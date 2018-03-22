Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) anasonun kilogramı 18,00 liradan satıldı.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) anasonun kilogramı 18,00 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
ÇavdarKg 1,281,28MTS
Mısır yemlikKg 0,820,82 MTS
Bakliyat ve Mamülleri
Nohut natürelKg 6,87 6,97 MTS
Yağlı tohumlar
AnasonKg18,00 18,00 TTS-V
Çeşitli gıda maddeleri
Kuru soğanKg0,820,82MTS
Orman mahsülleri
Adaçayı natürelKg8,42 8,42 MTS
Kasaplık canlı hayvanlar
DanaAd 6.688,00 6.841,00 MTS
Çeşitli maddeler
Mantar kuzu göbeğiKg112,15112,15TTS
Çeşitli maddeler
Tütün (yaprak)Kg10,8510,85MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

TTS-V : Tüccardan tüccara satış vadeli

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