Denizli Ticaret Borsası
Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) anasonun kilogramı 18,00 liradan satıldı.
Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) anasonun kilogramı 18,00 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Çavdar
|Kg
|1,28
|1,28
|MTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,82
|0,82
|MTS
|Bakliyat ve Mamülleri
|Nohut natürel
|Kg
|6,87
|6,97
|MTS
|Yağlı tohumlar
|Anason
|Kg
|18,00
|18,00
|TTS-V
|Çeşitli gıda maddeleri
|Kuru soğan
|Kg
|0,82
|0,82
|MTS
|Orman mahsülleri
|Adaçayı natürel
|Kg
|8,42
|8,42
|MTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|6.688,00
|6.841,00
|MTS
|Çeşitli maddeler
|Mantar kuzu göbeği
|Kg
|112,15
|112,15
|TTS
|Çeşitli maddeler
|Tütün (yaprak)
|Kg
|10,85
|10,85
|MTS
TTS : Tüccardan tüccara satış
TTS-V : Tüccardan tüccara satış vadeli