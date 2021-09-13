Denizli'de sendika başkanlarından öğretmene şiddet tepkisi

Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu 1'inci öğrencisi Ayhan U., iddiaya göre, 10 Eylül'de sınıfta oyuncağını kaybetti. Durumu öğrenen öğrencinin babası Ziya U., sınıf öğretmeni aynı zamanda avukat olan Tevfik Akkılıç ile tartışıp darp etti. Ziya U., olayın ardından gözaltına alındı. Ziya U., işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Öğretmen Akkılıç ise darp raporu alıp şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim-Sen Denizli şube başkanları, şiddet gören öğretmen için okulun önünde bir araya gelerek 'Eğitimciye Şiddete Hayır' yazılı ortak pankart açtı.

Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Emre Erdoğan ise "Bu velinin çocuğu geçen yıl adres taşımasıyla aynı okulun ana sınıfına gelmiş ve eğitime başlamış. Öğrencilerimizin gözleri önünde darp edilen öğretmenimizin ve öğrencilerimizin psikolojisi ne durumdadır? Bu olay, okullarımız da güvenlikçinin önemini bir daha ortaya çıkarmıştır" ifadelerini kullandı.