Denizli nüfusu 1 milyon 37 bin 208 oldu

04.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:03

Denizli nüfusu binde 9,13 artarak 1 milyon 37 bin 208 kişi oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden (ADNKS) açıklanan sonuçlarına göre Denizli nüfusu 2018 yılında binde 8,84 oranında arttı. 2019 yılında binde 9,13 artarak geçen yıl 1 milyon 27 bin 782 kişi iken, 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren 1 milyon 37 bin 208 kişi oldu. Denizli nüfusunun yüzde 49,9'u (517 bin 716 kişi) erkekler, yüzde 50,1'ini (519 bin 492 kişi) ise kadınlardan oluşuyor. 2019 yılında bir önceki yıla göre nüfus artış hızı en düşük ilçe Beyağaç olurken, en yüksek olan ilçe ise Honaz oldu.



Kentte en fazla nüfusa sahip olan ilçeler ise 344 bin 65 ile Pamukkale olurken, Merkezefendi ilçesi ise 302 bin 213 kişi ile en fazla 2'nci, Çivril ise 60 bin 429 ile en fazla 3'üncü nüfusa sahip ilçe oldu.



Denizli'de en az nüfusa sahip ilçeler ise binde eksi 23,26 küçülme ile 5 bin 654 ile Baklan, ikinci sırada ise binde eksi 11,88 küçülme ile 6 bin 522 Babadağ oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA