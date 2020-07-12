Dereye uçan traktörün sürücüsü öldü
Dereye uçan traktörün sürücüsü öldü Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
12.07.2020 07:38 | Son Güncelleme: 12.07.2020 08:59
Dereye uçan traktörün sürücüsü öldü
ERZİNCAN - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Onurlu köyü Kiliseardı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kemal Sarak idaresindeki traktör, ot biçerken tarla kenarındaki dereye uçtu. Traktörün altında kalan Sarak, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ceset, AFAD ekipleri tarafından traktörün altından çıkarıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA