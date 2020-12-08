Denizli yüzmede 3 şampiyonaya ev sahipliği yapıyor

TÜRKİYE Turkcell Kısa Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası, Kulüplerarası Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ve Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı.

TÜRKİYE Turkcell Kısa Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası, Kulüplerarası Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ve Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'ndeki şampiyonaya 7 ayrı kulüpten 88 sporcu katıldı. Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi Taner Yıldırım, pandemi tedbirlerine harfiyen uyarak yarışmalara start verdiklerini, iki günün sonunda başarılı olan sporcuların ilerleyen tarihlerde İstanbul'da gerçekleşecek milli takım seçmelerine gideceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT