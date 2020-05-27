DENİZLİ 'Dünyanın kekik ambarı'nı zirai don vurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DENİZLİ 'Dünyanın kekik ambarı'nı zirai don vurdu

'Dünyanın kekik ambarı'nı zirai don vurduDÜNYADA kekik ihtiyacının yüzde 75'inin karşılandığı Denizli'de meydana gelen zirai don, kekik ekili tarım arazilerinde zarara yol açtı.

27.05.2020 09:11 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:17

'Dünyanın kekik ambarı'nı zirai don vurdu

DÜNYADA kekik ihtiyacının yüzde 75'inin karşılandığı Denizli'de meydana gelen zirai don, kekik ekili tarım arazilerinde zarara yol açtı. Denizli Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, yaklaşık 6 bin dekar alanın zirai dondan etkilendiğini belirterek, "4- 5 bin ton rekolte kaybı yaşanabilir" dedi.

Denizli'de, 22 Mayıs gecesi hava sıcaklığındaki ani düşüş nedeniyle zirai don meydana geldi. Sıcaklığın sıfır dereceye kadar düştüğü kentte zirai don, kekik üretimini olumsuz etkiledi. Pamukkale, Çal ve Güney ilçelerindeki tarım arazilerinde ekili kekikler, soğuk nedeniyle zarar gördü. Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede don nedeniyle oluşan zararı tespit etmek için inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu yaklaşık 6 bin dekar kekik ekili tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.

4-5 BİN TON REKOLTE KAYBI YAŞANABİLİR

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, dünyanın kekik ihtiyacının yüzde 75'inin, Türkiye'nin kekik üretiminin ise yüzde 90'ının Denizli'den karşılandığını belirtti. Kentte meydana gelen zirai don nedeniyle tarlalarda zarar tespiti yaptıklarını anlatan Erkaya, "Denizli olarak 160 bin dekar kekik ekili alanımız var. Her yıl ortalama 16-17 bin ton kekik üretimi yapıyoruz. Yaşanan zirai don nedeniyle kekik alanlarımızda zarar oluştu. Bazı alanlarda yüzde 20 ile yüzde 50 arasında zararlar var. Zararın yaklaşık 6 bin dekar olduğunu tahmin ediyoruz. 4-5 bin ton rekolte kaybı yaşanabilir. Tam rakam, arazi incelememiz tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak. Bölgede incelemeler yapıyoruz. Raporlarımızı ilgili yerlere iletip çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.

ÜRETİCİLER YARDIM BEKLİYOR

Kurtluca Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Acat, bölgenin temel geçim kaynağının kekik üretimi olduğunu belirtti. Acat, çiftçilerin kaliteli kekik üretmek için şubat ayından bu yana gübreleme, çapa ve ilaçlama çalışmalarını yaptığını söyledi. Zirai donun çiftçileri olumsuz etkilediğini aktaran Acat, "Hava aniden soğudu. Kekiklerimiz zarar gördü. Gereken çalışmaların yapılıp kekik üreticilerine yardım edilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

50 dönümlük arazide kekik üretimi yapan çiftçi Enes Güney ise "Her yıl tarlamızdan yaklaşık 10 ton kekik elde ediyorduk. Bu yıl kekiklerimizi soğuk vurunca mağdur olduk. Tek kazancımız kekiğimiz. Yardım bekliyoruz" dedi.

DENİZLİ 'Dünyanın kekik ambarı'nı zirai don vurdu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu Haber
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda...
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor Haber
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, 'Yapmayın eşim beni boşar' diye yalvardı Haber
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, "Yapmayın eşim beni boşar" diye yalvardı
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi Haber
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı, Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı, Trabzonspor'la sözleşme imzalayacak
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı
Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı
Günlük burç yorumları 27 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 27 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor
ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor
Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun
Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini...
Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu
Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı
Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Yolcu uçağında 'sosyal mesafe' kavgası
Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Yolcu uçağında "sosyal mesafe" kavgası
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Kenan Doğulu Ersin Korkut Demet Akalın
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Metin Oktay Ergin Ataman
Daha Fazla Bursa Kadın Futbol Haziran
Şu an buradasınız: DENİZLİ 'Dünyanın kekik ambarı'nı zirai don vurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 09:18:23. #1.14#
title