Denizli'nin içme suyu isale hattı çalışmaları aralıksız devam ediyor
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Denizli'nin içme suyu isale hattı çalışmaları aralıksız devam ediyor

Denizli'nin içme suyu isale hattı çalışmaları aralıksız devam ediyor
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen ve Denizli'ye memba kalitesinde içme suyu sağlayacak projede yüzde 38 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen ve Denizli'ye memba kalitesinde içme suyu sağlayacak projede yüzde 38 fiziki gerçekleşme sağlandı.

DSİ'den yapılan açıklamada, kurum tarafından 2003-2021 yıllarında Denizli'ye toplam 3 milyar 735 milyon liralık yatırım yapıldığı bildirildi.

Kentte devam eden 3 içme suyu tesisi projesinin 2026 yılında tamamlanmasıyla 1 milyon 111 bin 967 kişi için yılda 34,84 milyon metreküp içme suyu temin edileceği belirtildiği açıklamada DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın da değerlendirmelerine yer verildi.

Kaya, Denizli İçme Suyu İsale Hattı Projesi ile kent merkezi ve Honaz ilçesiyle Kaklık, Menteşe, Dereçiftlik, Aşağıdere, Karateke, Emirazizli, Ovacık, Gürleyik, Kocabaş, Kızılyer, Salihağa, Ahmetli, Üzerlik, Tosunlar, Sığma, Şamlı ve Mahmutlu mahallelerinin 2050 yılına kadar içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

Su ihtiyacının 2017 yılında işletmeye alınan Akbaş Barajı ve Pınarbaşı kaynaklarından sağlanacağı bilgisini veren Yıldız, şunları kaydetti:

"Denizli İçme Suyu Projesi ile bu ilimize memba kalitesinde içme ve kullanma suyu verilecektir. 60 kilometrelik Denizli İçme Suyu İsale Hattı işinde bugüne kadar toplam 34 kilometre uzunluğunda 1100 milimetrelik çelik isale hattı borusu ile 72 adet sanat yapısının betonarme imalatı ve 32 adet sanat yapısının mekanik imalatı tamamlanmıştır. Bugün itibarıyla içme suyu isale hattı işinde yüzde 38 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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