başkanlığa talip olduk. Önümüzdeki dönemde iç piyasadan yeterince faydalanamayan sektörün hem iç piyasada imajını yükselterek hem de Dünya'ya tekrar tanıtarak derinin tekrar moda olmasını sağlayacağız. Türk deri merkezi olan Zeytinburnu'nda 'Sokak Defileleri' ve 'Çadır Günleri' yaparak en iyi ve en ucuz deriyi halkımızla buluşturacağız. Son yıllarda önemi artan e-ticaretin özellikle pandemi sürecinde önemi kat kat arttı. Biz de dernek olarak, üyelerimizin toptan ve perakende olmak üzere sıcak satış yapabileceği online satış sitesi kuracağız. Böylelikle Üyelerimizin, kolay ve hızlı satış yaparak faydalanmasını sağlayacağız. Yurt dışında yeni fuarlar bularak pazar çeşitliliğini arttıracak girişimlerde bulunacağız. Bu süreçte her türlü devlet desteklerinden faydalanmaları için üyelerimize rehber olacağız" açıklamalarında bulundu.

Dericilik sektörü pandemi döneminde cari fazla verdi
Dericilik sektörü pandemi döneminde cari fazla verdi
Dericilik sektörü pandemi döneminde cari fazla verdi
Dericilik sektörü pandemi döneminde cari fazla verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ERGİN

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