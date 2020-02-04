Derecik'te 7 araç birbirine girdi
Hakkari'nin Derecik ilçesinde kar yağışından dolayı 7 araç birbirine girdi.
04.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:40
Hakkari'nin Derecik ilçesinde kar yağışından dolayı 7 araç birbirine girdi.
Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Ortaklar köyündeki Zini Tepesi bölgesinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilen 7 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
(İHA)
Kaynak: İHA