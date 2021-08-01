Son Dakika-Deprem mi oldu? 31 Temmuz nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye'de olan depremler! Kandilli - AFAD

Deprem bölgesinde yer alan Türkiye, daha önce yaşadığı 19 Ağustos 1999 yılında Marmara'da, 23 Ekim 2011'de Van'da ve 30 Ekim 2020'de İzmir'de olan ve çok kişinin hayatını kaybettiği depremler vatandaşları tedirgin etmektedir. Bulundukları bölgede deprem olup olmadığını merak edenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son dakika depremleri inceliyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 31 Temmuz nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? 19 Ağustos 1999 yılı Marmara,23 Ekim 2011'de Van'da , 30 Ekim 2020'de İzmir'de olan depremler sonrası oldukça tedirgin olan vatandaşlar yaşadıkları şehir ya da bölgelerde olan depremleri merak etmekte. Vatandaşlar internette en çok "Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Deprem nerede oldu?" gibi soruların cevaplarını aratmakta. Bu bağlamda Türkiye'nin en güvenilir kaynakları ise AFAD Türkiye ve Kandilli Rasathanesidir. Peki, AFAD Türkiye ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü Türkiye'de deprem oldu mu?

DEPREM Mİ OLDU?

31 Temmuz 2021 tarihinde AFAD Türkiye verilerine göre Ege Denizi'nde,Datça'ya (Mugla) 44.97 km. uzaklığında, saat 22:57'de, 4.5 (Mw) büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Gerçekleşen deprem sonrası vatandaşlarda korku yaşanırken, şuan için can ve mal kaybı yaşandığına dair bir açıklama olmamakta. Deprem Ege kıyısında bulunan ve Muğla'ya komşu illerde de hissedildi.

OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI

Daha sonra AFAD'dan gelen bir açıklamada ise "Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

Ege Denizi'nde bugün saat 18:00'den gece yarısı 01:15'e kadar en büyüğü 4.5 şiddetinde 21 deprem gerçekleşmiştir.

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DATÇA DEPREM

MUĞLA YÖRESİ DİRİ FAYLARI!

Muğla - Yatağan Fay Zonu: Bu fay zonu, Muğla'nın yaklaşık 15 km GD'su ile Yatağan arasında uzanan yaklaşık 40 km uzunlukta birbirine paralel KB-GD doğrultulu faylardan oluşmaktadır. Bu fay zonunun Ortayaraş-Gökpınar köyleri arasında uzanan 32 km'lik bölümü, yer yer sol yönlü doğrultu atım bileşenli normal fay karakterindedir.

Ula (Muğla) – Ören (Muğla) Fay Zonu: Bu fay zonu, Muğla doğusunda Muğla-Yatağan fay zonundan dar bir açı yapacak şekilde ayrılarak BGB doğrultusunda uzanır. Fay zonunun karadaki toplam uzunluğu 60 km civarında olup, Ören'in batısında denize girerek İstanköy adasının güneyini izler ve buradan batıya doğru devam eder. Bu fay zonu, K74D 77GD yönelime sahip olup, listrik normal fay karakteri taşımaktadır. Faylanma sonucu güney blok kuzeyine göre 500 m civarında aşağıya doğru kaymıştır.

Karaova (Muğla) – Milas (Muğla) Fay Zonu: Bu fay zonu, Karaova - Milas arasında yüzeyleyen metamorfik kayaçlarda izlenebilen KB-GD doğrultulu birbirine paralel fay takımlarından oluşmaktadır. Yaklaşık 20 km genişlikte olan fay zonu, morfolojiyi denetlemesi nedeniyle olası diri fay olarak kabul edilmiştir (Şaroğlu vd. 1987).