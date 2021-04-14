Depremde ağır hasar alan 5 bin 664 yapının yıkımı yapıldı
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Depremde ağır hasar alan 5 bin 664 yapının yıkımı yapıldı

İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - Haberler | Güncel

Depremde ağır hasar alan 5 bin 664 yapının yıkımı yapıldı Yapılan kontrollü yıkım kameraya yansıdı Elazığ'da 6.8 ve 5.

Depremde ağır hasar alan 5 bin 664 yapının yıkımı yapıldı

Yapılan kontrollü yıkım kameraya yansıdı

ELAZIĞ - Elazığ'da 6.8 ve 5.3'lük depremde toplam 16 bin 773 yapı ağır hasar aldı, yaklaşık 15 aylık sürede ekiplerin yoğun gayretleriyle süren çalışmalar kapsamında şuana kadar 5 bin 664'nünün yıkımı gerçekleştirildi.

24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 4'ü Malatya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8'lik depremin ardından kent genelinde başlatılan yıkım ve yapım çalışmaları aralıksız sürerken, 27 Aralık 2020 tarihindeki 5.3'lük depremle bazı orta hasarlı yapılarda ağır hasara dönüştü. Aralık'ta meydana gelen depremle ilgili yapılan saha çalışmaların tamamlanmasıyla kentteki tüm ağır hasarlı yapı sayısı 16 bin 773 olarak belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde Elazığ Valiliği idaresinde ilk günden itibaren bir çok noktada başlatılan yıkım çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Kent merkezi dahil bir çok mahallede devam eden yıkımlar çevre güvenli alındıktan sonra kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor. Şuana kadar belirlenen 16 bin 773 yapıdan 5 bin 664'ünün yıkımı yapılabildi. Bu kapsamda merkeze bağlı Sürsürü Mahallesinde bulunan ağır hasarlı yapıların da yüzde 90'ı yıkıldı. Kontrollü yıkım çalışmaları esnasında binaların çökme anları da hem kameralarla hem de drone ile görüntülendi.

Yaklaşık 1,5 yıldır Elazığ'da yıkım çalışması yaptıklarını belirten Yıkım Şefi Sidar Cinar "Yıkımlarımıza devam ediyoruz. Siirt'ten ekibimizle gönüllü olarak geldik. Hasar görmüş ve yıkılacak daha çok bina var. Bizlerde yıkmaya çalışıyoruz. Gece gündüz çift vardiya çalışıyoruz. Yoruluyoruz ama işimiz budur. Burada olmamızın birinci sebebi yıkım ama öncelik can sağlığıdır" dedi.

Çalışmaların mahallede devam ettiğini dile getiren Sürsürü Mahalle Muhtarı Ergün Gül, "Orta hasarlıların ağır hasara dönmesinin ardından yine yıkılacak bayağı bir binamız var. Yüzde 90'nı yıkıldı. Eski kerpiç binaların bir kısmı duruyor. Onunda üstlerini aldılar metruk bir durumda duruyor. Bu konuda da İl Özel İdaremiz buraya hız verip o eski metruk durumda olan binaların yıkımını gerçekleştirirse sorunlarımızda çözülmüş olur" diye konuştu.

Öteyandan, kentte inşaatına başlanan 21 bin konuttan yaklaşık 4'te 3'nün tamamlanarak, çekilen kuralarla sahiplerinin belirlendiği ve binlerce kişinin de evlerine taşındığı aktarıldı.

Depremde ağır hasar alan 5 bin 664 yapının yıkımı yapıldı
Depremde ağır hasar alan 5 bin 664 yapının yıkımı yapıldı
Depremde ağır hasar alan 5 bin 664 yapının yıkımı yapıldı
Depremde ağır hasar alan 5 bin 664 yapının yıkımı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

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