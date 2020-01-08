Depo ve motosiklet yangınlarıyla ilgili gözaltına alınıp, serbest kaldı

08.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:00

ÇANAKKALE'de, sitedeki 4 motosiklet ve depo yangınıyla ilgili başlatılan polis soruşturması kapsamında, B.G. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen B.G., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi Plaj Caddesi'ndeki Toprakkent Sitesi'nde, 4 motosiklet ve depo yangınıyla ilgili soruşturma başlattı. Kundaklama ihtimali üzerinde duran ekipler, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Şüpheli olarak görülen B.G., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA