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Denizlispor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Denizlispor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Denizlispor, yarın saat 13.30'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını bugün Bolu'da yaptığı antrenman ile tamamladı.

Denizlispor, yarın saat 13.30'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını bugün Bolu'da yaptığı antrenman ile tamamladı.

Bugün öğle saatlerinde Teknik Direktör Serhat Gülpınar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Top kapma ve pas oyunları ile devam eden çalışma taktik çalışma ile sona erdi. Karşılaşma öncesi Covid-19 PCR testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve çalışanlarda hiçbir pozitif bulguya rastlanmadı. Denizlispor'un Boluspor maçı kafilesi şu şekilde: Adam Stachowiak, Abdülkadır Sünger, Oğuz Yılmaz, Leo Schwechlen, Hakan Çınemre, Erdal Akdarı, Gökhan Süzen, Özer Özdemır, Ismaıl Aissati, Ogenyi Onazi, Dja Djedje, Muhammed Gönülaçar, Okan Derıcı, Eren Kıryolcu, Alaattın Öner, Mustafa Çeçenoğlu, İlhan Depe, Ömer Şışmanoğlu, Muğdat Çelık, Kevin Mayi, Veton Tusha. Yeşil-siyahlı ekipte sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Öte yandan; Boluspor ile Denizlispor arasında 3 Ekim Pazar günü saat 13.30'da oynanacak olan karşılaşmanın orta hakemi Oğuzhan Çakır olacak. - DENİZLİ

Denizlispor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Denizlispor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Denizlispor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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