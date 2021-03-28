Denizlispor hazırlık maçında Altay'a yenildi
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Denizlispor hazırlık maçında Altay'a yenildi

Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Spor
Denizlispor hazırlık maçında Altay'a yenildi

Yukatel Denizlispor, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada, 1'inci Lig temsilcisi Altay ile oynadığı hazırlık maçını 3-2'lik skorla kaybetti.

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Yukatel Denizlispor, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada, 1'inci Lig temsilcisi Altay ile oynadığı hazırlık maçını 3-2'lik skorla kaybetti. 

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçta yeşil-siyahlı ekip yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı. Denizlispor'da Hakan Kutlu, Süper Lig'de fazla süre alamayan Hüseyin Altıntaş, Hasan Ayaroğlu, Ali Yavuz Kol, Mathieu Dossevi gibi oyuncuları ilk on birde  sahaya sürdü. Altay'da ise 3 eski Denizlisporlu oyuncu ilk 11'de sahaya çıktı. Geçtiğimiz sezonlarda yeşil-siyahlı ekibin formasını giyen Adam Stachowiak, Ziya Alkurt ve Leandro Kappel eski takımlarına karşı bu maçta forma giyerken Çağlar Birinci ise yedek soyundu. Denizlispor, maçın 25'inci dakikasında 1-0 öne geçti. Muris Mesanovic rakibinin müdahalesi sonucu ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Mesanovic'in vuruşu ağlarla buluştu. Karşılaşmanın 37'nci dakikasında Altay eşitliği yakaladı. Leandro Kappel'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Kazımcan Karataş'ın vuruşunda top filelere gitti. Maçın 62'nci dakikasında Denizlispor yeniden öne geçti. Ceza sahası içinde Mathieu Dossevi'nin, arka direğe yaptığı ortaya Mesanovic yükselerek kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Mesanovic kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Karşılaşmanın 76'ncı dakikasında Altay beraberliği sağladı. Ziya Alkurt'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Berkay Sülüngöz arka direkte topu kafayla indirdi. Ceza sahasında topla buluşan Kazımcan'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. Kazımcan da takımı ve kendisin ikinci golünü attı. Altay, 85'inci dakikada Ziya Alkurt'un ceza sahası içinde Emre Burgaz'ın arkadan yaptığı müdahaleyle yerde kalmasının ardından penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Ziya, topu ağlarla buluşturarak takımını 3-2'lik üstünlüğe taşıdı.  Maç bu skorla sona erdi. 

 


- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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