Denizli'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama - Haberler
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Denizli'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Denizli'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si, mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ'de, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyeleri tarafından ankesörlü telefonlarla ardışık arandığı tespit edilen 4 kişi ile 'terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişiyi tespit etti. Ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi, 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 kişiden 2'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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