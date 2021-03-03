Denizli'de pazarcı gibi davranarak uyuşturucu sattığı öne sürülen kadın yakalandı
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Denizli'de pazarcı gibi davranarak uyuşturucu sattığı öne sürülen kadın yakalandı

03.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:08
Denizli'de pazarcı gibi davranarak uyuşturucu sattığı öne sürülen kadın yakalandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, semt pazarında bulunan A.C'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Gözaltına alınan A.C'nin sahte kimlik kullandığı ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Pazarcı gibi davranan kadının otomobilinde yapılan aramada stepnenin altına gizlenmiş poşette 500 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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